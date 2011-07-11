Анонс на 12 июля

* Круглый стол на тему: «Говядина - производство, логистика и формирование добавленной стоимости. Проблемы и пути решения» . Участники: Александр Сень, зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины; Сергей Гнатюк, ген.директор Украинской корпорации по производству мяса на промышленной основе "Тваринпром"; Джон Миллнз, эксперт проекта ЕС; Елизавета Святкивская, эксперт ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»;Мартин Палмер, доктор наук Специалист ЕС по добавленной стоимости на продукцию из говядины и др. Пресс-конференция.

* Пресс-конференция народного депутата Украины, председателя Временной следственной Комиссии по вопросам газовых соглашений 2009 года Инны Богословской на тему: «Новые обстоятельства заключения газовых соглашений».

* Круглый стол: «Корпоративное право в Украине: проблемы и пути решения». Организатор коммуникационная группа ESG. Будут обсуждаться причины и последствия корпоративных конфликтов в Украине. Приглашены: Анатолий Кинах, председатель УСПП; Роман Сергиенко, директор департамента права УСПП; Александр Дичек, глава комиссии УСПП по вопросам экономической безопасности субъектов ведения хозяйства и защиты инвестиций; Андрей Портнов, советник Президента Украины, руководитель ГУ вопросов судоустройства АПУ; Валерий Бевз, председатель Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и др.

* Пресс-конференция на тему: «Экономические показатели Украины за первое полугодие 2011 года». Участники: народный депутат, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Павел Жебривский, президент Центра антикризисных исследований, первый зам.директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило и экс-министр экономики, финансовый аналитик Виктор Суслов.

* Пресс-конференция на тему: "Проект новой редакции закона о банкротстве: реформа Президента Украины или профанация чиновников?", приуроченная к рассмотрению Верховной Радой Украины правительственного проекта Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" Участники: Павел Михайлиди, президент “Союза кризис-менеджеров Украины”; Сергей Багмет, практикующий арбитражный руководитель, президент Запорожской независимой ассоциации арбитражных руководителей; Шафагат Набиев, практикующий арбитражный руководитель, г.Кривой Рог.

* Пресс-конференция на тему: "Как Украине попасть в хороший рейтинг?" Участники: Денис Богуш, президент Bohush Communication; Алексей Чуев, маркетинг-директор Reputation Capital Ukraine.

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