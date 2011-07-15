Главное на 15 июля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Судебные разбирательства

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Госкомрезерва Украины.

В частности, как сообщает отдел связей со средствами массовой информации ведомства, 14 июля 2011 года утверждено обвинительное заключение и направлено в апелляционный суд города Киева для определения подсудности уголовное дело, возбужденное по материалам международного аудита, по обвинению бывшего «исполняющего обязанности председателя Госкомрезерва Украины Н.» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

К обвиняемому применена мера пресечения - взятие под стражу.

Прокуратура отмечает, что досудебным следствием, проведенным Главным следственным управлениям Службы безопасности Украины, установлено, что указанное должностное лицо на протяжении февраля 2010 года в соучастии с другими служебными лицами заключило с одним из обществ с ограниченной ответственностью биржевые контракты на закупку сахара для Государственного материального резерва Украины и без проверки его наличия в ООО, и провело полную предоплату стоимости продукции.

Указанными действиями государству нанесены убытки на сумму более 243,6 млн. грн.

Перечисленными государственными средствами «Н.» и другие соучастники преступления распорядились по собственному усмотрению.

16 марта 2011 года хозяйственным судом города Киева при участии Генеральной прокуратуры Украины с целью защиты интересов государства рассмотрен иск Госкомрезерва к указанному обществу о невыполнении условий договора о поставке сахара стоимостью более 243,6 млн. грн и взыскании свыше 121,8 млн. грн. штрафных санкций.

Иск удовлетворен, договор разорван, в интересах государства взыскано более 162,7 млн. грн (поскольку после возбуждения уголовного дела частично сахар был поставлен) и свыше 121,8 млн. грн.. штрафных санкций.

Для обеспечения конфискации и возмещения убытков на имущество обвиняемого стоимостью около 5,2 млн. грн. наложен арест.

Как сообщалось раньше, в феврале текущего года бывший исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерв) Виталий НИКИТИН по решению Шевченковского районного суда города Киева был взят под стражу.

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Председательствующий на судебном заседании судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ удалил на одно судебное заседание экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того как почти 1 час 20 минут судья уговаривал Ю.ТИМОШЕНКО подняться и стоя делать заявление.

«Происходит явное пренебрежение к суду. Всё поведение подсудимой свидетельствует о ее пренебрежении к суду», - заявил Р.КИРЕЕВ.

Это заявление он сделал после того как сторона обвинения также высказалась за удаление Ю.ТИМОШЕНКО из зала судебных заседаний за нарушение законодательства и отказ вставать.

Во время обсуждения вопроса об удалении Ю.ТИМОШЕНКО сама лидер «Батькивщины» не спеша собирала вещи.

Кроме того, во время обсуждения данного вопроса народный депутат Сергей САС заявил, что сторону обвинения должен представлять только один прокурор, а не три.

Р.КИРЕЕВ сделал замечание С.САСУ, однако не выгнал его из зала.

После этого судья принял решение удалить Ю.ТИМОШЕНКО на одно заседание.

ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что бывшая руководитель украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО в обмен на снижение цены на российский газ соглашалась продлить на 50 лет срок базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, такие показания Н.АЗАРОВА содержатся в обвинительном заключении по «газовому» делу против Ю.ТИМОШЕНКО, которые зачитала сегодня на заседании Печерского райсуда Киева прокурор Лилия ФРОЛОВА.

В частности, Н.АЗАРОВ утверждает, что во время подписания так называемых «Харьковских соглашений» он обсуждал с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ вопрос газовых контрактов 2009 года. Н.АЗАРОВ утверждает, что спросил у В.ПУТИНА, почему Ю.ТИМОШЕНКО соглашалась подписать газовые соглашения.

«В свою очередь, ПУТИН ответил, что во время переговоров в 2009 году Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на 50 лет аренды Черноморского флота России в Крыму», - сказано в показаниях Н.АЗАРОВА.

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Бывший председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО под угрозой увольнения заставила его подписать газовые контракты с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в показаниях О.ДУБИНЫ, зачитанных в Печерском райсуде Киева в рамках объявления прокурором обвинительного заключения по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Перед подписанием контрактов Юлия ТИМОШЕНКО угрожала мне увольнением с работы в случае моего отказа подписать контракты», - указал О.ДУБИНА.

Он заявил, что отказывался подписывать контракт с условиями поставок газа по 450 дол. за тысячу кубометров без директив Кабинета Министров. Однако через два дня Ю.ТИМОШЕНКО предоставила О.ДУБИНЕ утвержденные ею лично и скрепленные печатью правительства директивы. «Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО лично дала распоряжение на подписание договоров», - говорится в показаниях О.ДУБИНЫ.

Также бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» утверждает, что отказывался подписывать контракты и доложил об этом тогдашнему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, но тот не дал прямого ответа на вопрос подписывать или не подписывать контракты.

