Главное на 12 июля (вечер)

Финансы

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в июне т.г. составило 1 млрд. 497,7 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 557,1 млн. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 170 млн. евро, 72,7 млн. австралийских долларов, 200,5 млн. швейцарских франков.

В июне Нацбанк из резервов продал 2 млрд. 54,8 млн. долл. США.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 27911,1 млн. долл.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 4591,5 млн. долл. США, в т.ч. банки купили у населения 1689,7 млн. долл. США, продали – 2901,8 млн. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 419,8 млн. долл. США и на 30 июня 2011 года составляли 17761,6 млн. долл. США.

В Украине денежная масса в июне 2011 года увеличилась на 2,6% (с начала года - на 9,1%) - до 652,5 млрд. грн., монетарная база - на 0,1% (с начала года - на 1,1%) - до 228,1 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в июне увеличился на 2,9%, с начала года - на 11,5%, - до 461,3 млрд. грн. В т.ч. депозиты юридических лиц выросли на 4,8% (с начала года - на 14,9%) - до 163,3 млрд. грн., физических лиц - на 2% (с начала года - на 9,7%) - до 298,0 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в июне вырос на 0,9% (с начала года - на 5,7%) - до 765 млрд. грн. В т.ч. объем остатков по кредитам юридическим лицам вырос на 1,2% (с начала года - на 8,2%) - до 562 млрд. грн., по кредитам физическим лицам - в июне не изменился (с начала года уменьшился на 0,7%) и составлял 203 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в июне увеличился на 1,6% (с начала года вырос на 2,6%) - до 187,7 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в июне уменьшился на 8,7% (с начала года - на 8,5%) - до 15,3 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 13,1 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 6,9 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в июне уменьшился на 54,5% (с начала года увеличился в 2,8 раза) - до 7,8 млрд. грн.

В июне объем мобилизационных операций Нацбанка составил 31,99 млрд. грн., с начала года - 127,52 млрд. грн.

Объем операций НБУ по рефинансированию банков в июне составил 1 750,11 млн. грн. (с начала года - 1 777,46 млн. грн.).

Роль наднациональных органов в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве будет усиливаться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил на конференции «От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: интересы бизнеса».

«Роль наднациональных структур будет последовательно усиливаться. Прежде всего, я имею ввиду, комиссию Таможенного союза. В рамках ЕЭП ей планируется дополнительно передать около 90 полномочий, включая принятие ряда решений по конкурентной политике, техрегламентам и субсидиям», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, для этого надо будет оптимизировать деятельность комиссии Таможенного союза, которая должна будет работать в постоянном режиме.

Следующий раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС состоится 19-23 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам заместитель министра по вопросам экономического развития и торговли Валерий ПЯТНИЦКИЙ после завершения консультаций в рамках переговоров относительно создания зоны свободной торговли.

“Будет раунд переговоров с 19 сентября. Ну, я не говорю, что он будет абсолютно окончательным, но я думаю, что он будет очень серьезным этапом для подведения итогов”, - сказал он.

Энергетика

Украина в январе-мае 2011 года увеличила импорт природного газа в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 6 млрд. 814,274 млн. долл.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-мае в общем объеме импорта составил 21,6%.

Кроме того, в январе-мае Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 4,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1 млрд. 833,389 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-мае составил 5,8%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в январе-мае Украина не осуществляла.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 9 июля накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 16,7 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что с начала периода закачки в подземные хранилища газа закачано 6,7 млрд. куб. м газа, что на 0,6 млрд. куб. м превышает показатели прошлого года.

В соответствии с утвержденным планом-графиком организационно-технических мероприятий по обеспечению стабильной работы филиалов ДК «Укртрансгаз» в осенне-зимний период 2011-2012 гг. в течение июня выполнены основные запланированные работы.

