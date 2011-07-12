ТС не будет выстраивать на своих границах непреодолимые барьеры – Путин

Москва. Страны Таможенного союза не будут выстраивать на его границах непреодолимые барьеры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН на конференции «От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: интересы бизнеса».

«Снимая барьеры внутри Таможенного союза, мы ни в коем случае не собираемся допустить того, чтобы на внешних границах ТС выстраивались непреодолимые барьеры. Напротив, главная задача в том, чтобы за счет объединения усилий смогли более эффективно и гармонично интегрироваться в глобальную экономику все наши страны», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, задача Таможенного союза - интеграция в глобальную экономику, а не отгораживание от нее.

Премьер РФ отметил, что Россия и другие страны ТС продолжает переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. «Надеюсь, что в конце концов остающиеся вопросы будут решены», - сказал он.

В.ПУТИН сообщил, Россия, Беларусь и Казахстан могут предложить перспективные механизмы сотрудничества ЕС и другим странам и регионам.

«Уже идут консультации о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли, а в перспективе планируем начать переговоры о формировании зоны свободной торговли с объединенной Европой – с ЕС», - сказал он.

В.ПУТИН уверен, что создать зону свободной торговли втроем гораздо проще и выгоднее, чем по одиночке.

Российский премьер подчеркнул, что три государства ЕЭП становятся более привлекательными для любых партнеров и выставляют более высокие требования.

«Мы стремимся к тому, чтобы ТС, а затем ЕЭП вписались в глобальные экономические процессы и играли активную роль в формировании региональной и международной политики дня», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, реализация этих задач изменит конфигурацию всего евразийского пространства.

Премьер России также отметил, что ТС и ЕЭП в перспективе открывают путь для формирования Евразийского союза.

Как сообщал УНИАН, работу ЕЭП, организованного на базе Таможенного союза, Россия, Беларусь и Казахстан планируют начать с 2012 года.

С 1 января 2012 года три страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Украина пока не ведет переговоры о вступлении в ТС и ЕЭП.