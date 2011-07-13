Главное на 13 июля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Соцполитика

Федерация профсоюзов Украины призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА применить право вето к Закону "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, в письме федерации к В.ЯНУКОВИЧУ подчеркивается то, что принятый Верховной Радой Украины закон не отвечает основным направлениям пенсионной реформы в Украине. Также, по мнению ФПУ, он не отвечает согласованным позициям между социальными партнерами в Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы.

«Настоящий документ вызвал острую реакцию в трудовых коллективах, в профсоюзных организациях и в целом в обществе, ведь значительная часть положений закона ухудшают условия пенсионного обеспечения граждан и противоречат Конституции Украины», - отмечают в ФПУ.

Всеукраинские профсоюзы и региональные объединения профсоюзов обратились к Президенту с просьбой применить право вето к закону в принятой редакции, вернуть его Верховной Раде на доработку и принять все возможные меры для защиты конституционных прав граждан на достаточный уровень пенсий и обеспечение справедливости в сфере пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом предусматривается ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1 апреля 2011 года – 7,64 тыс. грн.); уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащих; выплату досрочной (за полтора года) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить лишь для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую начисляется единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.

Финансы

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил руководителям центральных органов исполнительной власти обеспечить открытие отдельных счетов в системе Госказначейства для перечисления платы за предоставление административных услуг, которые предоставляют предприятия, подчиненные министерствам и ведомствам, а также потребовал от членов правительства обеспечить поступление в казначейство средств от предоставления таких услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что за первое полугодие в казначейство поступило лишь 2,5 млн. грн. от предоставления административных услуг.

«Это означает, что колоссальный финансовый ресурс находится вне зоны Госбюджета Украины», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что ни один регион, кроме Киева, и ни один центральный орган исполнительной власти не перечисляет средства, полученные от предоставления админуслуг, в казначейство.

«Ни один регион, кроме Киева, и ни один центральный орган исполнительной власти – ни одно министерство – никто; только Киев перечисляет все средства от административных услуг на казначейские счета», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Пожалуйста, в этом вопросе прошу навести порядок», - сказал А.КЛЮЕВ.

Налоговая

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала проект правительственного постановления, согласно которому предлагается утвердить критерии, определяющие историю плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) как позитивную.

Текст проекта постановления размещен на официальном сайте ГНСУ.

Согласно критериям, история плательщиков НДС считается позитивной, если на протяжении предыдущих 36 последовательных месяцев такие плательщики отвечали одновременно указанным критериям: против них не принимались решения об аннулировании регистрации плательщика НДС; налоговая отчетность подавалась в установленный законом срок; не установлено взаимосвязей с контрагентами - субъектами хозяйствования, деятельность которых имеет признаки фиктивности; сумма налогового кредита, сформированного контрагентами, местонахождение которых не установлено, составляет меньше 10% всего налогового кредита; доначисленные суммы налогов и сборов и суммы НДС, заявленные к бюджетному возмещению, не находились в административном или судебном обжаловании.

Предусматривается, что данные критерии будут действовать с 1 января 2014 года. «Начиная с 1 января 2014 года, камеральная проверка налоговой отчетности плательщиков налога, которые имеют позитивную налоговую историю, проводится органами государственной налоговой службы на протяжении 5 календарных дней со дня представления налоговой декларации по НДС», - отмечается в проекте постановления.

Банки

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги «Корпоративный и Инвестиционный Банк «Креди Агриколь» (Украина).

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, в частности были отозваны: банковский рейтинг финансовой устойчивости на уровне D; рейтинг долгосрочных и краткосрочных депозитов в местной валюте Ba2; рейтинг долгосрочных и краткосрочных депозитов в иностранной валюте B3; приоритетный необеспеченный рейтинг долгосрочных кредитов в местной валюте Ва2; рейтинг по национальной шкале Aa1.ua.

Справка УНИАН. «Корпоративный и инвестиционный банк «Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») начал свою деятельность в Украине в 1993 году.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 4,862 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,498 млрд. грн., обязательства – 4,323 млрд. грн., уставный капитал – 172,929 млн. грн., собственный капитал – 538,586 млн. грн.

В I квартале 2011 года банк получил прибыль в размере 29,070 млн. грн.

«Корпоративный и Инвестиционный Банк «Креди Агриколь» является 100% дочерним банком французской финансовой группы Credit Agricole. Банк занимается обслуживанием крупных корпоративных клиентов.

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Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Е+ и рейтинг B2 по долгосрочным обязательствам PrivatBank AS (Латвия). Прогноз рейтингов стабильный.

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, также подтвержден «Not Prime» краткосрочный рейтинг банка.

Справка УНИАН. AS «PrivatBank» (до 16.08.2007 AS «PARITATE BANKA») основан в 1992 году.

Банк является дочерним банком украинского ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск).

