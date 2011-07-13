В переговорах Украины с ЕС отмечен существенный прогресс?

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО информировал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о существенном прогрессе Украины в переговорах с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины по итогам встречи В.ЯНУКОВИЧА и К.ГРИЩЕНКО, которая состоялась в Крыму.

"Сегодня у нас есть серьезное продвижение как в направлении переговоров о зоне свободной торговли с ЕС, так и в целом по Соглашению об ассоциации. Речь идет о целом ряде мероприятий, которые должны в конечном счете предоставить новый импульс этим переговорам во втором полугодии текущего года", – сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр также доложил Президенту Украины о ходе подготовки к пятому заседанию Украинско-Российской межгосударственной комиссии. "Я доложил о состоянии подготовки к проведению этого мероприятия у нас в Украине", – сообщил руководитель МИД.