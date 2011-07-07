Главное на 7 июля (вечер)

Финансы

Парламент внес изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 369 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что кредиты (займы) от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов) привлекаются государством на основании международных договоров Украины и относятся к государственным внешним заимствованиям.

Министерство финансов Украины обнародовало график проведения аукционов по размещению государственных долговых ценных бумаг на внутреннем рынке. Такой график может уточняться в связи с изменением условий государственных заимствований и/или конъюнктуры финансового рынка. Министерство финансов Украины (местный финансовый орган) может привлекать субъектов ведения хозяйства для предоставления агентских, консультационных, рейтинговых и других услуг, необходимых для управления государственным (местным) долгом, за счет средств государственного (местного) бюджета в пределах бюджетных назначений на обслуживание государственного (местного) долга.

Согласно закону, государственные (местные) гарантии предоставляются на условиях платности, срочности, а также обеспечения выполнения обязательств способом, предусмотренным законом. Правомочность о предоставлении государственной (местной) гарантии оформляется в письменной форме и должна определять: предмет гарантии; полные наименования и местонахождения субъекта ведения хозяйства и кредитора (в случае гарантирования выполнения обязательств по кредитному договору); объем кредита (займа); объем гарантийных обязательств и порядок их выполнения; условия наступления гарантийного случая; срок действия гарантии.

Обязательным условием предоставления государственной (местной) гарантии является заключение договора между Министерством финансов Украины (соответствующим местным финансовым органом) и субъектом ведения хозяйства о погашении задолженности субъекта ведения хозяйства перед государством (Автономной Республикой Крым или территориальным обществом города) за выполнение гарантийных обязательств. Существенными условиями такого договора должны быть обязательства субъекта ведения хозяйства внести плату за предоставление государственной (местной) гарантии; предоставить имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по гарантии; возместить расходы государственного (местного) бюджета, связанные с выполнением гарантийных обязательств; оплатить пеню за просрочку возмещения указанных расходов. Пеня насчитывается за каждый день просрочки уплаты задолженности в национальной валюте из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины согласно официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленной Национальным банком Украины на день начисления пени. Государственные (местные) гарантии не предоставляются для обеспечения долговых обязательств субъектов ведения хозяйства, если непосредственным источником возвращения кредитов (займов) предусматриваются средства государственного (местного) бюджета (кроме долговых обязательств, которые возникают за кредитами (займами) от международных финансовых организаций).

Закон предусматривает, что в составе государственного бюджета может создаваться государственный фонд регионального развития за счет поступлений общего фонда государственного бюджета.

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах предоставляется в пределах объема, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины, за счет 15 процентов таких доходов специального фонда государственного бюджета: акцизного налога из подакцизных товаров (продукции) в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспорте средства и шины к ним, платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

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НБУ намерен ужесточить условия резервирования под потребительские кредиты

Национальный банк Украины намерен ужесточить условия резервирования и увеличить нормативы для коммерческих банков под потребительские кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Украины Юрий КОЛОБОВ на пресс-конференции в четверг, 7 июля.

«Мы видим угрозу в этом процессе (увеличение объемов потребкредитования – УНИАН). Мы работаем над увеличением резервирования и увеличением нормативов под потребительское кредитование», - сказал Ю.КОЛОБОВ. При этом отметил, что соответствующие документы могут быть приняты в течение ближайших двух недель.

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Четыре госбанка хотят создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов

«Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и банк «Киев» намерены создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Ощадбанка» Сергей ПОДРЕЗОВ на пресс-конференции в четверг, 7 июля.

По его словам, уставный капитал создаваемой структуры будет на уровне 35 млн. грн. Основной целью создания агентства является рефинансирование ипотечных кредитов с целью снижения их стоимости для физических лиц.

Говоря о схеме работы агентства, он отметил, что будут выпускаться ипотечные облигации, в обеспечении которых будут приниматься обязательства по уже выданным ипотечным кредитам коммерческих банков. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направляться в коммерческие банки для выдачи других ипотечных кредитов.

