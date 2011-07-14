ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Цены на золото подскочили до нового рекорда» пишет – новый виток обострения долгового кризиса в еврозоне взвинтил цены на золото до нового исторического максимума…

http://delo.ua/finance/ceny-na-zoloto-podskochili-do-n-160933/

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Также «Дело» в публикации «Минрегионстрой увеличил стоимость строительства в Украине» пишет – показатель опосредованной стоимости строительства 1 кв. м жилья с 1 июля 2011 года установлен на уровне 4,574 тыс. гривен…

http://delo.ua/business/minregionstroj-uvelichil-stoimo-160930/

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«Дело» в публикации «90% проверенных украинских животноводческих предприятий не прошли аудит Россельхознадзора» пишет – по результатам проверки 32 украинских заводов Россия, Беларусь и Казахстан временно ограничили ввоз продукции 28 животноводческих предприятий…

http://delo.ua/business/90-proverennyh-ukrainskih-zhiv-160909/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Донецксталь» вернулась в обращение», в котором пишет – запрет Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на заключение сделок с акциями «Донецкстали» с 11 июля утратил силу, поскольку регулятор отказался подать апелляцию на решение суда первой инстанции. Комиссия не нашла для этого веских аргументов. Получив преимущество, «Донецксталь» уже оспорила годовые моратории по акциям всех 11 компаний группы. Юристы не сомневаются в том, что решение суда по новому делу будет аналогичным делу «Донецкстали»…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678364

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Укрзализныця» пошла транзитом», в котором пишет – УЗ смогла увеличить транзитные грузоперевозки в I полугодии. За этот период рост транзита – самого выгодного вида грузоперевозок – составил около 18%, тогда как в прошлом году он вырос всего на 2,7%. Но его доля в общем объеме грузооборота по-прежнему не превышает 10%, и без поддержки на межправительственном уровне существенно увеличить транзит УЗ не сможет, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678369

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«Экономические известия» публикуют материал «Пищевики ответят за лагеря», в котором пишут – после нескольких случаев отравлений детей в украинских оздоровительных лагерях правительство распорядилось провести массовую проверку производителей продуктов питания — поставщиков таких учреждений. Аудит будет тщательным - за поиском виновных пристально следит МИД России, поскольку большая часть пострадавших - дети из Москвы…

http://state.eizvestia.com/full/pishheviki-otvetyat-za-lagerya

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Также «Экономические известия» в материале «Валютная люстрация» пишут – урезание Нацбанком лимита валютной позиции банков - с 20% до 5% регулятивного капитала - получило новый резонанс в виде ожидаемого негодования со стороны части банкиров, которые предостерегают о возрастающих валютных рисках…

http://state.eizvestia.com/full/valyutnaya-lyustraciya

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Газета «Сегодня» в публикации «Судьба самых скандальных строек Киева: что будет с каждым домом» пишет - стройку возле «Театральной» собираются демонтировать, на Гончара — «укоротить»…

http://www.segodnya.ua/news/14267716.html

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Также «Сегодня» в публикации «Грядет «черный август», доллар может рухнуть» пишет - США могут объявить себя банкротом и потащить в пропасть весь мир…

http://www.segodnya.ua/news/14267620.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Операция «Чистый поиск»» пишет – «Яндекс» наказал компании, которые продвигают сайты в результатах поиска с помощью нечестных, по его мнению, методов. Эти компании могли потерять сотни миллионов рублей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263903/operaciya_chistyj_poisk

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Также «Ведомости» в публикации «Герман Греф против кэша» пишут - президент Сбербанка РФ Герман Греф предложил премьеру Владимиру Путину объявить войну наличным деньгам. Из-за их высокой доли в денежном обороте страна теряет 1% ВВП…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263880/german_gref_protiv_kesha

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Издание «Известия» в публикации «Капитан «Булгарии» был в финансовой кабале у судовладельцев» пишет – 13 июля в Казани похоронили капитана утонувшей «Булгарии» 55-летнего Александра Островского. Родные капитана рассказали, почему он отправился в злополучный рейс…

http://www.izvestia.ru/news/494449

(УНИАН)