Из зала суда по делу Тимошенко снова стали "удалять" депутатов после первого предупреждения

Бойцы спецподразделения «Грифон» вывели из зала заседаний Печерского райсуда Киева народного депутата от НУ-НС Александра ЧОРНОВОЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение дал председательствующий на процессе по рассмотрения дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО судья Родион КИРЕЕВ.

Такое решение им было принято непосредственно после того, как народный депутат заметил, что судья своими действиями «помогает строить авторитарное государство».

Р.КИРЕЕВ обратился к бойцу «Грифона» с просьбой найти человека, который это сказал, на что работник правоохранительных органов отметил, что его личность установлена.

После этого А.ЧОРНОВОЛЕНКО представился судье, подчеркнул, что он является народным депутатом. Несмотря на это, судья дал распоряжение вывести А.ЧОРНОВОЛЕНКО из зала заседаний.

Шестеро бойцов «Грифона» окружили А.ЧОРНОВОЛЕНКО и удалили его.

В зале суда раздавались возгласы, что правоохранители не имеют права этого делать, поскольку им это запрещает закон о статусе народного депутата. Однако это не повлияло на решение судьи, так же, как и на действия правоохранителей.

В интервью журналистам на выходе из суда А.ЧОРНОВОЛЕНКО заявил, что не видит за собой каких-либо нарушений, поскольку он, как всякий гражданин, имеет право выразить свою общественную позицию в отношении действий или бездействия того или иного должностного лица.

По словам депутата, он сам покинул судебный зал, и к нему сотрудники милиции физических действий по принудительному удалению не предпринимали.

Напомним, на прошлой неделе в зале суда трижды возникала аналогичная ситуация с выводом народных депутатов из зала суда за нарушения порядка. В двух случаях, 6 июля, судья Р. КИРЕЕВ, ссылаясь на ст. 272 УПК, постановил вывести народных депутатов немедленно после сделанного им замечания. Эти действия вызвали некоторые вопросы относительно тщательности соблюдения норм законодательства, в частности относительно того - насколько правомерно удаление слушателей вообще, и без вынесения предварительного замечания частности. Уже на следующий день судья своими действиями фактически признал, что накануне нарушил процедуру, и уже 7 июля действовал с точностью до наоборот и в соответствии с УПК - сделал нарушителю замечание, что в случае повторного нарушения порядка его удалят из зала, но до вывода дело не дошло, поскольку депутат не допустил повторного нарушения. Однако, как указано выше, уже 11 июля судья применил те же меры, что и 6 июля.