Скоро пройдет заседание украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству

Председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ договорились провести в ближайшее время очередное заседание смешанной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества на уровне вице-премьер-министров двух стран.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча состоялась сегодня в Батуми.

Стороны выразили готовность к последующему развитию политического диалога, а также взаимную заинтересованность в придании двусторонним отношениям большего прагматизма путем углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности, через участие компаний двух стран в масштабных проектах, которые реализуются в Украине и Грузии.

К.ГРИЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ обсудили также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и отметили высокий уровень взаимодействия Украины и Грузии на этом уровне.

Стороны обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в обеих странах, вопросы развития инфраструктуры проектов в Украине в контексте проведения в 2012 году Чемпионата Европы по футболу и развития инфраструктуры в Батуми.

К.ГРИЩЕНКО проинформировал М.СААКАШВИЛИ о ходе экономических реформ в Украине, отметив неизменность евроинтеграционного курса официального Киева как главного внешнеполитического приоритета.

В свою очередь Президент Грузии высоко оценил динамику Украины на евроинтеграционном направлении.

Также К.ГРИЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и обменялись мнениями относительно взаимодействия двух стран на международной арене с целью поиска путей и механизмов разрешения длительных конфликтов.