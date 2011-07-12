Близнюк назначен главой Минрегионстроя, Донецким губернатором - Шишацкий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой облгосадминистрации. Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил А.БЛИЗНЮКА министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Тексты указов размещены на официальном сайте Президента Украины. Также Президент Украины назначил Андрея ШИШАЦКОГО главой Донецкой областной государственной администрации. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. До назначения А.ШИШАЦКИЙ был председателем Донецкого облсовета.

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