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9860/7,9905, к 12:00 немного сузился спрэд 7,9915/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2830/34, к 12:00 цены повысились 0,2830/34. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,2000 (-0,1900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3993/95, изменяясь в достаточно широком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,2195/11,2275, к 12:00 цены повысились 11,2348/11,2438.

ТЭК

Газета «Зеркало недели. Украина» подала иск в Печерский райнный суд города Киева к министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО.

Сайт издания сообщает, что «Зеркало недели. Украина» и журналисты Юрий НИКОЛОВ и Алексей ШАЛАЙСКИЙ подали иск к министру за его утверждение о том, что расследование газеты, опубликованное под названием «Вышка для Бойко», является «заказухой».

Газета и журналисты просят суд обязать Ю.БОЙКО опровергнуть его высказывание через инфорационное магентство УНИАН. Материальные требования в иске отсутствуют.

Издание напоминает, что ранее Ю.БОЙКО в комментарии УНИАН сообщил, что намерен обратиться к СБУ с просьбой найти заказчиков статьи «Вышка для Бойко». «Это чей-то заказ. Мы сейчас попросили СБУ, чтоб выяснили, кто заказчик… Это заказуха – сто процентов», - заявил Ю.БОЙКО.

Газета писала в этой статье о тендере «Черноморнефтегаза», на котором тот приобрел за 400 млн. долларов буровую установку, в то время как на мировом рынке такая же установка стоит 250 млн. долларов. Участниками тендера стали две взаимосвязанные зарубежные фирмы.

Позже официальные лица НАК «Нафтогаз Украины» утверждали, что остальная сумма (разница в цене в 150 млн. долларов) будет потрачена на дополнительные товары и услуги, документального подтверждения чему не было предоставлено до сих пор.

Юридическую помощь изданию предоставили Институт развития региональной прессы и адвокатское объединение «Волков и партнеры».

Представлять интересы «Зеркала недели. Украина» в суде будут юристы объединения «Волков и партнеры».

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НАК «Нафтогаз Украины» 6 июля провела переговоры с ведущей экспертно-аналитической компанией IHS CERA относительно проведения независимой экспертной оценки состояния украинского рынка газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что одним из заданий исследования является наработка рекомендаций относительно оптимизации нормативно-правовой базы в газовом секторе для привлечения инвестиций в производство природного газа из традиционных и нетрадиционных источников.

Справка УНИАН. IHS CERA – американская консалтинговая компания, специализирующаяся на разработке рекомендаций и экспертных выводов для правительств и частных компаний во всем мире относительно рынка энергоносителей, геополитики, тенденций и стратегий в промышленности.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Транспорт

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики согласовали проект Соглашения о морском торговом судоходстве, работа над которым ведется еще с 2006 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, заключение соглашения будет иметь позитивные последствия и способствовать развитию торговли и туризма между двумя государствами, укреплению торговых связей и увеличению товарооборота.

Переговоры по Соглашению о морском торговом судоходстве состоялись в помещении Министерства инфраструктуры Украины. От украинской стороны председательствовал заместитель директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Игорь ГОРОБЕЦ, итальянскую делегацию возглавил Генеральный директор по вопросам морского транспорта и внутренних водных путей Энрико Мария ПУЙЯ.

Результатом переговоров стало согласование сторонами проекта Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Итальянской Республики о морском торговом судоходстве и подписание соответствующего протокола переговоров.

Проект Соглашения предусматривает урегулирование вопросов сотрудничества между Украиной и Италией: обслуживание судов в портах, выполнение торговых операций, взаимодействие государств во время бедствия и т.п.

Так, в частности, положениями проекта определено, что Итальянская Республика гарантирует украинским судам в своих портах аналогичное отношение, как и к судам под своим национальным флагом. Это касается вопросов свободного доступа в порты, использования портовых средств для погрузки и разгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования всеми услугами для судоходства. Кроме того, такой же принцип будет действовать и по вопросам уплаты портовых сборов и платежей. Аналогичные обязательства в отношении итальянских судов берет на себя и Украина.

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За 6 месяцев «Укрзализныцей» уплачено платежей в бюджет и государственные целевые фонды почти 6,4 млрд. грн., что больше показателя соответствующего периода прошлого года на 9%.

Как сообщает пресс-центр ведомства, из этой суммы в Госбюджет оплачено около 2,8 млрд. грн., что больше отчета 6 месяцев 2010 года на 11,1%.

Кроме того, за 6 месяцев 2011 года размер среднемесячной заработной платы по железным дорогам Украины составил 3112,7 грн., что выше соответствующего периода прошлого года на 16,7%.

Как напоминают в ведомстве, учитывая увеличение объемов перевозок с начала года, руководством отрасли было принято решение о повышении должностных окладов (тарифных ставок) с 1 апреля на 8% и с 1 июля - на 5%. В целом к концу 2011 года предусматривается повышение заработной платы на 20%, тогда как финансовым планом было заложено 15%.

