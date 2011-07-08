Главное на 8 июля (вечер)

Финансы

Кабмин увеличил ПФ сумму дотации из госбюджета на 28,2 млн. грн. – до 40,562 млрд. грн.

Кабинет министров Украины увеличил сумму дотации из госбюджета бюджету Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год на 28,2 млн. грн. – до 40,562 млрд. грн.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 20 июня 2011 года №695, размещенным на сайте Кабмина.

Кроме того, данным документом Кабмин увеличил статью расходов бюджета фонда по выплате пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным программам, на 28,2 млн. грн. – до 36,048 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, своим постановлением от 9 июня 2011 года №643 Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год. В частности, доходная часть фонда составит 193,452 млрд. грн., расходная – 209,008 млрд. грн.

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ВР приняла изменения в закон о госзакупках с учетом всех предложений Президента

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок» с учетом всех предложений Президента страны.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 263 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая 2011 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии выразили замечания к документу. 1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами ВБ.

17 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ воспользовался правом вето относительно Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок" (№7532).

В.ЯНУКОВИЧ вернул документ в парламент со своими предложениями.

В частности, Президент считает, что предложенные изменения существенно ограничивают сферу применения Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

По мнению Президента, предложения об исключении из сферы действия закона закупок, которые осуществляются за средства предприятий государственного и коммунального секторов экономики, не соответствуют европейским стандартам, международным обязательствам Украины об адаптации ее законодательства к законодательству ЕС.

«Существенное расширение перечня случаев, на которые не распространяется действие закона, а, следовательно, и процедуры закупки, может привести к ограничению конкуренции в соответствующих сферах, повышению коррупционных рисков во время осуществления соответствующих закупок, а также к неэффективному расходованию бюджетных средств и дополнительных бюджетных расходов», - отмечается в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ считает целесообразным не выводить из-под сферы действия Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" случаи, когда предметом государственных закупок является: товары и услуги, которые закупаются органами и учреждениями исполнения наказаний, следственными изоляторами (производственными мастеровыми и подсобными хозяйствами таких учреждений и изоляторов); товары и услуги, которые непосредственно закупаются для проведения выездных гастрольных мероприятий творческих коллективов и исполнителей, а также культурно-творческих и туристических мероприятий и фестивалей; корма для цирковых животных; товары и услуги для создания новых постановок (концертов), изготовление (создание) начальных видеоматериалов, Аудиовизуальных произведений; товары и услуги, предназначенные непосредственно для обеспечения проведения каких-либо мероприятий и официального приема с участием Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и членов Кабинета Министров Украины; услуги по авиаперевозке всех государственных официальных делегаций.

Кроме того, принимая во внимание, что закон значительно расширяет возможности применения процедуры закупки у одного участника, Президент считает целесообразным исключить из действующего перечня предметов закупки поставки электрической, тепловой энергии, ее транспортировку; услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу.

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Янукович обещает стабильный курс гривни

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает стабильный курс гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«У нас нет никаких, повторяю, никаких, оснований считать, что у нас будет колебание курса валюты», - подчеркнул Президент.

По его словам, на сегодняшний день золотовалютные резервы Национального банка составляют около 37,5 млрд. Долларов, и ожидается их увеличение.

"И до конца этого года, как говорят, если Бог даст нам, мы будем иметь около 40 миллиардов", - отметил В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что в начале 2010 года золотовалютные резервы составляли более 26 млрд. долларов.

Он заверил, что украинская банковская система работает стабильно. Также на стабильность гривни, по его мнению, будет влиять сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

«Сотрудничество с МВФ является признаком стабильности украинской банковской системы, и также является признаком того, что мировое финансовое сообщество с доверием относится к украинской финансовой системе», - отметил Президент.

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ТЭК

Суд признал недействительным участие «Нафтогаза» в СП «УкрГаз-Энерго»

Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением признал недействительным решение учредительного собрания совместного предприятия ЗАО «УкрГаз-Энерго» (г. Киев) от 2 февраля 2006 года в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в создании этого СП, а также признал недействительным устав «УкрГаз-Энерго» в части участия «Нафтогаза» в капитале этой компании.

