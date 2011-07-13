Осенью завершится разработка второго этапа админреформы. Он коснется местной власти

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что разработка предложений относительно второго этапа административной реформы будет завершена осенью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил после завершения встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая проходила в Крыму.

"Мы подвели итоги первого этапа и определили график деятельности рабочей группы на второй этап", – сказал А.ЛАВРИНОВИЧ после встречи.

Министр отметил, что сейчас практически завершена реализация первого этапа административной реформы. "Следующий этап будет касаться реорганизации работы территориальных органов исполнительной власти", – добавил он.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, разработка предложений относительно второго этапа реформы будет завершена осенью. "И на следующий год в государстве должны действовать уже четко определенные направления реализации полномочий всех центральных органов власти, их территориальных органов и местных государственных администраций. 2012 год будет посвящен анализу того, каким образом будут функционировать новообразованные или реорганизованные органы исполнительной власти", – отметил министр юстиции.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что система этих органов и их численность будут пересмотрены в соответствии с функциями, которые нужные для эффективной работы территорий и предоставления гражданам необходимых услуг. После завершения этого этапа, по словам министра, главе государства будет представлен отчет и принятые решения относительно распределения функций территориальных органов власти.