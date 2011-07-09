Саакашвили: Медведев самостоятельно не принимает никаких решений

Москва. Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ считает, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ самостоятельно не принимает никаких решений.

Об этом М.СААКАШВИЛИ сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Нас разъединяет самое главное: МЕДВЕДЕВ не принимает сам никаких решений. Он очень правильно подобран... Мы – договороспособны, мы принимаем решения. А там на российской стороне есть только один человек, который потенциально договороспособен, но мы еще не видели ни одного его договора ни с кем. Это Владимир ПУТИН», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

«Когда мы увидели МЕДВЕДЕВА, я думаю, что у меня была такая же реакция, какая была и до сих пор есть у многих западных лидеров от разговора с МЕДВЕДЕВЫМ, что они от него всегда слышат то, что они хотят слышать. В принципе, это небольшая наука, но МЕДВЕДЕВ умеет это делать», - добавил Президент Грузии.

Он отметил, что его первый разговор с Д.МЕДВЕДЕВЫМ «унаследовал проблемы, которые существуют в двусторонних отношениях».

«Это не его вина, но он готов их разрешать, и в ближайшее время мы договорились еще раз встретиться и серьезно поговорить. Но после этого я послал несколько писем безответных. Вернее, ответ был написан Министерством иностранных дел в самом что ни есть радикальном тоне… Последняя у меня встреча была с ним в Астане, такая короткая, но уже видно было, что он меня избегал, уже видно было, что он знал, что может произойти», - сказал Президент Грузии.

М.СААКАШВИЛИ предполагает, что после первой встречи с ним Д.МЕДВЕДЕВА «пригласили куда следует и конкретно объяснили, какие есть планы насчет Грузии, чтобы он второй раз не пускался в слишком уж открытые и конструктивные разговоры».

Президент Грузии отметил, что несколько раз пытался связаться с Президентом России перед войной 2008 года, однако ему это не удалось.

«Непосредственно до войны, когда уже ситуация до предела накалилась. Все мои попытки с ним связаться по телефону ограничивались одним ответом, что не время: «Будет время, придет время, мы с вами свяжемся», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Он также отметил, что у Грузии не было шансов избежать войны 2008 года, потому что этого конфликта хотела Россия.

«Если одна сторона, особенно большая сторона, во многом превосходящая тебя сила, хочет войны, вряд ли есть шанс у маленькой страны этого избежать», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, решение о войне с Грузией было принято в Владимиром ПУТИНЫМ в 2005-2006 году.

«Я думаю, что оно связано было отчасти с украинской революцией, отчасти с внутренней российской ситуацией, отчасти с его уверенностью, что Северный Кавказ закончился, что чтобы он вновь не вспыхнул, надо что-то делать на юге. Многие факторы были. И, конечно, Грузия была идеального размера, в смысле размера территории, в смысле размера населения, в смысле повода, почему можно было там начинать войну», - сказал М.СААКАШВИЛИ.