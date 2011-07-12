Главное на 12 июля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой облгосадминистрации.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил А.БЛИЗНЮКА министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Тексты указов размещены на официальном сайте Президента Украины.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Андрея ШИШАЦКОГО главой Донецкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

До назначения А.ШИШАЦКИЙ был председателем Донецкого облсовета.

Перед этим В.ЯНУКОВИЧ освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой ОГА и назначил его министром регионального развития, строительства и ЖКХ.

Макроэкономика

За январь-май 2011 г. экспорт товаров из Украины по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 43% - до 26 млрд. 954,9 млн. долл. США, импорт в Украину – на 52,5% - до 31 млрд. 580,8 млн. долл., отрицательное сальдо составляло 4 млрд. 625,9 млн. долл., увеличившись в 2,3 раза (в январе-мае 2010 г. – 1 млрд. 981,4 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, в мае 2011 г. экспорт товаров увеличился по сравнению с маем 2010 г. на 42,3% - до 5 млрд. 970,3 млн. долл., импорт увеличился на 53,3% - до 6 млрд.766,6 млн. долларов. Отрицательное сальдо составило 796,3 млн. долл., в том время, как в мае 2010 г. эта цифра составляла 218,6 млн. долларов.

По итогам января-мая т.г., коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-мае 2010 г. – 0,90).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.

Объемы экспорта в страны СНГ составили 36% от общего объема экспорта, Европы – 30,5% (в т.ч. в страны Европейского Союза – 29,8%), Азии – 25%, Африки – 4,3%, Америки – 4,1%.

Наибольшие экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию – 27,1% от общего объема экспорта, Турцию – 6,2%, Италию – 5,6%, Польшу – 4,3%, Германию – 3,7%, Беларусь – 3,1%, Индию – 2,7%.

Увеличился экспорт товаров во все основные страны-партнеры: Польшу – на 94,7%, Германию - на 75,5%, Италию – на 72,6%, Российскую Федерацию – на 56,6%, Турцию – на 36,5%, Индию- на 35,8%, Беларусь – на 27,6%.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 33,4% от общего объема. Минеральные продукты составляли 14,1%, механическое и электрическое оборудование – 10%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,5%, транспортные средства и дорожное оборудование – 6,8%, продукты растительного происхождения – 6,4%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,9%.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-маем 2010 г. увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 7,8%, жиров и масел животного или растительного происхождения - с 5,1% до 5,9%, руд, шлаков и золы- с 4,2% до 5,5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4,1% до 5,4%, электрических машин – с 4,4% до 5,2%, изделий из черных металлов – с 3,6% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 2,1% до 2,5%, удобрений – с 2% до 2,3%.

Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов- с 30,9% до 29%, механических машин – с 6,3% до 4,8%, зерновых культур – с 5,5% до 3,7%.

Импорт из стран СНГ составлял 47,8% от общего объема, из Европы - 30,3% (в т.ч. из стран Европейского Союза- 29%), Азии- 15,3%, Америки – 4,9%, Африки – 1,4%, Австралии и Океании – 0,3%.

В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из Российской Федерации- - 39,9%, Германии- - 7,8%, Китая- - 7,1%, Беларуси – 4,2%, Польши – 3,6%, США – 3,3%, Италии – 2,1%.

Увеличились против января-мая 2010 г. импортные поставки из Беларуси (на 96%), США (на 76%), Германии (на 67,3%), Российской Федерации (на 63%), Китая (на 56,8%), Италии (на 38,9%), Польши (на 22%). Минеральные продукты составляют 39,5% объема импорта товаров. На поставки механических и электрических машин приходилось 13,2%, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – 10%, транспортных средств и путевого оборудования – 6,8%, полимерных материалов, пластмассы и каучука – 5,4%, черных металлов и изделий из них – 4,5% от общей стоимости импорта.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,7% до 37,5%, механических машин – с 6,6% до 7,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 4,9% до 6,1%, электрических машин – с 5,3% до 5,6%. Уменьшилась доля фармацевтической продукции – с 4,1% до 3,3%, бумаге и картона – с 2,5% до 2%, других продуктов химической промышленности – с 2,1% до 1,9%, руды, шлаков и золы – с 2,9% до 1,5%.

В Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 515,7 млн. долл. (увеличение на 56,4%). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составлял 2 млрд. 556,5 млн. долл. (в 2 раза больше, чем в январе-мае 2010 г.).

За 5 месяцев 2011 г. экспорт давальческого сырья составлял 39 млн. долл. (в 2 раза больше, чем за январь-май 2010 г.). В то же время в Украину импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 27,2 млн. долл. (на 44,7% больше объемов января-мая 2010 г.).

Банки

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 11 июля 2011 года увеличился на 4% и на начало дня 12 июня 2011 года составил 14,471 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 5%, или на 0,823 млрд. грн.

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Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в июне т.г. составило 1 млрд. 497,7 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 557,1 млн. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 170 млн. евро, 72,7 млн. австралийских долларов, 200,5 млн. швейцарских франков.

