Анонс на 13 июля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Как подготовка к ЕВРО-2012 уничтожает памятники культуры Киева". Вопросы: Можно ли достичь гармонии между застройкой объектов к ЕВРО-2012 и существованием архитектурных достопримечательностей Киева? Что столица покажет гостям ЕВРО-2012: полуразрытую Щекавицу, почти уничтоженные остатки Десятинной церкви, полуразрушенный музей "Киевская крепость"? Как ограбление одной из визиток столицы - музея "Киевская крепость" - прикрывается лозунгами ЕВРО? Как киевские депутаты защищают исторические земли "Киевской крепости"? Почему уже около четырех лет Киеврада не может передать Национальный музей "Киевская крепость" в государственную собственность? Кому это выгодно? Как реагируют на дело киевские суды, включая и "прославленный" Печерский суд? (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0504457524. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится подключение села Дулицкое Сквирского района Киевской области к газоснабжению. В мероприятии примет участие глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк.

* Возле Администрации Президента состоится акция протеста коллектива филиала Киевгорстроя ОАО СБМУ (Специализированное строительно-монтажное управление). К администрации Президента участники выйдут с игрушечными строительными автомобилями и грузовиками, так как они считают, что в руках власти они всего лишь игрушки.

* Круглый стол: «Корпоративное право в Украине: проблемы и пути решения». Организаторы - коммуникационная группа ESG, УСПП. Эксперты круглого стола обсудят причины и последствия корпоративных конфликтов в Украине, приведут примеры конфликтов, имевших место в истории страны и попробуют найти пути решения проблемы. Приглашены: Анатолий Кинах, председатель УСПП; Роман Сергиенко, директор департамента права УСПП; Александр Дичек, глава комиссии УСПП по вопросам экономической безопасности субъектов ведения хозяйства и защиты инвестиций; Андрей Портнов, советник Президента Украины, руководитель ГУ вопросов судоустройства АПУ; Валерий Бевз, председатель Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Николай Павлов, вице-президент Украинской иностранной юридической коллегии и др.

* Пресс-конференция на тему: «Государство делает шаг навстречу сельхозпроизводителям, формируя справедливые цены на зерно нового урожая». Участники: Сергей Кваша, директор департамента экономического развития и аграрного рынка МинАП; Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины; Сергей Хорошайлов, ген. директор Аграрного фонда; Роберт Бровди, ген.директор ООО «Хліб Інвестбуд».

* Состоится онлайн-конференция советника главы правления ПАО «Киевводоканал» по информационной политике Виктории Яковлевой на тему: «Какую воду пьют киевляне».

* Состоится селекторное совещание под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея Клюева. Будут обсуждаться вопросы: осуществление первоочередных мер по реформированию ЖКХ; ликвидация задолженности за энергоносители; мероприятия по проведению дерегулированию экономики и социальной сферы Украины.

* Состоится мультимедийный видеомост Киев-Москва на тему: "Судебное дело Тимошенко: причины и перспективы". Участники в Киеве: Инна Богословская, глава ВСК по вопросам газовых соглашений, народный депутат (ПР); Владимир Яворивский, народный депутат (БЮТ); Константин Матвиенко, руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика».В Москве: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы; Сергей Михеев, ген.директор Центра политической коньюнктуры; Кирилл Танаев, ген.директор Фонда эффективной политики. (РИА Новости, ул. Станиславского, д.3, оф. 50). Нужна аккредитация. Телефоны: (067) 825 16 86; (093) 242 25 77.

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