ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Богословская заставила оппозиционеров уйти в прямом эфире «Шустер.Live» пишет – представители оппозиции покинули студию "Шустер.Live" в знак протеста против действия Инны Богословской и монополизации регионалами эфира. Это произошло во время выступления Александра Турчинова…

http://delo.ua/ukraine/bogoslovskaja-zastavila-oppozic-160664/

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Также «Дело» в публикации «Депутата Романа Ландика задержали в России» пишет – депутат Луганского горсовета Роман Ландик, избивший девушку в ресторане, был объявлен в розыск в связи с отсутствием его по месту жительства. Как сообщил источник в горуправлении милиции Луганска, Ландика задержли под Краснодаром (Российская Федерация)…

http://delo.ua/ukraine/deputata-romana-landika-zaderzh-160684/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк вышел в розницу», в котором пишет – розничные банки вскоре существенно умерят свой пыл на рынке потребительских кредитов. Регулятор готовит для банков, выдающих займы населению, более жесткие нормативы. Это позволит снизить "серый" импорт, отток валюты из банковской системы и направить средства в промышленность и ипотеку. Эксперты отмечают, что новые ограничения заставят ряд банков уйти с потребительского рынка, что негативно отразится на магазинах бытовой техники, которые уже до 50% товаров продают в кредит…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1676710

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Уже не совместное предприятие», в котором пишет – НАК "Нафтогаз Украины" лишилась доли в СП с RosUkrEnergo – "УкрГаз-Энерго" (УГЭ), владеющем 6 млрд кубометров газа. Киевский апелляционный хозсуд вывел монополию из состава учредителей УГЭ на основании материалов, предоставленных самой НАК. В Минэнерго обещают оспорить это решение. Но даже если это удастся, "Нафтогаз" не сможет остановить возвращение УГЭ на рынок, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1676713

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«Экономические известия» публикуют материал «Белорусов посадят в украинские вагоны», в котором пишут – Крюковский ВСЗ завершил создание СП с Белорусскими железными дорогами на базе вагоностроительного завода в Гомеле. Эксперты склонны рассматривать это как долгосрочную инвестицию для КВСЗ, которая не окупится в ближайшее время, но принесет бесспорные преимущества в отдаленном будущем…

http://markets.eizvestia.com/full/belorusov-posadyat-v-ukrainskie-vagony

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Также «Экономические известия» в материале «Украина теряет рапс» пишут – падение урожайности рапса в текущем сезоне превысит 10-20%. Это снизит уровень экспорта примерно на 400 тыс. т. При нынешней стоимости товара потери экспортеров составят 2 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-teryaet-raps

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Газета «Сегодня» в публикации «Заемщикам банков облегчили жизнь» пишет - с людей не смогут брать штраф за досрочное погашение кредита, а выселяя должника, ему дадут угол…

http://www.segodnya.ua/news/14266438.html

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Также «Сегодня» в публикации «Януковичу дарили иконы и шампанское, а он до утра принимал гостей в шатре» пишет - на 61-летие президент в Крыму выпил шампанского с губернаторами, слушал Серова, Антонова и Потапа с Настей…

http://www.segodnya.ua/news/14266406.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В Татарстане объявлен траур по погибшим на «Булгарии» пишет – во вторник в Татарстане будет объявлен траур по жертвам крушения теплохода. При этом точное количество погибших еще не известно. На данный момент обнаружены тела девяти человек. В понедельник МЧС Татарстана сообщило, что на борту затонувшего на Волге теплохода «Булгария» находились незарегистрированные пассажиры. По последним данным, всего на теплоходе было 199 человек — из них 148 пассажиров, следующих на теплоходе по путевкам. Были спасены 50 пассажиров, из 33 членов команды спасены 23 человека, из 18 незарегистрированных пассажиров спасены 6 человек…

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/1314356/pri_katastrofe_bulgarii_propali_svyshe_100_chelovek

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Также «Ведомости» в публикации «Сгнившая прибыль» пишут – сеть «Ашан» внедрила систему, позволяющую не платить налоги с испорченного и просроченного товара. Это позволит отрасли экономить в год около $600 млн

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263695/sgnivshaya_pribyl

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Издание «Известия» в публикации «Дмитрий Медведев поговорит с бизнесменами 11 июля» пишет – президент РФ в понедельник собирается встретиться с представителями крупного бизнеса. Речь пойдет о темах, которые были затронуты в выступлении Медведева на Петербургском международном экономическом форуме…

http://www.izvestia.ru/news/494184

(УНИАН)