Главное на 8 июля (день)

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Международные отношения

Янукович подчеркивает, что Украина обречена сотрудничать с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Украина обречена сотрудничать с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, по это он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обречены быть партнерами. И мы знаем, что наша позиция должна отстаивать национальные интересы», - сказал Президент.

Говоря о Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что предложенная Украиной формула «3+1» является «нашей стратегией, и страна будет ее отстаивать».

Он выразил надежду, что Украина будет сотрудничать с Таможенным союзом во многих сферах, в том числе в энергетике, машиностроении, авиастроении и тому подобное.

Также В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в планах сотрудничества - задействовать украинский судостроительный комплекс для модернизации кораблей ЧФ РФ, торгового флота.

Большую перспективу сотрудничества с Россией он видит в нефтяной отрасли.

«Перспективы сотрудничества огромные», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Соцполитика

Янукович выразил сочувствие украинцам в связи с потерями, которые они испытывают из-за проведения реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил сочувствие украинцам в связи с потерями, которые они испытывают из-за проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я сочувствую сегодня, в некоторых случаях, где мы имеем потери, сочувствую людям. Но без этого нет будущего… поэтому этот путь неизбежен. И требования, которые я ставлю перед чиновниками всех уровней, одинаковы – нужно эффективно действовать, продумывать каждый свой шаг», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, ситуация, в которой сейчас находится страна, еще год назад была полностью прогнозируемой, и все, что происходило в этом, и в прошлом году – это были скоординированые действия власти, желание общества изменить ситуацию к лучшему.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что 2010 год был определяющим, стартовым годом для Украины, потому что пришла новая команда, которая взяла на себя ответственность за государство. В частности, власть взяла обязательство улучшить ситуацию в экономике. Также нужно было любой ценой сберечь уровень социальных выплат. «Как минимум, 100% платить пенсии, заработные платы, социальные расходы, а лучше повысить их», - сказал он.

Президент отметил, что удалось остановить падение экономических показателей и начать экономический рост. «Зарплаты возросли на 10%, но это не то, чего нам хотелось», - сказал он.

«Что касается реформ - это то, без чего страна дальше жить не может. Это тот путь, который обязывает сегодня власть предпринимать решительные шаги в будущее. Из мирового опыта – начал%E