Об этом сказано в постановлении суда от 30 июня 2011 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, суд удовлетворил иск «УкрГаз-Энерго», которое в 2006 году на паритетных началах было создано «Нафтогазом Украины» и компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

В материалах дела говорится, что при создании «УкрГаз-Энерго» одним из его учредителей - НАК «Нафтогаз Украины» - были допущены нарушения относительно согласования своего участия в создании СП и относительно выполнения возложенных на «Нафтогаз Украины» обязательств по согласованию устава «УкрГаз-Энерго» с соответствующими министерствами.

«… суд считает, целесообразным признать недействительными только те положения устава «УкрГаз-Энерго», которые касаются только одного учредителя - НАК «Нафтогаз Украины» в связи с неправомерностью его участия в создании общества», - отмечено в постановлении суда.

Таким образом, апелляционная инстанция отменила еще и устав совместного предприятия (в редакции от 2 февраля 2006 года) и изменения к уставу (от 28 апреля 2007 года) в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в акционерном капитале «УкрГаз-Энерго».

Напомним, 1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Суд также признал недействительным решение учредительного собрания основателей компании от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании.

1 июня 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд внес изменения в решение первой инстанции. В частности, хозсуд решил просто прекратить деятельность «УкрГаз-Энерго» путем ликвидации, а апелляционная инстанция обязала учредителей СП – НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo совместно осуществить меры по ликвидации.

Требование НАК «Нафтогаз Украины» о создании ликвидационной комиссии было отклонено, а сама компания ликвидирована не была.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд. куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.

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НКРЭ предлагает предусмотреть в бюджете средства для компенсации водоканалам разницы в тарифах

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2011 год средства для компенсации горводоканалам разницы в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения.

Об этом сказано в разработанном комиссией законопроекте о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете на 2011 год», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в частности, комиссия предлагает предусмотреть в специальном фонде Госбюджета субвенцию местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах за прошлые годы, сложившейся по состоянию на 1 июня 2011 года.

Ресурсом для формирования средств для выделения субвенций согласно законопроекту станет реструктуризированная налоговая задолженность энергогенерирующих компаний.

В сопроводительной записке к законопроекту за подписью главы НКРЭ Сергея ТИТЕНКО на имя первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА сообщается, что по состоянию на начало текущего года задолженность водоканалов перед энергоснабжающими компаниями, возникшая из-за несоответствия тарифов фактической стоимости услуг, составляет около 2 млрд. грн. При этом только в январе-апреле т.г. года эта задолженность выросла на 388 млн. грн.

«Ситуация проявляет стойкую тенденцию к ухудшению, поскольку в условиях обострения социальной напряженности в обществе не предусматривается увеличение к экономически обоснованному уровню тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения», - подчеркивается в документе.

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Парламент отменил тендеры на госзакупку нефти и нефтепродуктов

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» (относительно нефти и нефтепродуктов).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 320 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Ныне действующий закон предлагается дополнить абзацем, который предусматривает, что действие этого Закона не распространяется на случаи, если предметом закупки является нефть, нефтепродукты сырые, нефтепродукты, закупка которых осуществляется юридическими лицами (их объединениями), занимающимися хозяйственно-коммерческой деятельностью, с целью последующей перепродажи или переработки и связанных и необходимых для этого услуг: по переработке, производству, транспортировке, грузовым перевозкам, хранению, сливу/наливу, инспекции количества и качества, таможенно-брокерских, информационно-аналитических, финансовых, страхования.

Таким образом, внесены изменения в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок», которым не предусматривается, что могут быть проведены закупки нефти и нефтепродуктов у одного партнера.

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Агро

Аграрии намолотили 3,8 млн. тонн зерна – Минагропрод

В Украине по состоянию на пятницу, 8 июля, ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,3 млн. га (12%), намолочено 3,8 млн. тонн зерна при урожайности 28,4 ц/га (в 2010 г. - 24,4 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что озимый ячмень обмолочен на площади 804 тыс. га (67%), намолочено 2,2 млн. тонн зерна при урожайности 27,9 ц/га (в 2010 г. - 23,9 ц/га). Озимая пшеница обмолочена на площади 411 тыс. га (6%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при урожайности 32,2 ц/га (в 2010 г. - 27,1 ц/га). Яровой ячмень обмочен на площади 79 тыс. га (3%), намолочено 177 тыс. тонн зерна при урожайности 22,6 ц/га (в 2010 г. - 23,9 ц/га).

