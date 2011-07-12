ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Акции «родственников» Укрсоцбанка и Правэкс-Банка рухнули на 6-8% за день» пишет – акции крупнейших банков Италии в ходе торгов 11 июля резко подешевели. Так, бумаги UniCredit, который вместе с Укрсоцбанком и Уникредит Банком входит в группу UniCredit, снизились на 5,9%, акции «родственника» «Правэкса» – Intesa Sanpaolo – рухнули на 8,5%...

http://delo.ua/finance/akcii-rodstvennikov-ukrsocba-160763/

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Также «Дело» в публикации «Преступления Кабмина Тимошенко ищут в «гуманитарке» для Молдовы» пишет – Контрольно-ревизионное управление проверяет законность проведения тендерных закупок дизельного топлива в 2008 году Министерством по чрезвычайным ситуациям для оказания гуманитарной помощи Республике Молдова...

http://delo.ua/ukraine/prestuplenija-kabmina-timoshenko-160726/

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«Дело» в публикации «Победу Януковича на выборах президента до сих пор оспаривают в судах» пишет – до Высшего административного суда докатилась судебная тяжба, в которой ставится под сомнение победа Виктора Януковича на выборах президента в 2010 году...

http://delo.ua/ukraine/pobedu-janukovicha-na-vyborah-pr-160740/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пришли по делу», в котором пишет – активы финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит" народного депутата оппозиционной фракции "БЮТ-Батькивщина" Константина Жеваго подверглись обыскам силовых структур. На протяжении последних нескольких дней СБУ провела следственные действия в банке "Финансы и Кредит", на заводе "Росава" и Стахановском вагоностроительном заводе в рамках возбужденного уголовного дела. Эксперты не исключают, что таким образом нынешняя власть пытается лишить фракцию финансовой поддержки либо поделить бизнес...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677392

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Заграница не поможет», в котором пишет – у "Нафтогаза" возникли сложности с финансированием первого этапа модернизации газотранспортной системы (ГТС). Консорциум международных банков перенес выдачу кредита на эти цели как минимум до осени. Тем временем в компании заявили, что будут финансировать модернизацию за счет собственных средств. Хотя в Минэнерго отмечают, что денег нет даже для расчетов за импортный газ. Отсутствие средств увеличивает шансы, что украинская ГТС в конце концов будет передана в СП "Газпрома" и "Нафтогаза", отмечают эксперты...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677388

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«Экономические известия» публикуют материал «Готовится скупка чужих участков», в котором пишут – власти разрабатывают нормы консолидации земель, которые должны определить право очередности выкупа земельных участков. Таким образом, законодатели хотят сделать невозможным рейдерство и добиться рационального землепользования. Однако участники рынка не исключают, что сами по себе эти нормы могут послужить основой для коррупции...

http://markets.eizvestia.com/full/gotovitsya-skupka-chuzhih-uchastkov

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Также «Экономические известия» в материале «Японцы добудут уран» пишут – Украине, в случае появления на крупнейшем в Европе урановом руднике на Кировоградщине зарубежного нероссийского инвестора, удастся диверсифицировать поставки топлива на АЭС и снизить уровень зависимости от РФ в развитии ядерного комплекса. Таким инвестором может стать японская ITOCHU Corporation...

http://markets.eizvestia.com/full/yaponcy-dobudut-uran

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Газета «Сегодня» в публикации «Нелегальные шахты Украины: миллионные доходы и пьяные забойщики» пишет - только за этот год в Украине возбуждено 109 уголовных дел за незаконное использование недр...

http://www.segodnya.ua/news/14266848.html

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Также «Сегодня» в публикации «Овощи из Европы теперь стоят на границе, пока их не проверят на палочку» пишет - Украина ввела временный запрет на ввоз овощей из Европы: картофеля, помидоров, огурцов, лука, капусты, моркови, свеклы, бобовых. Как сказано в сообщении Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, речь идет о запрете на импорт продукции без официальных документов, подтверждающих, что овощи не заражены кишечной палочкой…

http://www.segodnya.ua/news/14266860.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пенсионная реформа – все во имя неопределенного будущего» пишет – пенсионная реформа в Украине фактически запущена - миллионы украинцев будут играть роль формировочной массы новой пенсионной политики государства. Налоговый кодекс + пенсионная реформа + легализация зарплат... Что власть может получить в итоге?

http://economics.unian.net/rus/detail/94846

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Продать на 6 трлн» пишет – правительство России по требованию президента готовится серьезно увеличить программу приватизации. С 2012 по 2016 г. государство планирует ежегодно продавать активы более чем на 1 трлн руб., полностью расставшись с 10 компаниями, а еще в 4 сохранив «золотую акцию»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263722/prodat_na_6_trln

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Также «Ведомости» в публикации «Москва выходит из себя» пишут – губернаторы Москвы и Подмосковья представили президенту РФ план расширения столицы: город получит почти 1500 кв. км в южном направлении, его площадь вырастет почти в 2,5 раза. Экспертам идея нравится, хотя, что из нее выйдет, они предсказать не берутся. Зато первые выигравшие уже есть…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263779/moskva_vyhodit_iz_sebya

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Издание «Известия» в публикации «Медведев выслушал крупный бизнес в закрытом режиме» пишет – на встрече с предпринимателями президент РФ заявил: «Общаясь с иностранными партнерами, я вижу, что все понимают: инвестиционный климат в нашей стране, мягко говоря, далек от совершенства, они готовы вкладываться в нашу экономику, но, к сожалению, реальный приток инвестиций не так велик, как нам бы всем того хотелось»…

http://www.izvestia.ru/news/494278

(УНИАН)