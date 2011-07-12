ЕЭП будет окончательно сформировано до 2015 года – генсек ЕврАзЭС

Единое экономическое пространство России, Казахстана и Беларуси будет окончательно сформировано до 2015 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир МАНСУРОВ в Москве на конференции «От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: интересы бизнеса».

«Нам для полноформатного функционирования ЕЭП потребуется период с текущего года по 2015 год. За это время мы должны принять 55 международных договоров и иных документов», - сказал Т.МАНСУРОВ.

Он отметил, что первые 17 соглашений ЕЭП вступят в силу с 1 января 2012, но это будет означать только начало деятельности ЕЭП.

По его словам, опыт ЕС по созданию единого внутреннего рынка говорит о том, что это процесс длительный и сложный.

Т.МАНСУРОВ также сообщил, до 2015 года правительствам стран ЕЭП необходимо обеспечить выполнение около 70 обязательных мероприятий, предусмотренных соглашениями.

В частности, он отметил, что 2014 года будет введен национальный режим при проведении государственных закупок, а 1 января 2015 будет обеспечен доступ к услугам железнодорожной инфраструктуры для перевозчиков государств-членов ЕЭП. Также предусмотрены единые правила предоставления субсидий для поддержки сельского хозяйства, согласованные принципы валютной политики.

«Вся эта несомненно сложная и ответственная работа по подготовке и принятию нормативной базы ЕЭП, которую нам предстоит выполнить в течении 5 лет, обеспечит полноформатное функционирование Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России», - сказал Т.МАНСУРОВ.

Как сообщал УНИАН, работу ЕЭП, организованного на базе Таможенного союза, Россия, Беларусь и Казахстан планируют начать с 2012 года.

С 1 января 2012 года три страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Украина пока не ведет переговоры о вступлении в ТС и ЕЭП.