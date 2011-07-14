Курс НБУ на 15.07.11

Официальный курс НБУ на 15.07.11100 USD – 797.1000 (14 июля – 797.1400)100 EUR – 1132.0414 (14 июля – 1121.8151)10 RUR – 2.8406 (14 июля – 2.8212)Учетные курсы банковских металлов на 15.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-126938.18 (14 июля-125270.55)961 XAG 10 Серебро-3140.57 (14 июля-2929.49)962XPT10Платина-141086.70(14 июля-139021.22)964XPD10Палладий-62572.35 (14 июля-61539.21)

Официальный курс НБУ на 15.07.11 100 USD – 797.1000 (14 июля – 797.1400) 100 EUR – 1132.0414 (14 июля – 1121.8151) 10 RUR – 2.8406 (14 июля – 2.8212) Учетные курсы банковских металлов на 15.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-126938.18 (14 июля-125270.55) 961 XAG 10 Серебро-3140.57 (14 июля-2929.49) 962XPT10Платина-141086.70(14 июля-139021.22) 964XPD10Палладий-62572.35 (14 июля-61539.21)

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