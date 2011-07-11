Главное на 11 июля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Парламент

На следующей сессии Верховной Рады Украины готовится к рассмотрению почти тысяча законопроектов, сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью «5 каналу».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, при этом он уточнил, что предложенные народными депутатами законопроекты составляют 90% общего числа поданных документов, 10% поданы Президентом, Кабинетом министров и Национальным банком.

Председатель парламента также добавил, что осенью Верховная Рада должна рассмотреть «достаточно сложный вопрос» - законопроект о рынке земли.

В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос относительно заявлений о нивелировании роли парламента из-за принятия всех законопроектов, поданных Президентом Украины и правительством, отметил, что не поддерживает подобную точку зрения, хотя «такая оценка имеет право на жизнь». «Здесь нужно сказать, что является нивелированием, а что нет», - сказал он, заметив, что вряд ли была бы позиция парламента принципиальной, если бы «предложенные Президентом или Кабинетом министров документы председатель Верховной Рады выбросил в мусорник, и демонстрировал такую позицию».

Он отметил, что «исходит из необходимости понимания общей ответственности, совместной работы». «Тогда не будет никакого нивелирования», - сказал В.ЛИТВИН.

Банки

Компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,97% ПАО «КБ «Надра» (Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Банк «Надра» завершил все необходимые операции в системе депозитарного учета ценных бумаг, что позволяет компании Centragas Holding GmbH стать полноправным крупнейшим акционером ПАО «КБ «Надра» с долей 89,97% в уставном капитале банка», - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также указывается, что банк завершил процедуры регистрации государственными регуляторами увеличения размера уставного капитала и дополнительной эмиссии акций банка.

Как сообщалось, временный администратор банка «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. – до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. было закрытым.

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Centragas Holding приобрести более 50% в капитале проблемного банка «Надра».

Банк «Надра» 29 апреля 2011 года сообщил о завершении размещения акций дополнительной эмиссии на сумму 3,5 млрд. грн. Компания Centragas Holding AG и "Надра Банк" подписали договор купли-продажи акций, согласно которому все 100% акций дополнительной эмиссии приобретает компания Centragas Holding AG.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация Национального банка Украины.

По оценкам аудиторов, по состоянию на 1 октября 2010 года для возобновления нормальной работы банка необходимо было около 8,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2010 году банк «Надра» получил прибыль в размере 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

* * *

Акционеры "БТА Банка" (Киев), на внеочередном собрании 7 июля 2011 года, сменили состав наблюдательного совета (НС) банка.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«Основанием для принятия решения об освобождении председателя и членов наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» стало сложение своих полномочий председателем наблюдательного совета, что в соответствии с законодательством Украины требует переизбрания всего состава Наблюдательного совета», - говорится в сообщении.

Председателем наблюдательного совета "БТА Банка" вместо Евгения ДАВЫДОВИЧА стал Рысбек ТОКТОМУШЕВ (до этого был членом НС), который владеет 0,000015% этого кредитно-финансового учреждения.

По решению акционеров из состава НС выведен Алексей ДИДКОВСКИЙ, введена в состав НС Мадина КУРМАНОВА.

Справка УНИАН. ПАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 4,419 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,297 млрд. грн., обязательства – 2,903 млрд. грн., уставный капитал - 1,5 млрд. грн., собственный капитал – 1,517 млрд. грн.

ПАО «БТА Банк» (Киев) в I квартале 2011 года получил убыток в размере 31,209 млн. грн.

Единственным акционером ОАО «БТА Банк», владеющим более 10% акций, является казахстанское АО «БТА Банк», которому принадлежит 49,9883% акций.

* * *

АО «Ощадбанк» (Киев) 8 июля 2011 года доразместило пятилетние еврооблигации на 200 млн. долл. под 8,05% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму 500 млн. дол. США, по ставке 8,25% годовых. Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заявки на участие в этой трансакции поступили от 55 инвесторов, книга составила около 400 млн. дол. Инвесторы из Великобритании выкупили 64% выпуска еврооблигаций, Европы – 26%, Швейцарии – 8%. В основном бумаги приобретали компании по управлению активами, хедж-фонды и банки.

Как и в случае первого выпуска, доразмещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления его условий. Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных «минимум 100 млн. долл.» до 200 млн. долл.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 68,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 45,037 млрд. грн., обязательства - 51,243 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,838 млрд. грн.

