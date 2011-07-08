ЧП в Туркмении - взорвались военные склады. В СМИ противоречивые сообщения...

Из-за пожара на военных складах в туркменском городе Абадан (неподалеку от Ашхабада), повлекшем за собой взрывы боеприпасов, были эвакуированы работники местной ГРЭС (тепловой электростанции). Об этом сообщила "Хроника Туркменистана".

По сведениям издания, в западной части туркменской столицы, которая получала электричество от этой ГРЭС, было отключено энергоснабжение. О перебоях с подачей электроэнергии в Ашхабаде сообщает и агентство Reuters.

Город Абадан (ранее носивший название Безмеин) расположен в нескольких десятках километров от Ашхабада. Население составляет около 50 тысяч человек.

Пожар на складах боеприпасов, по информации "Хроники Туркменистана", начался во второй половине дня 7 июля (предположительно из-за сильной жары). Снаряды с горящих складов, по сведениям издания, разлетаются по всему городу. "В небе рвались ракеты, весь город усеян снарядами, они постоянно взрываются", - сообщал источник.

"Хроника Туркменистана" утверждает, что в результате взрывов погибло и пострадало много людей. Население города, по информации источника, находится в панике. Reuters, ссылаясь на местных жителей, сообщает, что среди пострадавших оказались как военнослужащие, так и гражданские лица.

На городском стадионе Абадана организован пункт, где раненым оказывается первая помощь. Там же людям выдают питьевую воду (водоснабжение в городе, как сообщается, было отключено - стало ли причиной повреждение коммуникаций из-за взрывов, не уточняется).

"Радио Свобода", ссылаясь на неофициальные источники, сообщает, что из города эвакуированы тысячи людей. В официальном сообщении, которое опубликовал "Туркменистан.Ру", подтверждается, что эвакуация проводилась, при этом, правда, не уточняется, сколько людей были вывезены из опасной зоны (по информации источника, эвакуирована "часть населения, проживающая в непосредственной близости к месту происшествия").

Как сообщалось ранее, власти заявляют, что взрывы в Абадане обошлись без серьезных последствий. В официальном сообщении говорится, что "жертв и особых разрушений нет, населению оказывается необходимая помощь". При этом утверждается также, что взрыв произошел не на складах боеприпасов, а на "специальных складах пиротехнических средств", пишет Lenta.ru.