Главное на 14 июля (вечер)

Энергетика

Кабинет министров Украины включил ПАО "Николаевоблэнерго" и ПАО "Хмельницкоблэнерго" в перечень энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, госпакеты акций которых подлежат продаже в 2011 году, таким образом, расширив его c 11 до 13-ти объектов.

Об этом 13 июля сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

"Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" вносятся в список энергообъектов, которые планируются на приватизацию в этом году", - сказал В.МАКУХА.

При этом он отметил, что государство намерено сохранить за собой блокирующие пакеты акций этих облэнерго. "Эти компании дополнили перечень, который был утвержден 11 апреля. Речь идет о тех же условиях – блокирующий пакет в размере 25%+1 акция остается у государства, а остальное идет на продажу", - уточнил замминистра.

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне составило 96,7 млрд. кВт/ч, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство электроэнергии в июне увеличилось на 2,6%, по сравнению с июнем 2010 года, до 14,0 млрд. кВт/ч.

Кабинет министров Украины своим постановлением отнес сланцевый газ к полезным ископаемым общегосударственного значения.

Соответствующее постановление Кабмина (№718 от 6 июля) обнародовано на правительственном портале.

Вместе с тем, к полезным ископаемым общегосударственного значения Кабмин также отнес и кварцитоподобный песчаник.

Кроме того, Кабмин предоставил статус ископаемого общегосударственного значения нефтяному битуму вместо конденсата.

Финансы

Правительство планирует, что в 2012 году доходы Сводного бюджета увеличатся на 15,2% - до 434,9 млрд. грн.

Об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованном сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

«Благодаря экономическому росту, доходы сводного бюджета Украины увеличатся на 15,2% - до 434,9 млрд. грн…», - говорится в документе.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-мае 2011 года составил 34 млрд. 047,4 млн. грн. против 20 млрд. 165,5 млн. грн. за январь-май 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-мае 2011 года прибыль получили 56,8% предприятий страны – они завершили январь-май текущего года с финансовым результатом 76 млрд. 553,1 млн. грн.

С убытком январь-май т.г. завершили 43,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 42 млрд. 505,7 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 45,9% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 18 млрд. 247,1 млн. грн. Прибыль получили 54,1% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 41 млрд. 490,2 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-май 2011 года составил 23 млрд. 243,1 млн. грн.

Социальная политика

В Украине в июне 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 57 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, на 1 июля 2011 года составило 516 тыс. человек, что на 49,9 тыс. человек меньше, чем на 1 июня т.г.

На 1 июля 2011 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 90,5 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).

В Украине в июне т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с маем на 7,8%, или на 43,1 тыс. человек, и на 1 июля составило 506,1 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 7,1%, или на 38,8 тыс. чел. (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. чел.).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июля 2011 года составил 1,8% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июля т.г. получали пособие по безработице, составило 371,2 тыс. чел., что на 8,6%, или на 24,9 тыс. чел., меньше по сравнению с данными на 1 июня т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 июля 2011 г. составила 838,36 грн., что на 21,19 грн. больше, чем на 1 июня т.г.

Сельское хозяйство Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры удостоверения права собственности на землю».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 16 июня.

Законом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, дополнить кодекс статьей 535.

В соответствии с этой статьей нарушения должностным лицом установленного законодательством срока выдачи государственного акта на право собственности на земельный участок - влечет за собой наложение штрафа от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные должностным лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, - влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также внесены изменения в Земельный кодекс Украины.

Этими изменениями предусмотрено, что в случае приобретения права собственности на земельный участок несколькими приобретателями или в случае отсутствия на соответствующем государственном акте места для проставления отметки о переходе права собственности на земельный участок приобретателю или отчуждателю земельного участка в течение 30 календарных дней со дня представления им в орган, осуществляющий выдачу указанного акта, документов, предусмотренных законодательством, выдается государственный акт на право собственности на земельный участок.