В соответствии с показаниями О.ДУБИНЫ, если бы он знал, что правительство не принимало директив, то не подписал бы те контракты, но вынужден был их заключить, учитывая то, что директивы являются обязательными для выполнения.

Кроме того, О.ДУБИНА считает, что за счет запасов газа в газоубежищах можно было продержать страну до конца февраля 2009 года, не покупая газ в России, и попытаться убедить Россию пойти на уступки. Однако О.ДУБИНА не указал, гарантировало ли бы эта снижение цены на газ.

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С 8 по 15 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 8 по 15 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – сохранились на уровне 9,44 грн./литр; бензин А-92 – сохранились на уровне 9,98 грн./литр; бензин А-95 – снизились на 0,3% - с 10,30 грн./литр до 10,27 грн./литр; дизельное топливо – снизились на 0,1% - с 9,74 грн./литр до 9,73 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Премьер-министр России Владимир ПУТИН не исключает строительства третей нитки газопровода «Северный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в ходе общения с работниками ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

«Сейчас будет строиться вторая нитка газопровода по дну Балтийского моря, так называемый «Северный поток», Nord Stream. На очереди – «Южный поток», а может быть, еще одна очередь «Северного потока», то есть рынок обеспечен. Вопрос в экономике каждого проекта. Я уверен, что в связи с восстановлением и мировой, и российской экономики он будет только расти, здесь сомнений нет никаких», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос, будет ли спрос на трубную продукцию.

Российский премьер отметил, что в России существует серьезная потребность в трубах большого диаметра для строительства и ремонта нефте- и газопроводов. «Мало того, что мы строим, и будем строить вторую очередь, допустим, ВСТО (нефтепровод из Восточной Сибири к Тихому океану)… у нас огромный, просто огромный рынок поглощения этой продукции, связанный с ремонтами трубопроводного транспорта», - сказал В.ПУТИН.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,993/7,9950, к 12:00 немного расширился спрэд 7.9970/7.9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2841/45, к 12:00 цены вернулись к 0,2841/45. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 28.1324 (0.0424).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4139/41, изменяясь в достаточно широком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3060/11,3105, к 12:00 цены зафиксировались 11.3058/11.3133.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 14 июля т.г. составил 540,9 млн. долл. (в эквиваленте), что на 56,3 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 376,2 млн. долл.

Как сообщалось, 13 июля на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9910/7,9945, к 12:00 немного сузился спрэд - 7,9920/7,9940. К закрытию торгов ценовые уровни расширили спрэд - 7,9930/ 7,9970 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2843/0,2847, к 12:00 цены повысились – 0,2848/0,2851. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,0425 (-0,1825). К закрытию торгов цены зафиксировались на уровне 0,2849/0,2852.

В России курс доллар-рубль повысился на ТОМ’е, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0890.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4198/1,4199, изменяясь в достаточно широком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3415/11,3490, к 12:00 цены повысились до 11,3690/11,3759.

К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились - 11,3369/ 11,3465.

Банки

Банк "Надра" (Киев) на сайте раскрытия информации ГКЦБФР обнародовал данные об изменении структуры своих акционеров.

По данным банка, после допэмиссии акций на 3,5 млрд. грн. 89,9659% в уставном капитале владеет Centragas Holding AG (Вена, Австрия) (по данным СМИ компанию контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ – УНИАН).

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.

Как сообщалось, временный администратор банка «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. – до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. было закрытым.

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Centragas Holding приобрести более 50% в капитале проблемного банка «Надра».

Банк «Надра» 29 апреля 2011 года сообщил о завершении размещения акций дополнительной эмиссии на сумму 3,5 млрд. грн. Компания Centragas Holding AG и "Надра Банк" подписали договор купли-продажи акций, согласно которому все 100% акций дополнительной эмиссии приобретает компания Centragas Holding AG.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация Национального банка Украины.

По оценкам аудиторов, по состоянию на 1 октября 2010 года для возобновления нормальной работы банка необходимо было около 8,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2010 году банк «Надра» получил прибыль в размере 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 14 июля 2011 года сократился на 6% и на начало дня 15 июня составил 18,114 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 18%, или на 2,820 млрд. грн.

Налоги

По итогам декларационной кампании за 2010 год в Украине доход выше 1 млн. грн. задекларировали 6661 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Степан ДУСЯК.

По его словам, больше всего таких граждан в Киеве (937), а также в Днепропетровске, Донецке и Харьковской области. Самая большая сумма задекларированного дохода превышает 700 млн. грн.

«Миллиардеров нет», - констатировал С.ДУСЯК.

По итогам 2010 года граждане задекларировали в Украине 20,9 млрд. грн. доходов, что на 14,7%, или на 2,7 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным показателем 2009 года. «Это (рост задекларированного дохода – УНИАН) был не самый оптимистический вариант», - отметил представитель ГНСУ.

