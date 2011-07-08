ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Американские IT-гиганты ведут мир к новому кризису» пишет – постоянное раздувание американскими финансистами капитализации таких компаний как Facebook, Skype и Google угрожает всей мировой экономике существенными катаклизмами. Новый интернет-кризис может быть еще более мощным, чем "крах доткомов" 2001 года…

http://delo.ua/tech/amerikanskie-it-giganty-vedut-160563/

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Также «Дело» в публикации «Нацбанк сделает потребкредиты невыгодными» пишет – НБУ обеспокоен ростом потребительского кредитования населения. Чтобы охладить «тягу» банков к ссудам такого рода, регулятор может увеличить резервирование под потребительские кредиты…

http://delo.ua/finance/nacbank-sdelaet-potrebkredity-160554/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты открыли старую землю», в котором пишет – парламент одобрил создание единого государственного земельного кадастра. С 2012 года данные о земельных участках будут находиться в открытом доступе, акт о праве собственности на землю можно будет получать у органов юстиции бесплатно, а срок выдачи выписок из кадастра сократится до двух недель. Эксперты называют документ революционным, однако отмечают, что кадастр не имеет самостоятельного юридического значения без госреестра прав на землю. В законе также не прописаны нормы контроля регистраторов и не определена стоимость услуг…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674660

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Налоговому кодексу принесли изменения», в котором пишет – налоговые правила вновь изменены. Вчера депутаты пересмотрели критерии для автоматического возмещения НДС, ввели мораторий на проверки налоговыми органами малого бизнеса и отменили взыскание штрафов за неуплаченные социальные взносы. Однако юрлица и в дальнейшем не смогут учитывать в своих валовых расходах затраты, понесенные от операций с "единщиками", а налог на недвижимость местные органы власти смогут ввести на полгода позже обещанного…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674671

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«Экономические известия» публикуют материал «Терминал стал фактором», в котором пишут – строительство терминала для поставок сжиженного природного газа на украинский рынок способствует не только сокращению его зависимости от российских энергоресурсов, но и повышает открытость для западных инвесторов. Тем самым увеличиваются шансы «Нафтогаза» добиться от «Газпрома» снижения цены на российское голубое топливо…

http://markets.eizvestia.com/full/terminal-stal-faktorom

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Также «Экономические известия» в материале «Каждому дадут по ипотеке» пишут – четыре госбанка при содействии НБУ намерены создать специализированное финансовое учреждение, которое будет заниматься рефинансированием ипотечных кредитов. Механизм, основанный на европейской модели секьюритизации ипотечных активов, призван снизить стоимость ипотеки до 12-14% годовых в гривне. Это позволит банкам использовать для жилищного кредитования короткие ресурсы…

http://finance.eizvestia.com/full/kazhdomu-dadut-po-ipoteke

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«Экономические известия» в материале «Резервы пошли на убыль» пишут – золотовалютные резервы Нацбанка после роста в начале года сокращаются уже второй месяц подряд. Главную причину этого эксперты видят в росте импорта, спровоцированного в том числе активизацией потребительского кредитования…

http://finance.eizvestia.com/full/rezervy-poshli-na-ubyl

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Газета «Сегодня» в публикации «Мафия Киевского вокзала: «крыша» таксистов увеличила поборы, цены взлетят» пишет - без знакомств стать таксистом у вокзала невозможно…

http://www.segodnya.ua/news/14265874.html

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Также «Сегодня» в публикации «Итоги 61-го года жизни Януковича: 12 главных событий» пишет - за 12 месяцев после 60-летия президент укрепил контроль над страной, но получил налоговый Майдан и падение рейтингав…

http://www.segodnya.ua/news/14265834.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия и Украина: связанные одной «НИТКОЙ» пишет – Россия обратилась с просьбой передать ей в аренду полигон «НИТКА», расположенный в Крыму. Обращение не стоило бы особого внимания, если бы не те перипетии, которые наблюдались вокруг этого полигона в последние годы...

http://economics.unian.net/rus/detail/94448

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия не отдает проигранное» пишет – немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер создал сразу два прецедента: по его иску Верховный суд Швеции снял иммунитет с части зданий торгпредства, а российские власти заявили об отказе исполнять это решение…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263625/rossiya_ne_otdaet_proigrannoe

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Также «Ведомости» в публикации «Верфи без средств» пишут – ЦБ России рискует остаться ни с чем в процессе банкротства Межпромбанка. Заложенные по кредитам банку на 32 млрд руб. Балтийский завод и «Северная верфь» могут быть признаны банкротами…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263627/verfi_bez_sredstv

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Издание «Известия» в публикации «Придется ли ждать полгода посылки из-за границы» пишет – «Почта России» предупреждает, что так будет после вступления новых таможенных правил…

http://www.izvestia.ru/news/494001

(УНИАН)