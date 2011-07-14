«Школа безопасности» определила лучших юных спасателей 2011 года

11 июля состоялся финал XI Всеукраинских (VI Международных) сборов-соревнований «Школа безопасности-2011», прошедших в г. Южноукраинск Николаевской области. Организаторы мероприятия - Всеукраинское общественное детское движение «Школа безопасности», Министерство чрезвычайных ситуаций Украины при содействии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

«Группа компаний «ФОКСТРОТ» в рамках своей социальной программы, популяризируя среди молодежи здоровый и безопасный образ жизни, стала партнером этого мероприятия.

Всех участников собрания-соревнований поздравили их наставники и старшие коллеги - первый заместитель Министра МЧС Украины Михаил Болотских, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Геннадий Николенко, временно исполняющий обязанности начальника Института государственного управления в сфере гражданской защиты Василий Андриенко, а также мер города Южноукраинск Андрей Стулин.

- В соревнованиях спасателей нет победителей и побежденных, каждый, кто участвовал в мероприятии, уже победитель, ибо он получил ценнейшие знания, а именно, как спасти жизнь человека, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Института государственного управления в сфере гражданской защиты Василий Андриенко.

Всего в сборе-соревнованиях приняли участие свыше 200 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет из АР Крым, 24 областей Украины, городов Киева и Севастополя - победители областных сборов-соревнований, а также команды юных спасателей из России, Беларуси, Казахстана.

На базе запасного Гариевского поля спорткомплекса «Олимп» «Южной атомной электростанции» установлен палаточный городок. Организаторы на всех этапах создали условия, приближенные к реальности, что помогло детям по-настоящему показать свои спасательные навыки.

Участники соревнований спасали условных пострадавших из завалов, в условиях, приближенных к реальности, тушили пожар, снимали с дерева условного пострадавшего, демонстрировали правила спасения человека на воде и в условиях утечки химических веществ. Каждый этап проходили мужественно, демонстрируя командные и личные навыки спасателя.

Шесть задач и ряд различных конкурсов вели каждую команду к успеху.

- Пусть беда никогда не даст нам возможности продемонстрировать эти навыки, а вокруг бушуют лишь огонь эмоций, волны радости и землетрясение добрых чувств, - пожелали на финальном концерте чемпионы «Школы безопасности-2011», команда старшеклассников из Луганского лицея иностранных языков. - Наша добрая стихия - это «Школа безопасности»!

Победители соревнований были награждены грамотами МЧС Украины и Движения «Школа безопасности», кубками, медалями и подарками от «Группы компаний «ФОКСТРОТ». С 2006 года «Фокстрот» является партнером общественного движения «Школа безопасности» и помогает пропагандировать правила безопасного поведения детей в быту.

- У нас много общего со школой «юных Бэтменов», как шутя мы называем «Школу безопасности», - вручая подарки, отметила пресс-секретарь управляющей компании «ГК «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая. - Мы системно поддерживаем талантливую молодежь и ее активную жизненную позицию. Последняя наша инновация - мультфильм «Школа безопасности», снятый усилиями киевских мультипликаторов и «Фокстрота». Уже к следующему лету будут готовы три серии мультфильма, где мудрая лисичка учит детей навыкам пользования техникой, поведению в многолюдных местах и ​​правилам дорожного движения. Первыми зрителями фильма станут, безусловно, воспитанники «Школы безопасности» 2012 года.

Участники соревнований искренне благодарили организаторов за возможность полезно и ярко отдохнуть.

- Спасибо за классные соревнования, за новых друзей, за прекрасно проведенное время, за новый опыт, - сказали обладатели третьего общекомандного места «Школы безопасности-2011» старшеклассники города Киверцы, что на Волыни.

А серебряные призеры общекомандного зачета «Школы безопасности», команда Николаевской области, уже третий раз подряд завоевала и более весомую награду - переходящий «Кубок Друга»!

- «Школа Безопасности» - это праздник здоровья, ума, таланта и дружбы, - подтвердил Максим Ющенко из Гомеля (Беларусь).

- Спасибо! У нас есть интересное дело, заложены полезные навыки и хорошая возможность выбрать интересную профессию, - написала в стенной газете капитан роcсийской команды Екатерина Самещенко из Ростова-на-Дону.

После церемонии награждения «юные Бэтмены» разъехались по домам, чтобы научить сверстников новым навыкам и собраться в следующем году на очередное собрание-соревнования юных спасателей.

Справка.

Всеукраинское общественное детское движение "Школа безопасности" создан по инициативе и под патронатом МЧС Украины в 1999 году. Отделение Движения "Школа безопасности" функционируют во всех регионах Украины. Ежегодно к участию в мероприятиях Движения привлекается более 60 тыс. детей и молодежи. ВГДР «Школа безопасности» является одним из основателей Международной ассоциации молодежных организаций спасателей-пожарных «ЮнСПАС», созданной в 2008 году.

Координатор программы: Алла Негриенко.