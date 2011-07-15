ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Младший» банк Рината Ахметова заработал более 2 млн. грн.» пишет – прибыль Донгорбанка, который вместе с ПУМБом и банком «Ренессанс Капитал» входит в группу СКМ Рината Ахметова, в первом полугодии 2011-го снизилась на 38%…

http://delo.ua/finance/mladshij-bank-rinata-ahmetova-161031/

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Также «Дело» в публикации «Moody’s: Украинские банки смогут очиститься от проблемных кредитов за 3-4 года» пишет – по мнению аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s, а двум другим наиболее развитым банковским системам на территории СНГ – российской и казахской – на очищение от проблемных кредитов нужно 2 и 4-5 лет соответственно…

http://delo.ua/finance/moodys-ukrainskie-banki-smog-161027/

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«Дело» в публикации «Франция станет главной «жертвой» дефолта Италии» пишет – в случае разрастания долгового кризиса на ядро Европы, и в частности, на Италию, больше всех рискует пострадать Франция. Банки страны являются крупнейшими держателями итальянского государственного и частного долга…

http://delo.ua/world/francija-stanet-glavnoj-zhertvo-161003/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Трубопровод переходит границы», в котором пишет – Украина вновь столкнулась с проблемами, связанными с прокачкой нефти по трубопроводу Одесса–Броды. Это произошло вследствие валютного кризиса в Белоруссии, который повлек за собой остановку Мозырьского НПЗ. Чтобы избежать потерь, в Минэнерго планируют использовать Одесса–Броды для поставок азербайджанской нефти в Польшу. Но пока этот маршрут нерентабелен и не исключено, что по трубопроводу вновь начнут перекачивать российскую нефть в реверсном направлении…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678962

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину взяли на контроль», в котором пишет – реформирование федеральной таможенной службы России вызвало проблемы с прохождением грузового транспорта на северо-восточной границе Украины. На таможенных пунктах с Россией образовались очереди, которые очень медленно проходят транспортный, санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль. Перевозчики подсчитывают убытки, а таможенники с обеих сторон не признают наличия проблемы. Участники рынка говорят о целенаправленной задержке Россией ввоза продуктовых грузов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678951

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«Экономические известия» публикуют материал «Правительство размечталось», в котором пишут – Минэкономразвития поставил план АПК — в 2012 г. сектор должен произвести 51 млн. т зерновых культур, что больше прогнозов этого года на 6-9 млн. т. Участники рынка считают это утопией…

http://finance.eizvestia.com/full/pravitelstvo-razmechtalos

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Также «Экономические известия» в материале «Рынок зачистят на троих» пишут – несмотря на высокие темпы восстановления рынка бытовой техники и электроники, с него уходят игроки. В течение месяца-двух полностью свернут свою деятельность сети «Техноярмарок» и «Мегамакс», считают участники рынка…

http://markets.eizvestia.com/full/rynok-zachistyat-na-troih

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«Экономические известия» в материале «С «Лукойлом» приказали договориться» пишут – первый вице-премьер Андрей Клюев поручил Минэнергоугля провести переговоры с компанией «Лукойл», российским собственником Одесского нефтеперерабатывающего завода, о возобновлении его работы. Предприятие, по мнению экспертов, может быть запущено только в результате политических договоренностей Москвы и Киева…

http://markets.eizvestia.com/full/s-lukojlom-prikazali-dogovoritsya

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Газета «Сегодня» в публикации «ГАИ хочет незаконно вернуть техосмотр» пишет - юристы говорят, что такие проверки запрещены, и грозят инспекторам уголовными делами…

http://www.segodnya.ua/useful/avto/14268028.html

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Также «Сегодня» в публикации «Сельский юрист из Украины подал в суд на грин-карту» пишет - сегодня состоится повторная лотерея по розыгрышу грин-карт — иммиграционных виз в Америку на 2012 год. А тем временем группа людей из разных стран, в том числе сельский юрист из Украины, подали в суд на Госдепартамент США за то, что он отменил итоги первой лотереи…

http://www.segodnya.ua/news/14268072.html

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Сайт «УНИАН-экономка» в публикации «Мясомолочное дежавю: Россия "давит" Украину старыми методами» пишет – Россия запретила большинству украинских предприятий поставки мясомолочной продукции. Может, тут дело вовсе не в производственных недостатках. Так несговорчивого соседа «приглашают» в Таможенный союз и решают с ним газовые вопросы?..

http://economics.unian.net/rus/detail/95378

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Так сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинцев лишат потребительских кредитов?» пишет – Нацбанк решил ужесточить правила потребительского кредитования. В конечном итоге это приведет к росту ставок на займы для населения и сокращению участников этого рынка, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/95329

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации ««Газпром» дважды чемпион» пишет – вслед за соглашением с компанией Виктора Вексельберга «Газпром» подписал меморандум с главным игроком на энергорынке Германии — концерном RWE. Для статуса глобальной энергетической компании «Газпрому» не хватает только мощностей в Европе…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263961/gazprom_dvazhdy_chempion

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Также «Ведомости» в публикации «Бензин на 7 руб. дороже» пишут - эксперты и чиновники Минтранса России предлагают полностью переложить на плечи автомобилистов затраты на строительство и эксплуатацию дорог…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263962/benzin_na_7_rub_dorozhe

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Издание «Известия» в публикации «Президент переедет под Звенигород, правительство - во Внуково» подает карту размещения госучреждений на территории Новой Столицы России. Их выселят не в единый «город чиновников», как ожидалось, а в разные районы Подмосковья…

http://www.izvestia.ru/news/494672

(УНИАН)