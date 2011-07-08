Рассмотрение дела Тимошенко перенесено на 11 июля. Госпитализирован ее защитник

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ перенес рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, на 11 июля из-за госпитализации ее защитника Николая ТИТАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья объявил после перерыва в заседании суда, получив медицинскую справку от врачей, в которой отмечается, что Н.ТИТАРЕНКО госпитализирован в отделение кардиологии Киевской областной больницы.

При этом суд обязал подсудимую сообщить своему защитнику о дате и времени следующего заседания, на которое он должен принести справку о состоянии здоровья.

Следующее судебное заседание должно состояться 11 июля в 10.00.

Как сообщал УНИАН, Н.ТИТАРЕНКО госпитализировали с диагнозом «острая сердечная недостаточность».