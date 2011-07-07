«Киевстар» проведет бесплатный интернет более чем 80 школам Украины

До конца 2011 года более чем 80 школам Украины будет проведен бесплатный широкополосной Интернет от «Киевстар».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве по обеспечению бесплатным безлимитным широкополосным Интернетом школ по всей Украине, который был подписан сегодня телеком-оператором «Киевстар» и Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Приоритетными направлениями социального партнерства, зафиксированными документом, стали обеспечение школ высокоскоростным доступом к Интернету и обучение детей, родителей и учителей правилам безопасного поведения при использовании Сети.

«Киевстар» проведет комплексные работы по подключению к Сети по технологии FTTB (досуп по оптике) зданий школ, а также предоставит безлимитный выход в Сеть на высокой скорости до 10 Мбит/сек утром и днем (с 7:00 до 18:00), и до 1 Мбит/сек в остальное время (с 18:00 до 7:00).

Как отметил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, сотрудничество с компанией «Киевстар» позволит ускорить интернетизацию украинских школ.

Меморандум будет иметь силу в течение трех лет - с 2011 по 2013 год.

Напомним, с 2008 года интернетизацией украинских школ занималась компания «Beeline-Украина», входящая с 2010 года в состав объединенного «Киевстар». Она обеспечила доступ к широкополосному бесплатному интернету 110 школ.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,6 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 250 тыс.