«Ощадбанк» в I квартале 2011 года получил прибыль 127 млн. грн.

ТЭК

Компания-консультант Mott MacDonald 7 июля 2011 года презентовала представителям НАК «Нафтогаз Украины», Европейской комиссии и международным финансовым организациям промежуточный отчет по проекту «Предварительное исследование модернизации системы транзита и подземного хранения газа в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

В отчете освещены такие вопросы, как сценарий транзита газа и его детальная характеристика, экономический и финансовый анализ проекта, анализ рисков, а также роль Украины как газотранзитного государства.

Кроме того, во время встречи представителей компаний состоялось обсуждение процесса реализации первоочередного проекта «Реконструкция линейных сооружений газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», а именно: объемов его финансирования, сроков и степени готовности сторон к выполнению работ.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украина» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Также планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Работы по модернизации планируется проводить от 3 до 5 лет в зависимости от конкретных нужд. На модернизацию всего газопровода нужно около 1,2 млрд. долл.

Напомним, Минэнерго намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.

АПК

Зерно нового урожая соответствует установленным требованиям. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной инспекции сельского хозяйства Украины.

По данным службы, средние показатели в целом в АР Крым, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях по пшенице составляют: белок 10,8%, клейковина свыше 15%. Кроме того, учитывая погодные условия, основная масса зерна пшеницы поступала со средней влажностью до 14%, ячменя – 13,5%, а рапса – 15,1%.

Сообщается, что по данным государственных инспекций качества и формирования ресурсов, которые вошли в состав Госсельхозинспекции, на 7 июля намолочено 3 млн. тонн зерна, из которых пшеницы – 655,863 тыс. тонн, ячменя – 2 млн. 219 тыс. тонн, рапса – 171 тыс. тонн, гороха – 47 тыс. тонн. На сертифицированные зерновые составы поступило 642,934 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы – 64,3 тыс. тонн, ячменя – 481,264 тыс. тонн, рапса – 91 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в текущем году к сбору подлежит 12,4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса. По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн.

* * *

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно запретила ввоз в Украину из стран Евросоюза некоторых продуктов растительного происхождения без официального документа о проведенных исследованиях на бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы.

К этим продуктам относятся картофель, помидоры, лук, капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые и некоторые другие.

Необходимый документ должен выдавать уполномоченный орган страны-экспортера, или овощи должны исследоваться в государственных лабораториях ветеринарной медицины. Отмечается, что такое решение принято Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Главной государственной инспекцией по карантину растений для предупреждения ввоза на территорию Украины опасных продуктов растительного происхождения.

Напомним, в начале июня т.г. в Германии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции могут являться салатные огурцы. 2 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО ввел временный запрет на ввоз в Россию свежих овощей из всех государств Евросоюза.

Транспорт

Зарплата железнодорожников к концу 2011 года увеличится на 20%. Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сказал во время проведения селекторного совещания генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Социальное обеспечение наших людей должно быть на высшем уровне. Несмотря на тяжелое положение, мною принято решение об увеличении заработной платы. К концу года мы выйдем на повышение минимум на 20%. Хотя финпланом было заложено 15%», - сообщил он.

Согласно сообщению, кроме того, генеральный директор дал поручение начальникам железных дорог проанализировать структуры управлений и подразделений. «При автоматизации происходит переход на новые технологии. Конечно, это ведет за собой как изменение структуры, так и изменение штата. Сегодня кадровые службы должны заняться переквалифицированием кадров, сделать прогноз перемещения людей в пределах предприятий и железной дороги. Нынешним примером такой работы является создание должностей коммерческих агентов вместо товарных кассиров", - сказал он.

При этом гендиректор подчеркнул, что должна быть оптимизация, а не сокращения. "Вообще, я категорически запрещаю сокращения людей. Ни один приказ на сокращение не должен быть выдан в "Укрзализныце", ни на одном предприятии. Сокращение любого человека - это недостаток в работе кадровых служб, за который они будут нести ответственность. Все люди должны быть трудоустроены и работать там, где есть работа, и получать заработную плату», - сказал В.КОЗАК.

