Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой относительно незаконности ее уголовного преследования.

Текст соответствующей жалобы (на английском языке) размещен на официальном сайте Ю.Тимошенко.

Согласно документу, интересы Ю.ТИМОШЕНКО в Европейском суде по правам человека будут представлять харьковский адвокат Аркадий БУЩЕНКО и Сергей ВЛАСЕНКО, который сейчас в судебном процессе защищает экс-премьера на общественных началах.

Жалоба датирована 21 июня и насчитывает 34 листа. В жалобе изложены факты и объяснения относительно обвинений, выдвинутых Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, речь идет об уголовных делах, возбужденных по фактам нецелевого использования киотских средств, закупки автомобилей для сельской медицины, а также относительно газовых соглашений 2009 года, которое сейчас рассматривается в Печерском районном суде Киева.