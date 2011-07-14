Главное на 14 июля (день)

Финансы

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил, что центробанк готов и в дальнейшем продолжать смягчение монетарной политики, если экономика страны будет продолжать ослабевать, а инфляция - снижаться, сообщает Reuters.

«Остается возможность того, что ослабление экономики может оказаться более сильным, чем ожидалось, и риски дефляции могут повыситься, подразумевая необходимость в дополнительной поддержке», - сказал Б.Бернанке.

Некоторые чиновники считают, что ФРС должна быть готова предоставить поддержку экономике, другие высказались против, ссылаясь на инфляционные риски.

Правительство Украины рассчитывает, что в 2012 году рост ВВП в стране составит 6,5%, рост производства промышленной продукции - 8,3%, а инфляция будет в пределах 7,9%.

Об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованной сегодня правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, первая презентация проекта Госпрограммы состоялась сегодня на заседании Коллегии Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, в 2012 году правительство ожидает повышения прожиточного минимума не менее чем на 23%, увеличения реальной зарплаты на 9%, минимальной пенсии - не менее чем на 16,2%.

По отраслям промышленности, согласно проекту Госпрограммы, рост производства в добывающей промышленности ожидается на уровне 4,6%, в энергетическом комплексе – 4,1%, в сельском хозяйстве – 5,8%, строительстве – 7%, перерабатывающей промышленности – 9,4%, в торговле – 9,8% в сфере транспорта и связи – 7,5%, по другим видам экономической деятельности – 5%.

Кабинет министров Украины расширил перечень доходов, из которых платятся алименты, добавив в него государственную социальную помощь, которую получает инвалид с детства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на официальном сайте.

Кабмин принял соответствующее постановление, которым вносятся изменения в перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц.

Данный перечень был утвержден правительственным постановлением от 26 февраля 1993 года №146. Согласно документу, было предусмотрено, что инвалид с детства платит алименты с получаемой пенсии. Это отвечало действующему законодательству. Алименты с государственной помощи не платились.

Изменениями в Закон “Об исполнительном производстве” предусмотрено, что инвалид с детства платит алименты также с государственной соцпомощи без учета суммы на уход за инвалидом.

Таким образом Кабмин, согласовал нормы законодательства с действующим перечнем доходов, из которых выплачиваются алименты.

Правительство планирует в 2012 году увеличить помощь при рождении первого ребенка до 26,6 тыс. грн., второго – до 53,2, третьего – до 106,5 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, представляя проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год, первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

Он отметил, что социальные параметры программы развития ориентируются, в первую очередь, на рост доходов граждан, усиление государственных гарантий и базовых социальных стандартов.

В частности, проектом программы предусматривается повышение прожиточного минимума на протяжении 2012 года, по меньшей мере, на 23%, рост минимальной пенсии не менее чем на 16,2%, увеличение реальной заработной платы на 9%.

Кроме того, планируется, что размер государственной социальной помощи на детей из малообеспеченных семей будет повышен вдвое.

Энергетика

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июне сократили добычу природного газа на 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 9,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-июне добыча нефти в Украине сократилась на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,220 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июне сократилась на 11,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 431,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 8,9% – до 352,0 млн. куб. м.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности провести переговоры с руководством ОАО "ЛУКОЙЛ" о запуске Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня в ходе презентации проекта Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, после того как ознакомился с данными о росте промпроизводства по областям за первое полугодие, согласно которым в Одесской области отмечается падение производства более чем на 13%.

Представитель Одесской облгосадминистрации, объясняя причины падения, отметила, что ситуация возникла из-за прекращения работы нефтеперерабатывающего завода, который не планирует начинать работу до конца года. «Поручение Минтопу: необходимо будет с "Лукойлом" договариваться, чтобы запустить предприятие», - сказал А.КЛЮЕВ.

Острожский городской совет Ривненской области высказался категорически против сооружения новых энергоблоков на соседней Хмельницкой АЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Украинской народной партии, такое решение было принято на сессии горсовета единогласно.

С предложением не поддерживать решения о достройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЕС на сессии Острожского горсовета выступили, в частности, депутаты от УНП, ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода», которые аргументировали свою позицию многочисленными угрозами, которые несет в себе наращивание дополнительных энергетических мощностей на этой АЭС.

В частности, были высказаны мнения о том, что в выгодности строительства новых энергоблоков никто так и не убедил жителей прилегающих территорий весомыми аргументами. Кроме того, в современных условиях Украины наращивания таких мощностей опасно не только с экологической, но и технической стороны, если считаться с качеством строительства, надежностью фундаментов под энергоблоки, обеспеченностью необходимым количеством воды и пр.

Промышленность

Рост промышленного производства по итогам первого полугодия текущего года составил 8,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир БАНДУРОВ во время презентации проекта Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, которая состоялась сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

«Рост промышленного производства по итогам первого полугодия составляет 8,7%», - сказал В.БАНДУРОВ.

Он также сообщил, что правительство ожидает, что показатель роста ВВП за первое полугодие составит 4,5-5%.

Министерство социальной политики Украины обнародовало список предприятий, имеющих самую большую задолженность по заработным платам перед своими работниками.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Среди предприятий государственной и коммунальной формы собственности, имеющих наибольшую задолженность по зарплатам на 1 июля 2011 года, указаны следующие: завод им. Малышева, Судостроительный завод имени 61 коммунара, Харьковский государственный приборостроительный завод им. Шевченко, завод «Генератор», Киевский госзавод «Буревестник», Запорожское госпредприятие «Радиоприбор», Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Запорожское госпредприятие «Кремнийполимер», Научно-исследовательский институт аэроупругих систем, Горловский химический завод, Лисичанский завод резиновых технических изделий, ОАО «ХК «Краян», Николаевский ремонтно-механический завод, Харьковский электромеханический завод, Харьковский завод электроаппаратуры, Киевское госпредприятие «Изумруд», Житомирское государственное коммунальное трамвайно-троллейбусное управление, ХКП «Горэлектротранс» и КП «Надра Кіровоградщини».

(УНИАН)