В свою очередь, первый заместитель председателя Национального банка Украины Юрий КОЛОБОВ прогнозирует, что в случае, если агентство заработает в нормальном режиме, на первом этапе стоимость ипотеки удастся снизить до 14%, а в последующем до 12-12,5% годовых.

Участники пресс-конференции отметили, что первый транш выпуска агентством ипотечных облигаций может быть на уровне 1 млрд. грн. Срок обращения бумаг 3-5 лет.

Планируется, что в наблюдательный совет агентства войдут представители четырех государственных банков и Нацбанка.

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Штраф за нелегальное трудоустройство повысят вдвое – проект закона

Государственная инспекция по вопросам труда передала на согласование в Кабинет министров Украины законопроект, повышающий до 34 тыс. грн. штрафы за нелегальное трудоустройство работников, пишет журнал WEEKLY.UA.

В настоящее время максимальная величина такого штрафа 17 тыс. грн. Но в реальной жизни суды редко назначают штрафы более 500–800 грн.

«Законопроект о повышении штрафов для работодателей, нанимающих и платящих своим сотрудникам по серым схемам, возник у Кабмина после того, как Всемирный банк провел исследование рынка неофициального трудоустройства в стране, и оказалось, что каждый четвертый работающий украинец трудится нелегально. Это ставит Украину на 140-е место среди 151 страны по объемам теневой экономики», — говорит бывший заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.

Но вывод из этого правительство сделало ожидаемый. Вместо того, чтобы попытаться сделать белую зарплату и социальную заботу о сотрудниках выгодными для бизнеса, его в очередной раз пугают штрафами. Результат будет тоже предсказуемым: потери от штрафов работодатели компенсируют за счет сокращения выплат своим сотрудникам.

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Базовая инфляция в Украине в июне составила 0,6%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2011 года против мая 2011 года составила 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 3,6%, против июня 2010 года - 8,3%, в январе-июне 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в июне т.г. по сравнению с маем т.г. составил 0,4%, с начала года – 5,9%.

Инфляция в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составляет 11,9%.

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ТЭК

На реакторе АЭС "Фукусима-2" возник пожар, система охлаждения временно остановлена

В здании первого энергоблока остановленной после землетрясения японской АЭС "Фукусима-2" возник пожар, из него вырываются языки пламени. Причины пожара пока не установлены. Как пишет ИТАР-ТАСС, об этом сообщила сегодня компания-оператор АЭС "Токио электрик пауэр".

Для выяснения причин пожара работа системы охлаждения реактора временно прекращена. Компания рассчитывает вновь запустить ее в течение сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения и цунами 11 марта 2011 г. произошла серия взрывов. В результате из строя вышли системы автоматического охлаждения реакторов. В районе станции резко повысился радиационный фон. Жители населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от "Фукусимы-1", были эвакуированы. На сегодня ведутся работы по установке над энергоблоками "Фукусима-1" защитных колпаков из специальной синтетической ткани.

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Президент подписал закон о принципах функционирования рынка природного газа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал принятый Верховной Радой Украины закон «О внесении изменений в Закон Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Об этом сообщается на официальном Интернет-сайте главы государства.

Этим законом парламент разрешил использование добываемого в Украине газа для выполнения договорных обязательств по экспорту природного газа по существующим контрактам в соответствии с межправительственными соглашениями.

Напомним, что данным законом устанавливается, что субъект хозяйствования, уполномоченный правительством формировать ресурс газа для потребностей населения, а также его дочерние предприятия имеют право реализовывать товарный природный газ на экспорт в объемах, определенных прогнозным годовым балансом газа.

Для этих целей законом также откорректирован термин «товарный природный газ».