В июне Нацбанк из резервов продал 2 млрд. 54,8 млн. долл. США.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 27911,1 млн. долл.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 4591,5 млн. долл. США, в т.ч. банки купили у населения 1689,7 млн. долл. США, продали – 2901,8 млн. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 419,8 млн. долл. США и на 30 июня 2011 года составляли 17761,6 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в июне 2011 года уменьшились на 0,88%, или на 333,77 млн. долл., - до 37 млрд. 584,05 млн. долл.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9860/7,9905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2809/12, котировки по евро-гривне опустились – 11,0845/11,0930. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар опустились до 1,3926/28 (понедельник — 1,4151/53).

В понедельник НБУ на рынок не выходил.

Соцполитика

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) обратился к Президенту с требованием ветировать закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой.

Об этом говорится в сообщении НФПУ, переданном УНИАН.

«Проект закона "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" прямо нарушает ст. 22 Конституции, которая запрещает сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам», - говорится в сообщении, подписанном главой НФПУ Мирославом ЯКИБЧУКОМ.

В заявлении также отмечается, что реформа суживает права и свободы свыше 14 млн. работников, которые регулярно платят взносы в Пенсионный и другие фонды и более чем 5 млн., которые нерегулярно платят взносы в эти же фонды. «Таким образом, пенсионная реформа прямо нарушает права более 20 млн. граждан Украины», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, как отмечают в профсоюзах, изменения к пенсионному законодательству, за которые проголосовала ВР, нарушают моральные нормы общества, поскольку 14 тыс. vip-пенсионеров и в дальнейшем будут получать высокие незаработанные пенсии, которые будут платиться за счет не ими сделанных пенсионных взносов.

Следовательно, НФПУ требует у Президента как гаранта Конституции наложить вето на закон "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

ТЭК

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-июне сократились на 15,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 4 млн. 414,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По данным источника, в январе-июне украинские НПЗ переработали 4 млн. 566,4 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 3,3%, по сравнению 2009 годом, до 11 млн. 56,8 тыс. тонн. В 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.

Транспорт

Авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) и S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») подписали договор о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Как отмечают в компании, с началом выполнения рейсов в Москву (с 20 июля 2011 года) МАУ за счет код-шерингового соглашения (договор о совместной эксплуатации воздушной линии) с S7 Airlines будет выполнять между Киевом и Москвой три рейса в день.

В международном аэропорту «Домодедово» рейсы МАУ будут стыковаться в обе стороны с рядом направлений S7 Airlines.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

S7 Airlines обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Министерство инфраструктуры планирует внести изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В частности, согласно подготовленным изменениям к соответствующему приказу, планируется откорректировать условия возвращения проездных документов, перевозочных документов для автомобилевоза.

Также планируется предоставить право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения детям из многодетных семей при наличии соответствующих удостоверений.

Проектом изменений приказа предусмотрено расширить сферу услуг относительно перевозки ручной клади пассажиров, установить порядок ведения и хранения книги жалоб, конкретизировать условия и стоимость перевозки больших собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц и т. п.

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Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о выделении средств на продолжение строительства метрополитена в Харькове 20 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

Губернатор отметил, что в этом его заверил во время разговора первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

М.ДОБКИН отметил, что речь шла о сумме около 100 млн. грн.

Справка УНИАН. «Проспект Победы» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая в настоящее время строится. Будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотный круг троллейбусов.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

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Согласно информации посольства Украины в Государстве Израиль, представитель Международного профсоюза моряков вместе с адвокатом решают вопрос о возвращении в Украину украинских моряков судна «Рио», задержанного в Израиле.

Об этом сегодня во время брифинга в МИД сообщил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Олег ВОЛОШИН, комментируя по просьбе УНИАН ситуацию, которая сложилась с отечественными моряками.

По словам О.ВОЛОШИНА, согласно имеющейся в МИД информации, заложниками этой ситуации стали 65 украинских моряков. «Согласно информации посольства Украины в Государстве Израиль на данный момент представитель международного профсоюза моряков вместе с адвокатом решают вопрос возвращения украинских моряков в Украину и возмещения задолженности по зарплате экипажу, которое должно произойти сразу после продажи судна за долги», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, граждане Украины стали заложниками «сугубо коммерческой истории», и это уже не первый раз.

«Посольство делает все возможно, чтобы наши граждане получали воду, еду, медицинскую помощь, и чтобы они вернулись домой», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, что касается долгов по зарплате, то посольство может помогать только консультативно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, газета “Україна молода” написала, что в порту Израиля арестован круизный лайнер «Рио», на борту которого находится 70 украинцев - членов экипажа. Судно под флагом Мальты, на котором украинцы проработали почти год в составе международной команды, с 360 членами экипажа, в том числе артистами и обслуживающим персоналом, уже длительное время стоит в порту израильского города Ашдод. Команда корабля состоит из представителей 12 стран. Среди них и 70 украинцев, в том числе 36 одесситов и 7 жителей Николаева.

Как сообщил по телефону «УМ» один из членов украинской части экипажа, чрезвычайная ситуация на судне сложилась после того как владелец круизного лайнера запутался в финансовых делах и принял решение продать «Рио» вместе с командой.

(УНИАН)