Проект Госпрограммы соцэкономразвития на 2012 год планируется одобрить в сентябре

Проект Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год правительство планирует одобрить в сентябре после рассмотрения всех замечаний и предложений к подготовленному на сегодняшний день документу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ после презентации проекта госпрограммы.

«В сентябре мы будем выносить ее на заседание Кабинета министров», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ сообщил, что в ближайшее время правительство начнет готовить среднесрочную программу социального и экономического развития на 2013-2015 годы.

Как сообщал УНИАН, презентация проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год состоялась сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.