Эксперт: количество крупных сетей по продаже бытовой техники может сократиться до трех

В Украине через 3-4 года количество крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники (БТиЭ) может сократиться до трех.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции соучредитель группы компаний «Фокстрот» Валерий МАКОВЕЦКИЙ.

По его словам, если в начале текущего года в Украине функционировало шесть национальных сетей по продаже бытовой техники и электроники, то на сегодня их количество уменьшилось до четырех, в связи с закрытием магазинов торговых сетей «Техноярмарок» и «Мегамакс».

В.МАКОВЕЦКИЙ отметил, что в 2010 году рост рынка БТиЭ в сетевом сегменте в Украине составил 40-45%, а в текущем году рост рынка ожидается на уровне 22-23%.

Эксперт ожидает через 3-4 года замедления роста рынка бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По его мнению, если в этой перспективе на украинский рынок придет крупный иностранный игрок, то одна из сетей может быть закрыта или поглощена, и на рынке останется три крупных сети, включая иностранную.

Справка УНИАН. Среди крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники в Украине – «Фокстрот. Техника для дома», Comfy, «Эльдорадо», «Технополис».