Главное на 11 июля (вечер)

Финансы

В Брюсселе 11-12 июля пройдут промежуточные консультации по несогласованным вопросам в рамках переговоров о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в службе заместителя министра экономики Валерия ПЯТНИЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, очередной, 18-й раунд переговоров по подготовке соглашения о ЗСТ между Украиной и Европейским Союзом планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

В конце мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел в Брюсселе переговоры с представителями Европейской Комиссии и по их завершении заявил о снятии большинства спорных вопросов по подготовке соглашения о ЗСТ.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечал, что в переговорах о создании ЗСТ с ЕС остались три неурегулированных вопроса. В частности, относительно объемов квотирования экспорта аграрной продукции, допуска украинских автоперевозчиков на европейский рынок услуг и компенсаций за отказ от использования Украиной географических названий товаров.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 20 октября осуществит визит в Брюссель.

Как сообщает пресс-служба главы государства, визит состоится по приглашению Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ. Договоренность о визите была достигнута во время сегодняшнего телефонного разговора В.ЯНУКОВИЧА с Ж.БАРРОЗУ.

Цель визита, по словам Президента Украины, - достижение политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Глава государства подчеркнул, что настроен продолжать откровенный и конструктивный диалог в интересах дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом. Он выразил надежду, что по результатам следующих раундов переговоров в июле-сентябре этого года удастся завершить переговоры по всему тексту соглашения.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он будет и в дальнейшем применять конструктивные подходы для поиска компромиссов по вопросам, которые пока остаются нерешенными. Он добавил, что в этом процессе рассчитывает на личную поддержку Ж.БАРРОЗУ.

Президент также отметил, что 6 июня украинская сторона передала на рассмотрение Еврокомиссии отчет о прогрессе в реализации первой законодательной фазы Плана действий по визовой либерализации. «Надеемся на позитивные выводы со стороны Европейской Комиссии по выполнению украинской стороной первой фазы документа. Рассчитываем также на принятие государствами - членами ЕС политического решения по переходу ко второй имплементационной фазе Плана действий до конца этого года», – отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также подтвердил свое намерение принять участие в саммите «Восточного партнерства», который состоится 29-30 сентября в Варшаве.

Во время разговора Президент Еврокомиссии поздравил Президента Украины с днем рождения.

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-июне 2011 года из всех источников финансирования поступило 97,557 млрд. грн., что на 3,8%, или на 3,557 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

Собственные поступления за отчетный период составили 66,009 млрд. грн., что составляет 101,6% плановых показателей. Поступления собственных доходов, по сравнению с январем-июнем 2010 года, в текущем году выросли на 11,434 млрд. грн., или на 21%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-июне 2011 года составили 104,554 млрд. грн.

На 1 июля 2011 года средний размер пенсии составил 1205 грн. Количество пенсионеров всех категорий составило 13,726 млн. человек.

Печерский районный суд Киева сегодня принял решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде активисту Налогового майдана Сергею КОСТАКОВУ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, главы Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

С.КОСТАКОВ был освобожден из под стражи прямо в зале суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Н.КОРОЛЕВСКОЙ (фракция «БЮТ-Батькивщина»), под которым подписались 23 народных депутата, а также обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВЕВОЙ.

«Даже с самым откровенным произволом можно и нужно бороться. Главное, чтобы украинцы не опускали руки, объединялись и решительно отстаивали свои права», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«То, что Сергею после 7 месяцев содержания под стражей наконец изменили меру пресечения, считаю нашей общей победой. Это результат активной позиции активистов гражданского общества, которые не оставили в беде своего соратника. Также огромное спасибо Н.КАРПАЧЕВОЙ, которая приняла активное участие в судьбе С.КОСТАКОВА. Шаг за шагом мы будем противостоять произволу власти. Всеукраинская гражданская акция «Вперед» и в дальнейшем будет следить за соблюдением гражданских прав и свобод – в каждом регионе. Мы никого не дадим в обиду», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат сообщила, что в рамках акции «Вперед» в регионах разворачивается сеть комитетов самозащиты, которые будут помогать гражданам противостоять произволу контролирующих органов, предоставлять консультации, методические материалы и юридическую помощь. Также она сообщила, что в регионах действуют мобильные общественные приемные и учебные центры «Вперед».

Ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ направила ряд запросов в правоохранительные органы для обеспечения всестороннего и объективного расследования дела С.КОСТАКОВА. В частности, запросы были отправлены в Генпрокуратуру, министру внутренних дел, начальнику Управления внутренних дел города Киева, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

20 июня Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Печерский райсуд с ходатайством об изменении С.КОСТАКОВУ меры пресечения на подписку о невыезде. Аналогичное ходатайство народный депутат направляла в Печерский райсуд 6 мая.

Активисту, которого задержали 1 декабря прошлого года, инкриминируется повреждение автомобиля, материальный ущерб оценивается в 26 тыс. грн. Доказательства вины основываются на свидетельских показаний 8 милиционеров и видеозаписи. Суд трижды переносился, в результате С.КОСТАКОВ более 7 месяцев находился в следственном изоляторе.

Сельское хозяйство

По данным на понедельник, 11 июля, ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади почти 2 млн. га (17% от прогноза), намолочено 5,6 млн. тонн зерна при урожайности 28,4 ц/га (в 2010 г. - 24,3 ц/га).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что уборочные работы начаты почти во всех регионах.

Озимый ячмень обмочен на площади 0,9 млн. га (78%), намолочено около 2,6 млн. тонн зерна при урожайности 27,7 ц/га (в 2010 г. - 23,2 ц/га). Озимая пшеница обмолочена на площади 0,8 млн. га (13%), намолочено 2,6 млн. тонн зерна при урожайности 31,7 ц/га (в 2010 г. - 27 ц/га). Яровой ячмень обмолочен на площади 150 тыс. га (6%), намолочено 327 тыс. тонн зерна при урожайности 21,8 ц/га (в 2010 г. - 23,2 ц/га).

Горох обмолочен на 62 тыс. га, намолочено 82 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 13,2 ц/га (в 2010 г. - 16,9 ц/га). Озимый рапс обмолочен на 253 тыс. га, намолочено 311 тыс. тонн при урожайности 12,3 ц/га (в прошлом году - 14,9 ц/га).

По уточненным данным регионов, уборке подлежит 12,3 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (в том числе пшеницы – 6766 тыс. га; ячменя – 3792 тыс. га; ржи – 284,5 тыс. га; овса – 295 тыс. га; гороха – 278,5 тыс. га; рапса – 880,4 тыс. га). Напомним, по прогнозам министерства, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн (на 5,8 млн. тонн больше чем в 2010 году).

Транспорт Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает запретить эксплуатацию самолетов Ан-24 в России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня на совещании в Москве, комментируя аварийную посадку самолета Ан-24 в Томской области.

«Я не так давно говорил в отношении состояния нашего воздушного флота. Всё, что я говорил применительно к Ту-134, не в меньшей степени относится к самолётам Ан-24. С учётом того, что мы меняем парк самолётов, такие же подходы я предлагаю распространить и на Ан-24», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как уточнили УНИАН в Следственном комитете России, сегодня в Томской области в 14 километрах от города Стрежевого совершил аварийную посадку на реке Обь самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершавший рейс Томск–Сургут. На борту судна находилось 33 пассажира, включая грудного младенца и 4 членов экипажа. По предварительным данным, 5 человек погибли, судьба еще двоих пока неизвестна.

По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным, авария произошла по причине возгорания двигателя. При совершении посадки на воду у самолета отвалилась хвостовая часть.

(УНИАН)