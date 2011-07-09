Тимошенко в суде имела бы определенные преимущества, если бы придерживалась правил - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что если бы лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вела себя в Печерском райсуде Киева, который рассматривает ее дело относительно заключения газовых соглашений с Россией в 2099 году более взвешенно, то преимущество было бы на ее стороне.

Об этом В.ЛИТВИН сказал в эфире ток-шоу "Большая политика" на телеканале "Интер".

«Если бы было проявлено соблюдение правил и процедур, то в этом аспекте сторона защиты имела бы определенные преимущества, причем, учитывая опыт, наступательность позиции и поддержку, которая имеется. И которая организуется», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, своим поведением в суде Ю.ТИМОШЕНКО дискредитирует судебную систему.

"Должна быть продемонстрирована состязательность в этом судебном процессе... Эта состязательность позволила бы установить истину", - сказал он.

В.ЛИТВИН убежден, что благодаря судебному процессу, Ю.ТИМОШЕНКО пытается повысить свой рейтинг.

«Сегодня борьба идет не за то, чтобы установить истину, а за то, чтобы привлечь на свою сторону общественное мнение, в том числе и за пределами Украины», - заявил он.