Перевыполнены следующие показатели: очистка внутренней полости магистральных газопроводов (МГ) - на 247 км (при запланированных 565,7 км очищено 812,7 км); ремонт газораспределительных станций - на 30 единиц (при запланированных 137 ед. отремонтировано 167 ед.); капитальный ремонт МГ - на 9,3 км (при запланированных 1,55 км отремонтировано 10,85 км); обследование подводных переходов газопроводов через водные преграды - на 89 единиц (при запланированных 157 ед. обследовано 246 ед.).

Также в сообщении отмечено, что работы по капитальному ремонту скважин подземных хранилищ газа и газоперекачивающих агрегатов (ГПА), подводных и надводных переходов газопроводов через водные преграды, а также внутритрубной диагностике МГ и т. д. выполняются по графику.

Во вторник, 12 июля, в центральном офисе российского ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской компании.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа на Украину в рамках действующего долгосрочного контракта", - говорится в сообщении.

Строительство и ЖКХ

Назначенный сегодня Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на должность министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства экс-губернатор Донецкой области Анатолий БЛИЗНЮК заявляет о возможности ликвидации ЖЭКов и коммерциализации монополий на газ и воду.

Об этом сообщает официальный сайт Партии регионов со ссылкой на издание «Комментарии».

«На первом этапе своей работы мы должны оценить, где мы есть, и что с этим нужно делать. Второй этап деятельности заключается в том, что в данной сфере необходимо увидеть бизнесовую часть. Если это будет так, то массово появятся ОСМД, будут проводиться тендеры, конкурсы. Не нужно будет тыкать пальцем на ЖЭКи. Не нужен ЖЭК – так ликвидируйте его. Нанимайте того, кто вам эффективнее всего предоставит все услуги: отремонтирует крышу, уберет подъезды, вынесет мусор», – заявил А.БЛИЗНЮК.

«Другой вопрос: это монополии на газ, воду. Там тоже надо будет смотреть. Может показаться неправильным, но коммерциализация этих процессов должна произойти», – резюмировал новый министр.

Транспорт и связь Автоматизированная информационная система учета мобильных терминалов (кодов IMEI терминалов) на территории Украины введена в промышленную эксплуатацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Как отмечается в сообщении, соответствующим приказом Украинского государственного центра радиочастот вторую и третью очереди автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов на территории Украины (АИСОМТУ-2 и АИСОМТУ-СС) ввели в промышленную эксплуатацию. Определены и ответственные лица за обеспечение надежного и безопасного функционирования программно-технического комплекса систем.

В составе АИСОМТУ-СС и АИСОМТУ-2, в частности, находятся автоматизированные рабочие места пользователей УГЦР и администраторов системы и безопасности, абонентские пункты операторов мобильной связи и государственной таможенной службы, комплексные системы защиты информации. Установлен круглосуточный режим эксплуатации для серверов системы. Обмен списками кодов IMEI с операторами мобильной связи будет осуществляться в соответствии с порядком обмена, определенном Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины. Согласно протоколам между НКРС и Государственной таможенной службой Украины, проводится и обмен информацией между УГЦР и Гостаможней относительно разрешений на ввоз радиоэлектронных средств и др.

В то же время, как отметили в УГЦР, в настоящее время остается нерешенным на законодательном уровне вопрос отключения операторами мобильных терминалов, законность происхождения которых в Украине не подтверждена, то есть тех аппаратов сотовой связи, коды IMEI которых находятся в „черном” списке.

Министерство инфраструктуры планирует внести изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В частности, согласно подготовленным изменениям к соответствующему приказу, планируется откорректировать условия возвращения проездных документов, перевозочных документов для автомобилевоза.

Также планируется предоставить право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения детям из многодетных семей при наличии соответствующих удостоверений.

Проектом изменений приказа предусмотрено расширить сферу услуг относительно перевозки ручной клади пассажиров, установить порядок ведения и хранения книги жалоб, конкретизировать условия и стоимость перевозки больших собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц и т. п.

(УНИАН)