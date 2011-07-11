Курс НБУ на 12.07.11

Официальный курс НБУ на 12.07.11100 USD – 797.0400 (11 июля – 797.0500)100 EUR – 1120.3194 (11 июля – 1135.1586)10 RUR – 2.8381 (11 июля – 2.8580)Учетные курсы банковских металлов на 12.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-123023.12 (11 июля-121629.83)961 XAG 10 Серебро-2898.04 (11 июля-2891.70)962XPT10Платина-137648.81 (11 июля-139085.23)964XPD10Палладий-61212.67 (11 июля-62329.31)

Официальный курс НБУ на 12.07.11 100 USD – 797.0400 (11 июля – 797.0500) 100 EUR – 1120.3194 (11 июля – 1135.1586) 10 RUR – 2.8381 (11 июля – 2.8580) Учетные курсы банковских металлов на 12.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-123023.12 (11 июля-121629.83) 961 XAG 10 Серебро-2898.04 (11 июля-2891.70) 962XPT10Платина-137648.81 (11 июля-139085.23) 964XPD10Палладий-61212.67 (11 июля-62329.31)

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