Янукович 20 октября посетит Брюссель

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 20 октября осуществит визит в Брюссель.

Как сообщает пресс-служба главы государства, визит состоится по приглашению Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ. Договоренность о визите была достигнута во время сегодняшнего телефонного разговора В.ЯНУКОВИЧА с Ж.БАРРОЗУ.

Цель визита, по словам Президента Украины, - достижение политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Глава государства подчеркнул, что настроен продолжать откровенный и конструктивный диалог в интересах дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом. Он выразил надежду, что по результатам следующих раундов переговоров в июле-сентябре этого года удастся завершить переговоры по всему тексту соглашения.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он будет и в дальнейшем применять конструктивные подходы для поиска компромиссов по вопросам, которые пока остаются нерешенными. Он добавил, что в этом процессе рассчитывает на личную поддержку Ж.БАРРОЗУ.

Президент также отметил, что 6 июня украинская сторона передала на рассмотрение Еврокомиссии отчет о прогрессе в реализации первой законодательной фазы Плана действий по визовой либерализации. «Надеемся на позитивные выводы со стороны Европейской Комиссии по выполнению украинской стороной первой фазы документа. Рассчитываем также на принятие государствами - членами ЕС политического решения по переходу ко второй имплементационной фазе Плана действий до конца этого года», – отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также подтвердил свое намерение принять участие в саммите «Восточного партнерства», который состоится 29-30 сентября в Варшаве.

Во время разговора Президент Еврокомиссии поздравил Президента Украины с днем рождения.