На 1 июня 2011 года декларации о полученных в прошлом году доходах предоставили 607,7 тыс. граждан, что на 61,1 тыс. больше, чем в 2010 году. В то же время ГНСУ на сегодня провела расчет по декларациям 582,7 тыс. граждан (95,9%).

Самые большие доходы, которые декларируют граждане, - «традиционно инвестиционная прибыль, иностранные доходы, доходы нерезидентов, наследство», отметил С.ДУСЯК.

По его словам, для получения налогового кредита декларации предоставили 183,4 тыс. граждан, что на 4,4 тыс. меньше, чем в прошлом году. «У нас сохранилась тенденция к ежегодному увеличению деклараций, которые подаются в налоговую службу. Они начались в 2005 году… так эти темпы и растут. Нас пока не удовлетворяет уменьшение активности по подачи деклараций для получения налогового кредита… Сейчас количество таких деклараций сократилось до 183 тыс. При этом такая тенденция (к сокращению) продолжается из года в год», - говорит С.ДУСЯК.

К возмещению сумм по налоговому кредиту на сегодня начислено 117,9 млн. грн.

С.ДУСЯК напомнил, что декларации по налоговому кредиту будут приниматься до 31 декабря.

Также он отметил, что после окончания декларационной кампании ГНСУ привлекла к налогообложению более 1,5 тыс. граждан, среди которых 18 человек, доход которых в 2010 году составил больше 1 млн. грн. «Только этими 18 гражданами задекларировано почти 200 млн. грн. доходов», - сообщил он.

За прошлый год ГНСУ привлекла к налогообложению почти 50 тыс. граждан, которые купили автомобили через аукционы. В частности, независимо от цены покупки таких авто для них была проведена рыночная оценка их стоимости для уплаты согласно этому соответствующих взносов в Пенсионный фонд. «То есть экспертная оценка специальных служб, специальных фирм, которые имеют на это лицензию, - эта сумма бралась за основу. Она не является самой высокой, ниже рыночной, но она в десятки раз выше той, которой пользовались продавцы и покупатели», - сказал С.ДУСЯК. Всего по таким декларациям начислено 26 млн. грн. к уплате.

Также ГНСУ привлекла к налогообложению более 16 тыс. лиц, которые сдавали в аренду недвижимое имущество.

Почти 1 млрд. грн. задекларировали граждане от получения иностранных доходов. «Также мы привлекли к налогообложению нерезидентов, граждан иностранных государств, которые получили доходы с происхождением в Украине. Около 300 млн. грн. они задекларировали свои доходы и заплатили налоги в Украине», - отметил С.ДУСЯК. Сумма задекларированных доходов от инвестиционной деятельности в 2010 году составила 3,1 млрд. грн., по наследству - 2,7 млрд. грн.

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Законодательная норма, регламентирующая место предоставления государственными служащими деклараций о полученных доходах, будет урегулирована до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу,15 июля, во время брифинга сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Степан ДУСЯК.

По его словам, в старом налоговом законодательстве была заложена норма, согласно которой госслужащие предоставляли декларации о доходах по месту своей работы. Данные декларации хранятся в отделах кадров. В новом Налоговом кодексе есть норма, которой предусматривается, что все декларации предоставляются в органы ГНСУ, там их обрабатывают и могут выдавать копии, или соответствующие справки для предоставления в госучреждениях.

«Эта норма (в новом Налоговой кодексе – УНИАН) прошла. В законе о противодействии и предупреждении коррупции выписана другая норма: до создания специального органа эти декларации будут предоставляться по месту работы», - отметил С.ДУСЯК.

По его словам, до конца года данные нормы должны быть согласованы.

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На 1 июля 2011 года в Украине было зарегистрировано около 1 млн. предпринимателей-«упрощенцев», что на 127 тыс. меньше по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Степан ДУСЯК.

«Мы не отслеживаем каждого персонально, но большинство из них имели возможность перейти на общую систему (налогообложения – УНИАН), и они туда перешли… Многие вынуждены были перейти», - сказал он.

Всего же на 1 июля т.г. в Украине насчитывалось 2,429 млн. предпринимателей, что на 41 тыс. меньше по сравнению с данными на 1 июля 2010 года.

Транспорт

В международных автомобильных пунктах пропуска на российско-украинском участке границы образовались многокилометровые пробки.

Об этом сообщает российский телеканал «Россия 24».

«С 29 июня российские таможенники получили дополнительные контрольные функции, и теперь у дальнобойщиков уходит по двое суток на процедуры, которые обычно занимали около часа. С каждым днем очереди только растут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась на пунктах пропуска в Белгородской, Курской и Воронежской областях, но самая сложная - на Брянском участке государственной границы. По подсчетам самих перевозчиков, очереди на оформление здесь ждут почти 200 фур.