АПК

Экспорт зерновых нового урожая по прогнозам на сегодняшний день может составить до 20 млн. тонн, из которых экспорт пшеницы – до 9 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что на сегодня ситуация со сбором урожая достаточно позитивная.

«Если позитивная ситуация по сбору зерновых сохранится, то можно ожидать, что экспорт зерновых культур текущего урожая может составить, по предварительным данным, до 20 млн. тонн, из них пшеницы – до 9 млн. тонн. И это при полном обеспечении внутренних потребностей и формировании необходимых переходных запасов», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день уборочная кампания проходит в 18 областях Украины. Зерно убрано с почти 2 млн. га и намолочено более 6,4 млн. тонн зерна.

Урожайность составляет 28,4 ц с га.

Как сообщал УНИАН, в прошлом маркетинговом году (с июля 2010 по июнь 2011 гг. - УНИАН) зернотрейдеры экспортировали 11 млн. 950 тыс. тонн зерна.

Минагрополитики прогнозирует объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году на уровне 20-25 млн. тонн зерна.

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Первый вице-премьер Клюев поручил МинАП принять меры по улучшению кормовой базы для скота.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на фоне «достаточно неплохих» показателей по урожаю, состояние кормовой базы ухудшилось.

«В сельхозпредприятиях кормов всех видов в расчете на одну условную голову меньше, чем в прошлом году на 13%. Поэтому у МинАП еще раз требую уделить внимание вопросу улучшения кормовой базы», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что благодаря погодным условиям состояние кормовых культур в Украине улучшилось.

ЖКХ

Новоназначенный министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК намерен провести в министерстве кадровые сокращения и реорганизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Будут значительные кадровые изменения. К сожалению, очень много было вопросов при реорганизации министерства. Есть положение о министерстве, согласно этому положению будет утверждена предельная численность (количество работников МинЖКХ – УНИАН)», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он сообщил, что в министерстве будут сокращены 72 работника.

Также А.БЛИЗНЮК отметил, что в целом его ведомство будет реорганизовано.

Отвечая на вопрос журналистов, что он планирует делать в новой должности в первую очередь, А.БЛИЗНЮК отметил: «Нужно работать. На заседании я услышу, как работает правительство. Я буду учиться и буду эффективно работать».

Во время заседания правительства первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ представил нового министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подарил ему букет цветов и пожелал плодотворной работы.

Автопром

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне увеличились на 26,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 88,255 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, продажи новых автобусов в Украине в январе-июне увеличилось на 35,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1561 штук.

Также в сообщении сказано, что продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-июне увеличились на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 8001 штук.

Напомним, в 2010 году рынок новых легковых авто в Украине составил 162 595 штук - прирост 0,19% к 2009 году, автобусов (без класса «микро») 1 602 штук - падение на 18,56%, грузовиков (с классом pick-up) 15 669 штук - падение на 3,23%.

Таможня

Государственная таможенная служба Украины намерена упростить таможенные процедуры для добросовестных предприятий в рамках «режима содействия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, соответствующий проект правительственного постановления был разработан Гостаможслужбой и согласован комитетом.

Данным документом определенны привилегии, которыми дополнительно смогут пользоваться предприятия - резиденты «режима содействия». Для соответствующих субъектов внешнеэкономической деятельности, в частности, предлагается: снять запрет на ввоз и перемещение на территории Украины подакцизных товаров без изменения транспортного средства; предоставить возможность осуществлять таможенное оформление товаров без представления декларации таможенной стоимости; для товаров, которые ввозятся по предварительной таможенной декларации, не применять меры по обеспечению доставки товаров в таможни назначения, в частности, в виде денежных залогов, финансовых гарантий и т.д.

Напомним, что «режим содействия» предусматривает упрощенный порядок применения процедур таможенного контроля и таможенного оформления для предприятий, которые отвечают установленным Гостаможслужбой критериям.

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Государственная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту ввоза грузовых самолетов гражданской авиации, а также технического имущества и оборудования к этим самолетам по документам, содержавшим неправдивые данные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в течение трех лет в Украину были ввезены грузовые самолеты гражданской авиации типа Ан, а также техническое имущество и оборудование к этим самолетам общей стоимостью 5,4 млн. грн.

Перемещение товара, в том числе осуществлялось на основании внешнеэкономических договоров между украинской компанией и компанией из Объединенных Арабских Эмиратов.

В рамках проведения проверки законности ввоза товара на таможенную территорию Украины таможня направила запрос компании-отправителю. Из ответа стало известно, что компания не заключала эти договора, не является владельцем или эксплуатантом летательных аппаратов, взаиморасчеты по указанным контрактам не проводились.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).

Погода

Завтра в Украине осадков не ожидается, только днем в Крыму кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентри.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 24°; днем 27-32°, в Закарпатье и в южных областях местами 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-25°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 23°.

(УНИАН)