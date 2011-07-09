Янукович и Медведев обсудили подготовку к очередному заседанию межгосударственной комиссии

Москва. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе телефонного разговора в субботу обменялись мнениями о подготовке очередного заседания Украинско-Российской Межгосударственной комиссии, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Д.МЕДВЕДЕВ также поздравил В.ЯНУКОВИЧА с днем рождения, пожелав благополучия и успехов в работе на посту главы государства.

Как сообщал УНИАН, 8 июля В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что планирует в этом месяце встретиться с Д.МЕДВЕДЕВЫМ и решить газовые вопросы.

Президент напомнил, что эта рабочая группа сейчас готовит заседание межгосударственной комиссии, в рамках которой и состоится встреча президентов.

«Я вам скажу: та информация, которая у меня есть, которую я имею если не каждый день, то через день, - та информация, которая у меня есть: обсуждается широкий круг вопросов, по которым нужно договариваться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что среди этих вопросов обсуждается газовый контракт между Украиной и Россией.