ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина в состоянии модернизировать ГТС без привлечения России и ЕС - эксперты» пишет – во время круглого стола «Будущее украинской транспортной системы» эксперты согласились, что Украина может модернизировать ГТС без создания консорциума с участием России и ЕС…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-v-sostojanii-modernizir-160840/

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Также «Дело» в публикации «Эксперт: Технический дефолт США не обвалит курс доллара» пишет – проблемы с госдолгом США существенно не повлияют на курс американского доллара, даже если американцам 2 августа придется объявить технический дефолт…

http://delo.ua/finance/ekspert-tehnicheskij-defolt-ssh-160831/

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«Дело» в публикации «Партия регионов исключила из своих рядов Романа Ландика» пишет – луганские "регионалы" исключили из ПР Романа Ландика, избившего девушку в ресторане. Также "регионалы" намерены лишить Ландика мандата депутата горсовета…

http://delo.ua/ukraine/partija-regionov-iskljuchila-iz-s-160846/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Министр по сниженным тарифам», в котором пишет – главе государства потребовалось полтора месяца, чтобы определиться с кандидатурой на пост министра регионального развития, строительства и ЖКХ. Им стал губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк. Среди его основных задач – введение единых тарифов на услуги ЖКХ, привлечение финансирования в отрасль и активизация строительства. Близнюк обещает проводить реформы с использованием опыта Донецкой области. Участники рынка надеются на его профессионализм, а эксперты предупреждают о жестких методах управления Близнюка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677948

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Операторы вышли на «Волю», в котором пишет – крупнейший оператор кабельного ТВ в Украине группа компаний "Воля" вновь занялась поглощениями на рынке. Компания закрыла сделку по покупке крупнейшего оператора в Днепропетровске – "Фальстап" – и ведет переговоры о покупке западноукраинского оператора "Одеко". Эксперты считают, что "Воля" наращивает свое присутствие в регионах накануне продажи…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677973

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«Экономические известия» публикуют материал «В бензин добавят загадочных веществ», в котором пишут – борьба с самодельным и непонятно откуда появившимся бензином вступает в стадию химической войны. Моторное топливо промаркируют. Цветовые изыски ГНАУ обойдутся потребителям в 3-5 копеек на литре…

http://markets.eizvestia.com/full/v-benzin-dobavyat-zagadochnyh-veshhestv

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Также «Экономические известия» в материале «Хлеб ушел в тень» пишут – правительство усиленно уничтожает официальные пекарни. Крупному хлебному бизнесу оно создало невыносимые условия работы - его рентабельность минимальна. На рынке растут как грибы частники-теневики. Их доля, жалуются хлебозаводы, превысила 60%…

http://markets.eizvestia.com/full/hleb-ushel-v-ten

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Газета «Сегодня» в публикации «Билеты на поезд хотят продавать за три месяца» пишет - в Министерстве инфраструктуры предлагают продавать билеты на поезда за 90 дней до отправления. В настоящее время - за 45 дней. Уже разработан соответствующий проект приказа…

http://www.segodnya.ua/news/14267322.html

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Также «Сегодня» в публикации «Богатым закон не писан. Как «гуляют» випы в дорогих клубах» пишет - летние ночные клубы в Одессе — место не только отдыха, но и пьяных разборок «золотой молодежи» — детей и родственников известных политиков, чиновников и бизнесменов. Вип-персон, как правило, раздражает то, что обычные люди называют «нормальными правилами поведения»…

http://www.segodnya.ua/news/14267252.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Янукович берет газовые переговоры в свои руки... Что из этого выйдет?» пишет – Президент заявил, что намерен до конца июля лично разрулить газовые переговоры. Даже "спустившись" для этого на одну ступеньку в иерархии и решив "подменить" премьера Азарова на встрече с Путиным. Но время настолько упущено, что реализация этой задачи может оказаться не под силу даже ему…

http://economics.unian.net/rus/detail/94937

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Экономический "прогресс" власти - между Казахстаном и Гондурасом» пишет – несмотря на заверения власти, что Украина сейчас на подъеме, в рейтинге наихудших экономик мира наша страна заняла четвертое место. Оценки международных институтов являются объективными, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/94993

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Безвизовый план» пишет – Россия и ЕС согласовали перечень действий, необходимых для отмены виз в будущем. Но договориться об автоматическом переходе к переговорам о безвизовом режиме после выполнения плана не удалось…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263805/bezvizovyj_plan

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Также «Ведомости» в публикации «В 1% от кризиса» пишут: две страны - колыбели европейской цивилизации могут похоронить проект единой Европы. Теперь проблемы не только у Греции, но и у Италии, долги которой составляют $1,8 трлн

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263849/v_1_ot_krizisa

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Издание «Известия» в публикации «Приведет ли расширение Москвы к «душегубке» пишет – запланированное расширение столицы РФ за счет территорий, расположенных на юго-западе Московской области, может привести к резкому ухудшению экологической обстановки и отрицательно скажется на здоровье москвичей, предостерегают эксперты…

http://www.izvestia.ru/news/494434

(УНИАН)