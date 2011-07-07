Анонс на 8 июля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: "Финансовый кризис в Белоруссии: уроки для России и Украины". Участники в Москве: Юрий Годин, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН; Андрей Суздальцев, замдекана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ; Иван Чакаров, главный экономист ИК "Ренесанс Капитал". В Киеве: Виталий Кравчук, старший сотрудник института экономических исследований и политических консультаций.

* Пресс-конференция на тему: “Безопасность перелетов украинцев”. Участники: Алексей Юньков, замначальника управления инспекции Госавиаслужбы; Александр Иванчук, начальник комплекса авиационной безопасности ГП МА "Борисполь".

* Пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

* Пресс-конференция на тему: «Пенсионная реформа: первые впечатления». Участники: гендиректор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий; первый замминистра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах Павел Розенко; старший аналитик Международного центра перспективных исследований Максим Борода.

* Пресс-конференция на тему: «Пенсионная реформа: какие последствия она несет». Организаторы: «ГолосUA» и интернет-издание «Хвыля». Участники: народный депутат Украины, фракция КПУ Алла Александровская; народный депутат Украины, фракция Партии регионов Александр Стоян; народный депутат Украины, фракция БЮТ Андрей Павловский. Пенсионная реформа коснется абсолютно всех: и ныне работающих, и уже пенсионеров. Какие изменения она принесет, чем улучшит или осложнит положение настоящих и будущих пенсионеров расскажут участники пресс-конференции. Модератор - эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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