Горох обмочен на площади 42 тыс. га, намолочено 56 тыс. тонн зерна, урожайность 13,2 ц/га (в 2010 г. - 17 ц/га). Озимый рапс обмочен на площади 176 тыс. га, намолочено 203 тыс. тонн зерна при урожайности 11,5 ц/га (в 2010 г. - 14,5 ц/га).

Отмечается, что массовое разворачивание уборочной кампании сдерживается неблагоприятными погодными условиями. Собирательные работы на сегодня проводятся в 16 регионах.

Как сообщал УНИАН, в текущем году к сбору подлежит 12,4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (в том числе пшеницы – 6766 тыс. га; ячменя – 3814 тыс. га; ржи – 290 тыс. га; овса – 295 тыс. га; гороха – 280 тыс. га; рапса – 912 тыс. га). По прогнозам министерства, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн (на 6 млн. тонн больше 2010 года), в том числе пшеницы – 19,1 млн. тонн (на 2,3 млн. тонн больше), ячменя – 8,2 млн. тонн (на 260 тыс. тонн меньше), гречихи – 292 тыс. тонн (или на 158 тыс. тонн больше прошлого года).

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УАК прогнозирует урожай зерна в 2011 г. в объеме 47 млн. тонн

Украинская аграрная конфедерация (УАК) прогнозирует урожай зерна в Украине в 2011 году на уровне 47 млн. тонн.

Об этом, ссылаясь на слова генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА, сообщила пресс-служба компании.

«По-видимому, Украина будет иметь 47 млн. тонн зерна. Если пшеницы мы даем 19 млн. тонн, ячменя – 9 млн. тонн, учитывая среднюю урожайность за три года на уровне 22 ц/га. Думаю, она будет большей, потому что нынешний показатель на уровне 22,7 ц/га основывается на первом яровом ячмене из южных областей, где он мелкий. Кукуруза будет иметь 17 млн. тонн, потому что сейчас условия лучше, чем в 2009 году, когда были очень низкие запасы влаги в почве целый год. Остальные – горох, гречиха, просо и рожь - всего 2 млн. тонн», - сообщил С.СТОЯНОВ.

По его оценкам, учитывая урожай в размере 47 млн. тонн и переходящие запасы в объеме 7,5 млн. тонн, в целом баланс зерна составит около 54 млн. тонн. По информации С.СТОЯНОВА, 4 млн. тонн необходимы для переходящих остатков, 25 млн. тонн - на потребление и 25 млн. тонн - на экспорт.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне 45 млн. тонн.

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В Киеве ликвидируют стихийную торговлю в подземных переходах

Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК поручил ликвидировать стихийную торговлю в подземных переходах в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«В результате несанкционированной торговли в подземных переходах имеем засорение ливнеприемников, – отметил А.МАЗУРЧАК, анализируя нештатную ситуацию, которая произошла на днях в подземном переходе возле станции метро «Шулявская». – Мусор, который остается от этой торговли (картон, бумага и тому подобное), в период дождей полностью перекрывает ливневую канализацию. Сегодня одна из приоритетных задач столичной власти - ликвидировать стихийную торговлю в городских переходах. Этот вопрос буду контролировать лично».

После проливных дождей районные госадминистрации совместно с коммунальными службами Киева произвели инвентаризацию проблемных объектов столицы.

По обобщенной информации Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, выявлено более 200 объектов подтопления. В частности, проблема в отсутствии ливнеприемной системы, недостаточной пропускной способности дождевых коллекторов, подпоре со стороны рек, озер, водоемов и недостаточной производительности и изношенности насосных станций.

«Для обеспечения постоянной работы ливнеприемной системы и с целью недопущения подтоплений заниженных мест столицы каждый район должен разработать план мероприятий по ликвидации подтоплений на своих территориях. Кроме того, необходимо проверить приямки в подземных переходах и исправность насосного оборудования и привести их в надлежащее состояние, а жилищные организации должны обеспечить чистку придомовой дождевой канализации. Я жестко буду контролировать выполнение этих задач», – отметил А.МАЗУРЧАК.

