Анонс на 11 июля

* Печерский районный суд г. Киева продолжит заседание по подготовке рассмотрения уголовного дела против экс-министра внутренних дел Юрия Луценко по сути.

* Круглый стол на тему: «Криминальная юстиция сегодня». Организатор - Украинское юридическое общество. Приглашены: известные ученые-юристы, адвокаты, правозащитники, политологи, дипломаты, представители органов государственной власти и международных организаций.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца на тему: «Отчет о работе Гослесагентства Украины в первом полугодии 2011 года». Вопросы: Основные экономические показатели работы Гослесагентства; Пожарноопасное состояние в лесных массивах Украины; Результаты проведения аукционов по продаже лесоматериалов необработанной заготовки древесины в І, ІІ и ІІІ кварталах 2011 года; Оперативная информация о наличии незаконных рубок в лесах Гослесагентства; Передача лесов, подчиненных Минобороны и Минагрополитики в подчинение Государственному агентству лесных ресурсов Украины.

* Правление УСПП и Экономический совет общественных объединений и бизнес-ассоциаций обсудят влияние налогового законодательства на бизнес-среду и самозанятость населения. Будет рассматриваться законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины" (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса), принятый ВРУ 7 июля 2011 года. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, председатель ГлавКРУ Петр Андреев, председатель Правления корпорации «Укравто» Александр Козис, вице-президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей Дорожкин и др.

* Пресс-конференция на тему: "Проект новой редакции закона о банкротстве: реформа Президента Украины или профанация чиновников?". Участники: Павел Михайлиди, президент Союза кризис-менеджеров Украины; Сергей Багмет, практикующий арбитражный управляющий, президент Запорожской независимой ассоциации арбитражных управляющих; Шафагат Набиев, практикующий арбитражный управляющий, г. Кривой Рог.

* Круглый стол на тему: “Год до финального матча Евро-2012 в Киеве: захотят ли вернуться туристы в украинскую столицу?”. Участники: Анатолий Голубченко, зампредседателя КГГА; Николай Грицык, председатель управления по вопросам туризма и курортов КГГА; Александр Бригинец, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма в Киевсовете; Андрей Ставенко, руководитель агентства по размещению болельщиков во время футбольного чемпионата компании TUI Ukraine.

* Пресс-конференция на тему: «Запрещение потребительского кредитования в иностранной валюте и состояние кредитования в Украине». В работе примет участие президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации Александр Сугоняко.

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