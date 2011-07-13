УПЭК и Лозовской горсовет заключили договор социального партнерства

8 июля 2011 г. Лозовской кузнечно-механический завод, входящий в Индустриальную группу УПЭК, и Лозовской городской совет заключили договор социального партнерства. Договор подписали Василий Черномаз — генеральный директор ЛКМЗ и Сергей Степанов — Лозовской городской голова.

«Заключив данный договор, стороны начинают реформирование системы социального партнерства в г. Лозовая на основе доверительных и взаимовыгодных отношений между бизнесом и органами местного самоуправления», — говорится в договоре.

Анатолий Гиршфельд, председатель совета директоров ИГ УПЭК, отмечает, что данный договор означает новый этап в развитии Лозовой, поскольку впервые в городе между бизнесом и властью заключается такое соглашение. «Лозовая — это крупный индустриальный центр, ЛКМЗ — ведущее машиностроительное предприятие в области, где трудятся более 3000 лозовчан. Сегодня завод активно восстанавливает свои позиции после периода спада. Если в 2010 г. в местный бюджет было отчислено 9,144 тыс. грн., что составило 17% городского бюджета Лозовой, то уже в 2011 г. только за первое полугодие ЛКМЗ перечислил городу 5,180 тыс. грн. — это 19%».

«Вместе с тем мы понимаем, что за последние годы в городском хозяйстве накопилось множество проблем. Поэтому компания УПЭК, как главный акционер ЛКМЗ, исходя из интересов работников завода — лозовчан, приняла решение заключить договор социального партнерства с Лозовским городским советом», — сказал А.Гиршфельд.

На сегодня уже подготовлен план работ на текущий год. ЛКМЗ будет принимать активное участие в социально-культурном развитии города: оказывать шефскую помощь школам и дошкольным учебным заведениям, участвовать в благоустройстве парков и детских площадок, в организации и проведении городских праздников и др.

В августе с участием учителей школ и лицеев, заводчан и ветеранов труда будет разработана программа, направленная на повышение престижности рабочих профессий среди молодежи.

Кроме того, уже в ближайшее время будут намечены мероприятия по использованию возможностей ЛКМЗ для развития инфраструктуры города.

А.Гиршфельд также подчеркнул, что данный договор социального партнерства является открытым, и призвал все предприятия Лозовой присоединяться к этому партнерству, чтобы совместными усилиями сделать город «самым красивым и комфортным для жизни в Харьковской области».

Справка:

ЧАО «Лозовской кузнечно-механический завод» — крупнейшее кузнечно-штамповочное и механосборочное предприятие Украины и СНГ. Специализируется на массовом крупносерийном производстве поковок 300 различных наименований, установленная мощность — до 180 тыс. т поковок в год. В 2010 г. чистый доход ЛКМЗ составил 466,7 млн. грн., прибыль — 25,5 млн. грн.

Индустриальная группа УПЭК — одна из крупнейших в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе, производитель комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. Создана в 1995 году. Консолидированный объем продаж предприятий ИГ УПЭК в 2010 году составил 1,58 млрд. грн.