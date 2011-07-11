Абоненты ВОЛИ смогут оплачивать услуги с помощью EasyPay

К многочисленным системам моментальной оплаты, которые доступны для удобства абонентов ВОЛИ, добавилась система EasyPay компании EasySoft. Оплата происходит в режиме реального времени, без комиссии. Данный сервис уже доступен для абонентов ВОЛИ в городах: Киев, Харьков, Хмельницкий, Ровно, Львов, Донецк, Кировоград, Черновцы, Краматорск, Запорожье, Винница и Кривой Рог.

Для того чтобы уплатить за услуги с помощью EasyPay, необходимо зайти на сайт платежной системы easypay.ua, выбрать услугу и провайдера, и, следуя подсказкам, пройти процедуру оплаты. Прямая ссылка для абонентов ВОЛИ: https://easypay.ua/provider?id=515. К оплате принимаются банковские платежные карты VISA или MasterCard.

ВОЛЯ постоянно расширяет перечень систем для мгновенной оплаты своих услуг в рамках постепенного отказа от бумажных счетов и перехода к использованию электронных способов оплаты.

– Мы стремимся создать максимум удобств для наших абонентов. Удобство и простота оплаты – немаловажная составляющая услуг. Преимущество интернет-систем платежей заключается в том, что они осуществляются в режиме реального времени и занимают не более минуты. Оплату можно осуществлять, находясь в любой точке мира, в любое время суток, – рассказывает Елена Иконникова, директор по обслуживанию абонентов компании ВОЛЯ. – Такой способ оплаты экономит время абонентов и является очень удобным. Надеемся, абоненты ВОЛИ оценят также преимущества новой интернет-системы EasyPay.

Пользователи услуг ВОЛИ имеют возможность оплачивать услуги без комиссии на Портале абонента portal.volia.com. Кроме этого, компания предлагает широкий выбор электронных платежных систем, в частности: «Единый кошелек» (оплата без комиссии), Portmone, «Приват 24» (без комиссии), WebMoney, Money.ua, «ПлатиМО» и др. Жители Киева также могут также пополнить свой лицевой счет через сеть киосков «Пресса», расположенных во всех районах города, и магазины «Евросеть» (без комиссии).

Список возможностей мгновенной оплаты услуг ВОЛИ уже включает платежные терминалы Ibox, CityPay, EasySoft, а также платежные терминалы АБ «Укргазбанк» и «Райффайзенбанк Аваль».

Справка о компании.ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером и предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.