Кроме того, установлено разрешение газодобывающим предприятиям использовать добываемый ими газ для собственных нужд и технологических потребностей.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Как отмечено в пояснительной записке к проекту закона, принятие законопроекта будет способствовать оптимизации расходов газодобывающих предприятий, осуществляющих добычу природного газа для формирования ресурса природного газа, используемого для нужд населения, и позволит на сегодня выполнить договорные обязательства по экспорту природного газа по существующим контрактам на выполнение договоренностей между правительствами Украины и Республики Польша, согласно договору №РL/012216736/04-0028/DН/НL на поставки газа.

Напомним, 26 октября 2004 года НАК «Нафтогаз Украины» и «Польское гурництво нефтяное и газовництво» (РGNiG, Польша) подписали договор на поставки природного газа. Согласно договору, компания поставляет, а РGNiG принимает и оплачивает на условиях настоящего договора природный газ среднеазиатского и/или украинского происхождения.

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Цена сжиженного газа на аукционе УМВБ увеличилась на 31%

Средняя цена реализации сжиженного газа 7 июля на аукционе №38УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 31,2%, или 2434,04 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 10236,36 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,002 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 20 млн. 493,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 30 июня на аукционе №37УТН на УМВБ увеличилась на 5,9%, или 433,38 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 7802,32 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

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"Газовые" судебные дела

Суд отказал Тимошенко в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Киреева

Печерский райсуд Киева отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА как безосновательном.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил председательствующий в процессе Р.КИРЕЕВ после полуторачасового пребывания в совещательной комнате.

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Еврокомиссар Фюле заявляет об усилении обеспокоенности относительно дела Тимошенко

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заявляет об усилении обеспокоенности относительно дела, возбужденного против Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ш.ФЮЛЕ заявил украинским журналистам сегодня, отвечая на просьбу прокомментировать ход судебного процесса в Печерском райсуде г. Киева, где проходит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов в 2009 году.

«Мы выражали нашу обеспокоенность еще в январе. И дело не в количестве дел, а в количестве людей, находящихся под стражей, либо против которых расследуются дела. Я могу только сказать, что наша обеспокоенность лишь возросла за это время”, - сказал комиссар.

В то же время, Ш.ФЮЛЕ не стал комментировать непосредственно процессы, происходящие в зале суда.

Отвечая на вопрос относительно того, насколько сотрудничество с Европейской народной партией способствует привлечению внимания к Ю.ТИМОШЕНКО со стороны Европы, Ш.ФЮЛЕ отметил, что не видит здесь прямой связи.

«Она была премьер-министром Украины, она тесно работала с ЕС, и этого достаточно для нас, чтобы интересоваться, что происходит в Украине, что происходит с ней и ее бывшими коллегами», - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в зале Печерского райсуда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи Родиона Киреева за нарушение порядка на заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Евгения СУСЛОВА. Затем в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели Е.СУСЛОВА из зала, при этом выталкивая журналистов. Позже за нарушение порядка из зала суда была выведена Ю.ТИМОШЕНКО. Судья запретил ей присутствовать на заседании суда.

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Агро

Верховная Рада приняла закон о Государственном земельном кадастре

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О Государственном земельном кадастре".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 260 народных депутатов из 367, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, их целевом назначении, ограничениях в их использовании, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при регулировании земельных отношений; ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществлении землеустройства; проведении оценки земли; и ведении градостроительного кадастра, кадастров других природных ресурсов; платы за землю.

Кадастр ведется на электронных и бумажных носителях. В случае выявления расхождений между сведениями на электронных и бумажных носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях.

Порядок ведения Государственного земельного кадастра определяется Кабинетом министров Украины в соответствии с требованиями данного закона, он является государственной собственностью.

Систему органов, которые осуществляют ведение Государственного земельного кадастра, составляют центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы.

В кадастр включаются такие сведения о картографической основе: состав сведений, которые отображаются на картографической основе; дата создания картографической основы; ведомости о лице, создавшем картографическую основу; масштаб (точность) картографической основы; система координат картографической основы.

Объектами Государственного земельного кадастра являются земли в пределах государственной границы Украины; в пределах территории административно-территориальных единиц; в использовании земель; участок.