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Транспорт/Связь

НКРС упростит регистрацию радиоэлектронных средств в Украине

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект решения НКРС «О внесении изменений в Положение о порядке и форме ведения Реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС и ИУ), которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Действующее Положение было утверждено решением НКРС от 03.11.2005 г. № 117.

Проект изменений предусматривает последующее упрощение и сокращение процедур определения возможности применения определенных типов РЭС и ИУ в Украине и внесение их в Реестр. В частности, проектом предусмотрено уменьшение количества документов заявителя, упрощение формы карточки тактико-технических характеристик РЭС, возможность применения ранее принятых решений НКРС о применении РЭС к предусмотренным заявителем новым типам РЭС (на основании сравнения их технических характеристик с ранее определенными параметрами радиоинтерфейса), предоставление возможности заявителю обращаться в НКРС с заявлением о внесении в Реестр определенного типа РЭС на основании результатов сертификации и др.

Также предусмотрена возможность получения заинтересованными субъектами ведения хозяйства, органами исполнительной власти, физическими лицами оперативной информации, которая будет использоваться ими при подготовке заявочных документов и получении лицензий на пользование радиочастотным ресурсом. Субъекты ведения хозяйства, которые реализуют РЭС и ИУ для нужд пользователей, будут получать из Реестра информацию о внесенных РЭС и ИУ и их сертификацию и смогут принимать обоснованные решения при заключении хозяйственных договоров на приобретение партии продукции.

Таким образом, цель предложенных изменений - сокращение количества обращений заявителей в НКРС, учет требований Технического регламента радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 24.06.2009 № 679, и внедрение основных принципов, которые определены в Директивах Европейского Парламента и Совета Европы.

Проект изменений в Положение будет обнародован на официальном сайте НКРС для общественного обсуждения.

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Аварийность на ж/д переездах в І полугодии уменьшилась на 40%

В первом полугодии 2011 года на железнодорожных переездах Украины произошло 32 ДТП — на 40% меньше, чем за соответствующий период 2010 года (54 случая).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, с начала года в этих ДТП погибли 9 и травмированы 8 человек, за шесть месяцев 2010 года - 10 и 22 человек соответственно.

Как напоминают в министерстве, во время расследований ДТП зачастую выясняется, что все аварии на железнодорожных переездах и путях случаются из-за нарушения водителями Правил дорожного движения, в частности, это касается выезда на переезды при запретительных показателях переездной сигнализации и объезда закрытых шлагбаумах.

Напомним, всего в прошлом году на железнодорожных переездах и путях возникло 101 дорожно-транспортное происшествие - погибли 73 человека и 46 граждан получили травмы. По сравнению с 2009 годом в 2010 году аварийность на переездах также уменьшилось - с 108 до 101 ДТП.

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Промышленность

Минэкономразвития предлагает ограничить импорт авто из Узбекистана тремя единицами

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает на 3 года – до 31 июля 2014 года ввести квоту в размере трех единиц на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан на таможенную территорию Украины.

Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минэкономразвития, размещен на сайте министерства.

Документом предлагается ежегодно позволить импортировать по одному автомобилю в каждой категории (объем цилиндра менее 1000 куб. см, 1000–1500 куб. см и 1500–2200 куб. см.).

Как сообщал УНИАН, 30 июня т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле рекомендовала Кабинету министров установить квоты на импорт в Украину узбекских легковых автомобилей.

Комиссия в ходе рассмотрения вопроса установила, что Узбекская сторона ввела разные ставки акцизного налога для автомобилей происхождением из Республики Узбекистан, Российской Федерации и из третьих стран (в том числе из Украины), что является дискриминационным действием со стороны Узбекистана.

По данным Минэкономразвития, размер акциза при импорте автомобилей из Украины в Узбекистан в 14 раз больше акциза, применяемого к автомобилям, импортируемым из России.

Справка УНИАН. Узбекистан поставляет в Украину две модели Daewoo: Nexia и Matiz.

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