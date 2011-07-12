Сегодня в России - день траура по жертвам катастрофы теплохода «Булгария»

Сегодня в России объявлен день траура по погибшим во время кораблекрушения теплохода "Булгария", жертвами которого стали несколько десятков человек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие решение принял Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

На всей территории РФ приспущены государственные флаги, телевизионные каналы отменили развлекательные программы.

По информации МЧС России, по предварительным данным, на борту судна в момент аварии находилось 208 человек, из них 183 человека зарегистрированных (148 человек – пассажиры, 35 человек – экипаж) и 25 человек не зарегистрированных.

По состоянию на 12 июля спасено 79 человек, из которых 14 человек госпитализированы. 65 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС России, по последним данным, из воды в районе бедствия извлечены тела 63 погибших. Уже опознано 42 человек.

По информации Главного управления МЧС РФ в Республике Татарстан, водолазы обнаружили тела капитана «Булгарии» Александра Островского и его супруги.

По состоянию на 07.00 мск завершено обследование главной палубы и разведка входов в нижнюю палубу. Сегодня в 06.00 мск началось обследование трюма судна.

К поисково-спасательным работам привлечено 730 человек, в т.ч. 176 водолазов, 38 и 100 единиц техники, в том числе 11 речных судов и 24 моторных лодки.

Как сообщал УНИАН, «Булгария» затонула 10 июля в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в трех километрах от берега. Судно, совершавшее круиз, следовало из города Болгар в Казань.