Сведения кадастра являются официальными. Государственная регистрация земельного участка осуществляется при его формировании путем открытия Поземельной книги на такой участок.

Финансовое обеспечение ведения и функционирования Государственного земельного кадастра осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, а также в том числе за счет взимания платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в них, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра.

За внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в них, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра взимается плата. Перечень, размеры, порядок взимания и использования платы устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда пунктов.

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«Авангард» запустил первую очередь птицекомплекса по производству яиц в Хмельницкой области

Компания «Авангард», один из крупнейших производителей куриных яиц и яичных продуктов в Украине, завершила строительство первой очереди птицеводческого комплекса «Авис» в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Как говорится в сообщении компании, комплекс «Авис» - один из главных проектов, на реализацию которого холдинг «Авангард» привлек средства в ходе проведения первичного размещения акций компании «IPO» на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 года. Сообщается, что одновременно строится аналогичный комплекс «Чернобаевское» в Херсонской области.

Как заявила сегодня на открытии комплекса генеральный директор компании «Авангард» Наталия ВАСИЛЮК, эти проекты с закрытым циклом производства и поголовьем птицы на три миллиона каждый станут крупнейшими птицеводческими предприятиями на всем евразийском пространстве. При этом Н.ВАСИЛЮК сообщила, что компания приняла решение о дальнейшем существенном расширении «Ависа». Планируется увеличить поголовье курей-несушек до 5 миллионов голов.

Кроме того, комплекс будет иметь складские помещения, цех по убою курей мощностью переработки 6 тыс. голов в час, линию по сортировке и упаковке яиц мощностью 360 тыс. штук в час. Также тут будет построен комбикормовый завод мощностью 60 тонн кормов в час.

Кроме того, проект предусматривает строительство биогазового завода мощностью 20 МВт/ч, который будет перерабатывать куриный послед, генерируя тепло и электроэнергию. Данный завод позволит покрывать собственные потребности комплекса в электроэнергии на 100%, а также реализовывать часть избыточной энергии в национальную электросеть по «зеленому тарифу».

Н.ВАСИЛЮК сообщила, что строительство биогазового завода и увеличение производственных площадей планируется завершить до конца 2013 года.

Как уточнила Н.ВАСИЛЮК, инвестиции в оба проекта – «Авис» и «Чернобаевское» - составляют 500 млн. долларов, а запланированное увеличение мощностей удорожит проект всего лишь на 20%, поскольку для расширения производства будут использованы уже имеющиеся производственные площадки. При этом она отметила, что компания не планирует привлекать средства извне для реализации проекта по увеличению производства.

В целом, по информации компании, после полного введения в эксплуатацию комплексов «Авис» и «Чернобаевское» поголовье курей-несушек достигнет 28,9 млн. голов, а наращивание производственных мощностей даст возможность повысить производство яиц более чем на 50% - с сегодняшних 5,2 млрд. штук яиц в год до 7,2 млрд. штук яиц.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц (43% промышленного рынка яиц) в Украине и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.

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Соцполитика

ВР начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения председатель Комитета ВР по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий СУШКЕВИЧ отметил, что к проекту закона были поданы 1179 поправок. По его словам, 528 поправок были учтены полностью или частично, а 651 отклонены.

В ложе правительства находится вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ установил перед С.ТИГИПКО небольшой плакат с изображением креста, под которым написано: «За социальный фашизм».

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Президент подписал ряд социально важных законов — Акимова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал ряд социально важных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что подписанные законы касаются защиты прав семей с детьми.

«Первый закон сокращает сроки назначения пенсий за особые заслуги многодетным матерям. Хочу напомнить, что у нас сейчас 31 тыс. таких многодетных матерей, которые при прошлом режиме назначения пенсий за особые заслуги могли ожидать более чем по полгода. Этот закон передает право назначения этих специальных пенсий на уровень местных администраций. Это существенно сокращает сроки», - сказала И.АКИМОВА.