Предусмотрено, что в случае, если нотариус, который до вступления в силу данного закона удостоверил (выдал) указанный в части второй статьи 126 Земельного кодекса Украины документ, прекратил деятельность, но государственный акт на право собственности на земельный участок органом, осуществлявшим выдачу таких актов, не выдан, письменный запрос, предусмотренный абзацем первым этого пункта, в орган, который осуществляет государственную регистрацию земельных участков, исключение государственного акта на право частной собственности на землю, государственного акта на право собственности на землю или государственного акта на право собственности на земельный участок из государственного нотариального архива и проставления на нем отметки о переходе права собственности на земельный участок осуществляет государственный нотариус соответствующего государственного нотариального архива.

В случае отсутствия в делах нотариуса государственного акта на право частной собственности на землю, государственного акта на право собственности на землю или государственного акта на право собственности на земельный участок, который выдавался его отчуждателю, новому владельцу (приобретателю) земельного участка выдается государственный акт на право собственности на земельный участок в течение 30 календарных дней со дня представления им в орган, который осуществляет выдачу государственного акта на право собственности на земельный участок, всех предусмотренных законодательством документов.

Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам создания и деятельности фермерских хозяйств».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 июня.

Данным законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины.

Предусмотрено, что право на создание фермерского хозяйства имеет человек, у которого есть документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве, или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

Также вносятся изменения в Закон “О фермерском хозяйстве”, в соответствии с которыми право на создание фермерского хозяйства имеет каждый дееспособный гражданин Украины, достигший 18-летнего возраста и выразивший желание создать фермерское хозяйство.

Предусмотрено, что для получения земельных участков для ведения фермерского хозяйства необходимо к заявлению добавить документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

Перечень документов, которые подтверждают опыт работы в сельском хозяйстве, утверждается Кабинетом министров Украины по предоставлению специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере аграрной политики.

Украинские мясомолочные предприятия не отвечают требованиям Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам в Москве сказал сегодня помощник руководителя Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО.

«Во многих случаях люди и предприятия не были готовы к тому, что будет производиться серьезная инспекция, они не знали требований Таможенного союза, а технологии и инфраструктура предприятий оставляли желать лучшего и не соответствовали требованиям, которые предъявляются», - сказал А.АЛЕКСЕЕНКО, комментируя результаты инспекции.

По его словам, «на самом деле ситуация достаточно проста» и с ней Россия сталкивается достаточно часто.

А.АЛЕКСЕЕНКО заверил, что совсем недавно была проведена инспекция бразильских предприятий, и были выявлены также очень серьезные недостатки, повлекшие приостановления поставок с трех штатов Бразилии. «Это десятки предприятий, и они тоже были недовольны», - сказал представитель Россельхознадзора. При этом он подчеркнул, что Бразилия провела аудит и сама исключила предприятия, которые не в состоянии поставлять качественную продукцию.

А.АЛЕКСЕЕНКО считает, что прежде всего должна усилить работу ветеринарная служба в Украине. «Она должна создать условия, чтобы предприятия могли выполнять требования, которые являются объективными», - сказал он.

Он отметил, что украинские коллеги жалуются на очень серьезное недофинансирование, а подразделения на местах «не всегда активно слушают сигналы из центра».

По его словам, требования Таможенного союза не ожесточаются, унифицируются и очень близки к российским.

А.АЛЕКСЕЕНКО отметил, что недостатки, которые имеют украинские предприятия, связаны с технологическими моментами. Например, было выявлено пересечение «грязных» и «чистых» зон, отсутствие дезинфекционных барьеров и так далее.

При этом он надеется, что украинская сторона быстро исправит недостатки, поскольку от этого страдают также и получатели продукции.

«Думаю, что совсем скоро, в течение ближайшего месяца, мы сможем восстановить поставки со многих украинских предприятий», - сказал он и добавил, что исправить недоставки можно в течение нескольких недель.

Он отметил, что импорт свинины из Китая также является фактором, который усугубляет ситуацию.

«Украина импортирует китайскую свинину, которую используют для производства мясной продукции. Здесь в чем большая проблема? Мы, например, импортируем из Китая только мясо кролика, остальное все закрыто», - сказал А.АЛЕКСЕЕНКО.

Он пояснил, что Международное эпидемиологическое бюро рекомендует не импортировать продукцию из стран, в которых происходят серьезные вспышки заболеваний в течение календарного года.

Он отметил, что Украина ввозит свинину, хотя в Китае в прошлом году было несколько вспышек ящура.

(УНИАН)