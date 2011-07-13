Добросовестным предприятиям предоставят таможенные привилегии

Государственная таможенная служба Украины намерена упростить таможенные процедуры для добросовестных предприятий в рамках «режима содействия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, соответствующий проект правительственного постановления был разработан Гостаможслужбой и согласован комитетом.

Данным документом определенны привилегии, которыми дополнительно смогут пользоваться предприятия - резиденты «режима содействия». Для соответствующих субъектов внешнеэкономической деятельности, в частности, предлагается: снять запрет на ввоз и перемещение на территории Украины подакцизных товаров без изменения транспортного средства; предоставить возможность осуществлять таможенное оформление товаров без представления декларации таможенной стоимости; для товаров, которые ввозятся по предварительной таможенной декларации, не применять меры по обеспечению доставки товаров в таможни назначения, в частности, в виде денежных залогов, финансовых гарантий и т.д.

Напомним, что «режим содействия» предусматривает упрощенный порядок применения процедур таможенного контроля и таможенного оформления для предприятий, которые отвечают установленным Гостаможслужбой критериям.