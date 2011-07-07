«Киевстар» проведет бесплатный интернет более чем 80 школам Украины
До конца 2011 года
До конца 2011 года более чем 80 школам Украины будет проведен бесплатный широкополосной Интернет от «Киевстар».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве по обеспечению бесплатным безлимитным широкополосным Интернетом школ по всей Украине, который был подписан сегодня телеком-оператором «Киевстар» и Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины.
Приоритетными направлениями социального партнерства, зафиксированными документом, стали обеспечение школ высокоскоростным доступом к Интернету и обучение детей, родителей и учителей правилам безопасного поведения при использовании Сети.
«Киевстар» проведет комплексные работы по подключению к Сети по технологии FTTB (досуп по оптике) зданий школ, а также предоставит безлимитный выход в Сеть на высокой скорости до 10 Мбит/сек утром и днем (с 7:00 до 18:00), и до 1 Мбит/сек в остальное время (с 18:00 до 7:00).
Как отметил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, сотрудничество с компанией «Киевстар» позволит ускорить интернетизацию украинских школ.
Меморандум будет иметь силу в течение трех лет - с 2011 по 2013 год.
Напомним, с 2008 года интернетизацией украинских школ занималась компания «Beeline-Украина», входящая с 2010 года в состав объединенного «Киевстар». Она обеспечила доступ к широкополосному бесплатному интернету 110 школ.
Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).
Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,6 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 250 тыс.