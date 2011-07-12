Курс НБУ на 13.07.11
19:31, 12 июля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 13.07.11100 USD – 797.1400 (12 июля – 797.0400)100 EUR – 1114.0032 (12 июля – 1120.3194)10 RUR – 2.8084 (12 июля – 2.8381)Учетные курсы банковских металлов на 13.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-123118.27 (12 июля-123023.12)961 XAG 10 Серебро-2782.82 (12 июля-2898.04)962XPT10Платина-136709.51(12 июля-137648.81)964XPD10Палладий-60263.78 (12 июля-61212.67)
Официальный курс НБУ на 13.07.11
100 USD – 797.1400 (12 июля – 797.0400)
100 EUR – 1114.0032 (12 июля – 1120.3194)
10 RUR – 2.8084 (12 июля – 2.8381)
Учетные курсы банковских металлов на 13.07.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-123118.27 (12 июля-123023.12)
961 XAG 10 Серебро-2782.82 (12 июля-2898.04)
962XPT10Платина-136709.51(12 июля-137648.81)
964XPD10Палладий-60263.78 (12 июля-61212.67)
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