Относительно обеспечения работников отрасли жильем, он отметил, что уже к концу лета 2011 года будет принято решение о формате, форме и объемах обеспечения жильем. «Мы найдем оптимальный механизм, который позволит нам помогать железнодорожникам решать жилищную проблему. Хочу заметить, что жилье должно стать стимулом, для того чтобы в отрасль приходили молодые и высококвалифицированные специалисты», - отметил он.

В.КОЗАК также подчеркнул необходимость усилить свою работу в направлении укрепления в отрасли молодых специалистов. «Необходимо уже на этом этапе присматриваться к молодым кадрам в техникумах и вузах, чтобы молодые специалисты, проходя на практику, уже получали те навыки, которые в будущем помогут им в работе. А мы, в свою очередь, должны поощрить специалиста и создать ему достойные условия и оплату труда», - отметил он.

* * *

Коммунальное предприятие «Винницкое трамвайно-троллейбусное управление» разработало аппарат по восстановлению трамвайных путей без их демонтажа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник «Винницкого ТТУ» Владимир БУГАЙЧУК.

По его словам, этот аппарат создан силами сотрудников «ВТТУ» при финансовой поддержке коллег из Цюриха. «Покупка подобного аппарата обошлась бы нам в более чем 1 миллион евро, а его создание обошлось - в около 400 тыс. грн.», - сообщил В.БУГАЙЧУК.

Начальник ВТТУ держал создание аппарата наплавления изношенных головок рельс под личным контролем, отмечая, что аппарат прошел все испытания, и на днях начнутся работы по его использованию «в полевых условиях».

«Благодаря этому аппарату ремонт линий будет проводиться без демонтажа - в ночное время бригада из 5-6 человек сможет провести все необходимые работы и уже утром трамваи смогут выйти на линии», - рассказал В.БУГАЙЧУК.

Он сообщил, что сейчас это единственный подобный аппарат в Украине, который позволит предприятию экономить миллионы гривен, которые ранее тратились на замену изношенных рельс.

Кроме того, В.БУГАЙЧУК отметил, что готов создать мобильные спецбригады, которые смогут проводить подобные ремонты и в других городах Украины.

Напомним, кроме Винницы узкоколейные трамвайные пути сохранились в Евпатории, Житомире, Кривом Роге и Львове.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году между городским коммунальным предприятием «Винницкое трамвайно-троллейбусное управление», Винницким городским советом и правительствами Швейцарии и Украины был подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу, Винница бесплатно получила 105 цюрихских трамваев, что позволило полностью модернизировать трамвайный парк областного центра.

Справка УНИАН. Винницкое ТТУ основано в 1913 году и занимается перевозкой пассажиров электротранспортом и автобусами в Виннице.

На обслуживании предприятия находится 104 трамвая, 102 троллейбуса и 9 автобусов.

В Виннице действует 5 маршрутов электротранспорта на 3 трамвайных линиях и 17 - на 5 троллейбусных. На долю Винницкого ТТУ приходится более 70% общего количества пассажирских перевозок города.

Судебные разбирательства

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о расторжении контракта с защитником Николаем ТИТАРЕНКО в связи с тем, что он не имеет возможности из-за действий суда представлять ее интересы в судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что к ней вчера поступило заявление от Н.ТИТАРЕНКО, в котором он говорит о своей невозможности в дальнейшем представлять ее интересы.

Ю.ТИМОШЕНКО обнародовала заявление адвоката, в котором тот отмечает, что суд не дает возможности и достаточного времени для ознакомления с материалами дела.

Н.ТИТАРЕНКО в своем письме отмечает, что тем самым судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ нарушает как действующее законодательство, так и международное.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с этой минуты ее контракт с Н.ТИТАРЕНКО расторгнут.

«Контракт с моим адвокатом Николаем ТИТАРЕНКО с этой минуты разорван. Но не потому, что мой защитник не является профессионалом, а потому что суд сознательно лишает его права на предоставление надлежащей защиты», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась с ходатайством в суд предоставить ей три дня для поиска нового адвоката и провести следующее заседание суда 15 июля.

* * *

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о направлении дела на дополнительное расследование как преждевременно заявленное.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Погода

Завтра ночью в западной части, днем в Украине, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Правобережье местами сильные дожди, кое-где град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 25°; днем 24-29°, на юге местами 30-35°, в западных областях 21-26°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, днем кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах шквалы 17-22 м/с и град. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-24°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 21°.

(УНИАН)