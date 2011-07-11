Украина и Молдова возобновляют деятельность межправительственной комиссии

Украина и Молдова договорились возобновить деятельность Межправительственной смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Об этом идет речь в общем заявлении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и и.о. Президента Республики Молдова, председателя парламента Марианна ЛУПУ. Документ обнародован на сайте главы Украинского государства.

Президенты заявили, что результаты переговоров подтвердили обоюдную готовность двух стран к последующему углублению политического диалога как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций.

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями относительно международной проблематики.

Президент Украины и и. о. Президента Республики Молдова отметили позитивные результаты, которых удалось достичь благодаря целеустремленной совместной работе, в частности относительно демаркации общей границы.

В связи с этим украинская сторона с удовлетворением отметила окончательное решение вопроса о признании права собственности Украины на земельный участок под автомобильной дорогой Одеса-Рени в районе населенного пункта Паланка, что было подтверждено оформлением соответствующего Акта от 30 июня этого года и передачей 5 июля кадастровой выписки.

В.ЯНУКОВИЧ и М.ЛУПУ подтвердили готовность углублять сотрудничество во всех ключевых сферах двустороннего взаимодействия, а также активизировать работу относительно решения пакета противоречивых вопросов.

Украинская сторона выразила готовность в духе добрососедства и партнерства рассмотреть возможность отмены действия для граждан Республики Молдова требования о наличии финансового обеспечения при пребывании в Украине.

Особое внимание было уделено расширению и укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

В связи с этим достигнута договоренность о возобновлении деятельности Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества как координирующего механизма для развития двусторонних отношений. Правительствам двух стран поручено в ближайшее время провести очередное заседание Комиссии.

В.ЯНУКОВИЧ и М.ЛУПУ обменялись мнениями относительно пакета важных вопросов региональной безопасности, в частности перспектив приднестровского урегулирования.

Украинская сторона отметила неизменность своей позиции, подчеркнув, что любая модель урегулирования должна решаться исключительно политическими средствами в рамках существующего формата «5+2» на основе соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с учетом интересов жителей Приднестровского региона.

При этом украинская сторона выразила готовность и в дальнейшем способствовать налаживанию климата доверия между Кишиневом и Тирасполем, а также скорейшему возобновлению официальных переговоров в формате «5+2».

Стороны отметили необходимость установления постоянных межведомственных контактов, а также расширения договорно-правовой базы украинско-молдавских отношений, и в связи с этим – ратификации парламентами Украины и Республики Молдова важных двусторонних документов, которые находятся на рассмотрении сторон.