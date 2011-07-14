Анонс на 15 июля

* Печерский районный суд г. Киева продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

* Пресс-конференция на тему: «Защита урожая 2011 года» об обеспечении пожарной безопасности во время уборки урожая. В работе примет участие директор Госдепартамента пожарной безопасности, полковник службы гражданской защиты Михаил Байтала.

* Состоится пикетирование Администрации Президента Украины в поддержку обращения Федерации профсоюзов Украины к Президенту Украины В.Януковичу о применении им права вето к принятому Верховной Радой Украины Закону Украины «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Состоится шествие по ул. Институтской и Банковской к зданию Администрации Президента Украины, где участники проведут митинг.

* Пресс-конференция на тему: «Новый Налоговый кодекс и бизнес Украины». Участники: член Совета предпринимателей при КМУ Виктор Лисицкий; и.о.президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец.

* Пресс-конференция директора Департамента налогообложения физических лиц ГНА Украины Степана Дусяка на тему: „Итоги декларирования доходов граждан за 2010 год”.

* Пресс-конференция на тему: «Мясо и молоко на экспорт: кто будет покупать украинскую продукцию?». Участники: зам.ген.директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский и исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Елизавета Святкивская.

* Круглый стол на тему: "Автомобили в Украине: страна без страховки". Участники: Василий Волга, глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг; Александр Клименко, председатель подкомитета ВРУ по вопросам небанковских финансовых институтов; Галина Третьякова, ген.директор Украинской федерации страхования; Виталий Щербина, член правления СК PZU Украина; Вячеслав Черняховский, председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков. Модератор: Федор Крикун, руководитель редакции деловой информации ИА ЛІГАБізнесІнформ.

* Пресс-конференция на тему: «Качество куриного мяса, которое едят украинцы». Участники: Игорь Каневский, координатор Программы потребительских экспертиз ИА «Наш продукт»; Нина Усатенко, зав.отделом переработки птицы Технологического института молока и мяса УААН; Светлана Фус, врач-диетолог научно-технического центра «ВИРИА»; Светлана Наумова, руководитель проекта «Едим со вкусом».

* Круглый стол на тему: “Земельный кадастр - шаг к земельной реформе?”. Организатор - «ГолосUA». Участники: Артем Кадомский, первый зам.председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины; Николай Стрыжак, вице-президент Ассоциации фермеров Украины; Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности. Модератор - журналист Анна Штепура.

* Пресс-конференция на тему: “Открытие первой очереди оптового рынка сельхозпродукции “Столичный”. Приглашены: министр АПК Украины Николай Присяжнюк, глава Ассоциации ОРСП Роман Федишин; ген.директор оптового рынка “Столичный” Алексей Чумак, вице-президент оптового рынка “Бронише”, Варшава, Польша, Кшиштоф Карпа.

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