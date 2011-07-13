Иващенко считает, что его хотят уничтожить физически

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО убежден, что очередной отказ суду изменить ему из-за ухудшения состояния здоровья меру пресечения с ареста подпиской о невыезде свидетельствует о намерениях уничтожить его физически.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ИВАЩЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам после судебного заседания, комментируя отказ суда удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения.

«Это, к сожалению, подтверждение того, что меня действительно хотят уничтожить физически, отказывая мне в получении надлежащего медицинского обследования и лечения… Мне суд отказал, чтобы я не смог восстановить свое здоровье, чтобы я, как равноправный человек, мог отстаивать в суде свое честное имя. Я еще раз подчеркиваю – на самом деле я ни одного преступления не совершал, ни одного противоправного действия не делал, поэтому дело является полностью сфабрикованным… Это лишь их желание - обвинить меня в тяжком преступлении», - сказал В.ИВАЩЕНКО.

В то же время, он заметил, что попытается поддерживать состояние своего здоровья, но сделать то, что могут сделать лишь врачи, не сможет.

Такое отношение суда к нему В.ИВАЩЕНКО назвал «эксклюзивным». По его словам, недавно суд освободил под подписку о невыезде экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО именно из-за того, что в условиях СИЗО ему не могут предоставить надлежащее лечение. Кроме того, при изменении меры пресечения суд учел заслуги А.МАКАРЕНКО перед государством, чего не было сделано в отношении В.ИВАЩЕНКО.

По мнению бывшего в.и.о. министра обороны, если он и в дальнейшем будет оставаться в СИЗО, то может погибнуть или стать инвалидом. «У меня есть лишь два альтернативных варианта: или я здесь загибаюсь… или дождусь, когда меня вывезут в инвалидной коляске, или, не дай Бог, что-то хуже», - сказал В.ИВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 июля адвокаты В.ИВАЩЕНКО, который уже почти 11 месяцев находится в СИЗО, в который раз просили суд освободить его из-под ареста из-за резкого ухудшения состояния здоровья и невозможности лечиться в условиях следственного изолятора.

Сегодня Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об изменении В.ИВАЩЕНКО меры пресечения с ареста подпиской о невыезде.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.