Как сообщили УНИАН в Центральном управлении Таможенной службы России, с 29 июня 2011 года вступил в силу закон от 28.12.2010 № 394 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской федерации». Данный федеральный закон предусматривает передачу таможенным органам РФ полномочий по транспортному, ветеринарному и фитосанитарному контролю, в связи с чем с начала июля наблюдается напряженная ситуация в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на российско-украинской границе.

«Для нормализации сложившейся ситуации Центральным таможенным управлением в приграничные таможни были прикомандированы должностные лица из других таможен региона. Особо напряженной была обстановка в Брянской таможне, но на данный момент наблюдается положительная динамика в изменении ситуации», - говорится в сообщении.

Также в целях поддержания максимально возможной пропускной способности пунктов пропуска через российско-украинскую границу Центральное таможенное управление подготовило в Федеральную таможенную службу свои предложения об увеличении штатной численности в приграничных таможенных органах Управления.

Российские таможенники рекомендуют участникам ВЭД во избежание необоснованных простоев транспортных средств корректировать транспортно-логистические потоки и перенаправлять транспортные средства, принимая во внимание информацию о загруженности международных автомобильных пунктов пропуска.

Информация о загруженности автомобильных пунктов пропуска в регионе деятельности Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской таможен ежедневно размещается на официальном сайте Центрального таможенного управления.

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На Всеукраинский творческий конкурс на оригинальное название предприятия скоростного движения, его логотип (фирменный знак), названия межрегиональных электропоездов производства «HYUNDAI ROTEM» поступило уже 575 предложений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, варианты названий и логотипов конкурсная комиссия будет принимать до 23 июля этого года, затем будут определены победители, которым будут вручены денежные вознаграждения.

Напомним, что конкурс начался 23 июня т.г. Его участником может стать любое лицо без ограничений по возрасту и национальности. Каждый участник может подать неограниченное количество вариантов названий компании, поездов и эскизов логотипов. Победителей ждет вознаграждение в размере 10 000 грн и приглашение на презентацию открытия скоростного движения межрегиональных электропоездов производства компании «HYUNDAI ROTEM», которые будут курсировать на маршрутах Киев - Харьков, Киев - Донецк и Киев - Львов.

Справка УНИАН. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте «Укрзализныци».

Напомним, что скоростное движение вводится в рамках программы подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата по футболу Евро-2012. 16 декабря 2010 в Киеве ЮЖД и «Hyundai Corporation» подписали соглашение о поставке 10 новых межрегиональных электропоездов. Для обеспечения комфортной перевозки пассажиров на направлениях внедрения скоростного движения запланировано курсирование 6 межрегиональных двухсистемных электропоездов, производства «HYUNDAI ROTEM», которые поступят в Украину до начала Евро-2012, а еще 4 - до конца 2012 года.

Таможня

Государственная таможенная служба Украины и Украинская ассоциация производителей табачных изделий “Укртютюн” сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает объединение усилий для предотвращения нелегального оборота табачной продукции на рынке Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба производителя табачной продукции компании "Джей Ти Интернешнл Компани Украина".

Меморандум подписали первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Александр ДОРОХОВСКИЙ и генеральный директор Украинской ассоциации производителей табачных изделий “Укртютюн” Валентина ХОМЕНКО.

Стороны договорились об обмене необходимой информацией о случаях изъятия нелегальных табачных изделий, проведении экспертизы образцов изъятых сигарет относительно их оригинальности, организации совместного обучения и тренингов.

«Подписание меморандума – это стремление власти и легальных табачных производителей консолидировать свои усилия для эффективного противодействия незаконному обороту табачных изделий для защиты интересов потребителей и сохранения налоговых поступлений в государственный бюджет», - говорится в сообщении.

Меморандум действует на протяжении одного года со дня подписания и может быть продлен автоматически.

Погода

Завтра почти по всей Украине сохранится сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 июля будет переменная облачность. В западных областях грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 19-24 м/с; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 13-18°, днем 22-27°. На остальной территории без осадков, только местами в Крыму, а днем и в Житомирской области кратковременный дождь, гроза; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, в южной части местами 35-37°.

В Киевской области завтра сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 30-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице также будет сухо и жарко, температура ночью будет составлять около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

15 июля температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 23°.

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Крымское управление МЧС продлило до воскресенья штормовое предупреждение, ранее объявленное в регионе из-за ухудшения погоды, - 15-16 июля на полуострове местами ожидаются сильные дожди, град, ветер скоростью 17-22 метра в секунду.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с тем, высокая пожарная опасность сохранится в лесах Крыма до 18 июля.

По информации спасателей, в Евпатории за два дня, 12-13 июля, выпала месячная норма осадков, оказалась подтопленной старая часть курортного города, жертв нет.