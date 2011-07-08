Украина в перспективе может стать одним из лидеров в ЕС - Огрызко

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что Украина может в перспективе стать одним из лидеров в Европейском Союзе, создав нормальные условия для работы внутри страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом В.ОГРЫЗКО заявил в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на телеканале ТВі.

"Если мы начнем постепенно трансформировать свое общество в европейское, то мы будем не только наравне с Польшей, но, я думаю, вполне реально, что мы можем, имея наши возможности, выйти на уровень одного из лидеров Европейского Союза, но, конечно же, в какой-то очерченной нормальной перспективе", - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также надеется, что европейцы осознают стратегическое значение Украины для своего развития. "Европейский Союз начинает несколько терять те темпы, которые у него были 7-10 лет тому назад. Ему нужен какой-то дополнительный ресурс для того, чтобы можно было держаться на уровне мирового центра силы. Америка, Китай и ЕС должны быть в определенном балансе. Если Евросоюз начинает пробуксовывать, и у него появляются проблемы в Греции, Испании и Португалии, то он теряет", - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он подчеркнул, что украинцы, в отличие от греков, умеют работать, однако в стране необходимо создать благоприятные условия для работы.

"Чтобы мы могли так же функционировать на европейских основах", - отметил экс-глава МИД.