Также она сообщила, что Президент подписал закон, которым предусматривается уменьшение документы необходимых для получения помощи по беременности и по родам.

«Сейчас это касается около 260 тыс. женщин. Размер этой помощи составляет 1008 грн и скорейшее ее получение зависит от упрощения получения документации», - отметила И.АКИМОВА.

Третий закон, подписанный Президентом, по словам заместителя главы Администрации Президента касается многодетных семей.

«Во-первых, изменяется статус многодетной семьи. Сейчас этот статус получают те семьи, которые воспитывают детей от разных браков. До сих пор эта проблема была не урегулирована и вызывала неравный подход в урегулировании помощи семьям, где воспитывают детей от одного и от разных браков. Этот закон позволяет включить в общий оборот порядка 28 тыс. семей» - сказала АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, в марте В.ЯНУКОВИЧ пообещал увеличить помощь со стороны государства многодетным семьям.

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Промышленность

Производство легковых авто в Украине в І полугодии увеличилось на 66%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне, по оперативным данным, увеличилось на 66,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 45,244 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-июне увеличилось на 21,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1351 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-июне сократилось на 46,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1452 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома» в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, - до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2693 штук, а производство грузовых автомобилей - в 2,2 раза – до 5129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

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Фирташ планирует разместить в Херсонской обл. 3 площадки для оптовой торговли агрохимией

Известный украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ планирует разместить в Херсонской области 3 площадки для оптовой торговли минеральными удобрениями.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, по словам Н.КОСТЯКА, при личной встрече Д.ФИРТАШ высказал заинтересованность в строительстве в разных частях Херсонской области трех площадок для оптовой реализации с расфасовкой по различным объемам минеральных удобрений и другой агрохимии, которые производят подконтрольные ему предприятия химической промышленности.

Как сообщил губернатор, такие перевалочные базы дадут возможность аграриям региона приобретать качественные отечественные удобрения с различным дисконтом от производителя.

Также Н.КОСТЯК отметил, что в ближайшее время в область должна прибыть группа специалистов от корпорации Д.ФИРТАША для изучения технических аспектов данного вопроса.

Напомним, что ранее Н.КОСТЯК заявил об интересе со стороны Д.ФИРТАША в строительстве морского терминала для перевалки химических грузов на суда, для последующей транспортировки их заказчикам через Днепр с выходом в Черное море. Губернатор сообщил и предварительно определенное место строительства такого терминала – поселок Станислав Белозерского района.

Справка УНИАН. Дмитрий ФИРТАШ владеет рядом крупных химических предприятий Украины: ОАО «Азот» (Черкассы), ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ПАО «Концерн «Стирол» (Горловка Донецкой обл.) и ОАО «Ривнеазот». Также к активам Д.ФИРАТАША в титановой отрасли относятся «Крымский титан» (Армянск, АРК, принадлежит 50%-1 акция), его филиалы «Иршанский горно-обогатительный комбинат» (Житомирская обл.) и «Вольногорский горно-металлургический комбинат» (Днепропетровская обл.). Кроме того, к активам Д.ФИРТАША относятся ОАО «Крымский содовый завод» (Красноперекопск, АРК) и банк «Надра».

Кроме украинских, бизнесмен владеет компаниями в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Таджикистане, Швейцарии, Эстонии и на Кипре.

В международной холдинговой компании “Group DF” (GDF, Группа Дмитрия ФИРТАША), в которой консолидированы принадлежащие ему активы, объединены в группу химические предприятия в Восточной и Центральной Европе по производству минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.

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Завтра в Украине будет дождливо

Завтра осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также в Карпатах и Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье местами 30°; в Карпатах ночью 8-13° тепла, днем 14-19°.

В Киевской области и столице в пятницу осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25° (в районе Ялты 12°, Феодосии, Одессы и Алушты 16-18°); в Днепре возле Киева 20°.

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УНИАН